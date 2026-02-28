Лапочкин о работе Фролова в матче «Краснодар» – «Ростов»: «Шок, ужас, непонимание. Недобрый день для российского судейства»

Лапочкин о матче «Краснодар» – «Ростов»: недобрый день для российского судейства.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу главного арбитра матча «Краснодар» – «Ростов » (2:1) Антона Фролова .

– Недобрый день для российского судейства. Какой‑то шок, ужас, непонимание. Какая‑то дискредитация арбитров в поле. Если дальше все так пойдет, то возникает вопрос, зачем командировать арбитра в поле, когда можно в Москве из ВАР‑центра судить игры? Мне кажется, это катастрофический старт. Сложно подобрать другие слова.

– Что с пенальти на Сперцяне?

– Он замахивается для удара, и Роналдо допустил наступ. Это точно фол, потому что он сверху проехался по бутсе Сперцяна . Роналдо неаккуратен. Всегда опасно, когда нападающий приходит в свою штрафную. Это фол.

Желтая же на любителя. Это не наступ полной стопой. Главное тут – назначить пенальти, который был. Плохо, что судья сам не видит. Это открытый момент. Хорошо, что вмешался ВАР.

– Перед отменой гола Батчи была рука Кордобы.

– И опять посмотрите на позицию арбитра. Он рядом, он все видит. Кордоба останавливает мяч рукой, и после этого идет голевая атака. Фролов должен был останавливать игру сразу. Фол в центре поля, игра рукой в центре поля. Судья уровня РПЛ обязан это видеть.

В моменте с пенальти в ворота «Краснодара » арбитр в поле ничего не мог видеть. Было скопление игроков, он мог не видеть того, что у него слева происходило. Но у меня большие сомнения в легитимности пенальти, потому что идет контактная борьба. Роналдо первым вступает в нее, толкает, как трактор наезжает на Гонсалеса. Тот смотрит на мяч, работает руками. Это обоюдная задержка, которых бывает много. Инициатор контакта – Роналдо. Это не фол туда или в другую сторону.

Проще было продолжить игру, что изначально Фролов и сделал. Он не видел ничего и не мог. ВАР‑вмешательство очень сомнительное. Роналдо пять секунд толкает в грудь Гонсалеса.

– Две желтые Чистякова по делу? Что с красной у Вахании?

– Вторая желтая – срыв атаки. Чистяков фолит, перед Кордобой образовывалась открытая зона со входом в штрафную. Срыв перспективной атаки. Первая карточка ему за откидку мяча. Игра была остановлена, глупая желтая карточка. «Краснодар» мог быстро ввести мяч в игру. Но Чистяков выбил этот мяч специально. И такие последствия. Зачем получать такие карточки?

Вахания заработал наказуемую игру рукой. Тут нет никаких сомнений. А вот по красной большие сомнения. Я не вижу, что это удар по воротам идет. Мне кажется, Кордоба больше пасовал партнеру. Говорить, что это очевидная красная, я не берусь. Если бил по воротам, то красная, если передачу делал – желтая, – сказал Лапочкин.