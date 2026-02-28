  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин о работе Фролова в матче «Краснодар» – «Ростов»: «Шок, ужас, непонимание. Недобрый день для российского судейства»
12

Лапочкин о работе Фролова в матче «Краснодар» – «Ростов»: «Шок, ужас, непонимание. Недобрый день для российского судейства»

Лапочкин о матче «Краснодар» – «Ростов»: недобрый день для российского судейства.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу главного арбитра матча «Краснодар» – «Ростов» (2:1) Антона Фролова.  

– Недобрый день для российского судейства. Какой‑то шок, ужас, непонимание. Какая‑то дискредитация арбитров в поле. Если дальше все так пойдет, то возникает вопрос, зачем командировать арбитра в поле, когда можно в Москве из ВАР‑центра судить игры? Мне кажется, это катастрофический старт. Сложно подобрать другие слова.

Что с пенальти на Сперцяне?

– Он замахивается для удара, и Роналдо допустил наступ. Это точно фол, потому что он сверху проехался по бутсе Сперцяна. Роналдо неаккуратен. Всегда опасно, когда нападающий приходит в свою штрафную. Это фол.

Желтая же на любителя. Это не наступ полной стопой. Главное тут – назначить пенальти, который был. Плохо, что судья сам не видит. Это открытый момент. Хорошо, что вмешался ВАР.

Перед отменой гола Батчи была рука Кордобы.

– И опять посмотрите на позицию арбитра. Он рядом, он все видит. Кордоба останавливает мяч рукой, и после этого идет голевая атака. Фролов должен был останавливать игру сразу. Фол в центре поля, игра рукой в центре поля. Судья уровня РПЛ обязан это видеть.

В моменте с пенальти в ворота «Краснодара» арбитр в поле ничего не мог видеть. Было скопление игроков, он мог не видеть того, что у него слева происходило. Но у меня большие сомнения в легитимности пенальти, потому что идет контактная борьба. Роналдо первым вступает в нее, толкает, как трактор наезжает на Гонсалеса. Тот смотрит на мяч, работает руками. Это обоюдная задержка, которых бывает много. Инициатор контакта – Роналдо. Это не фол туда или в другую сторону.

Проще было продолжить игру, что изначально Фролов и сделал. Он не видел ничего и не мог. ВАР‑вмешательство очень сомнительное. Роналдо пять секунд толкает в грудь Гонсалеса.

Две желтые Чистякова по делу? Что с красной у Вахании?

– Вторая желтая – срыв атаки. Чистяков фолит, перед Кордобой образовывалась открытая зона со входом в штрафную. Срыв перспективной атаки. Первая карточка ему за откидку мяча. Игра была остановлена, глупая желтая карточка. «Краснодар» мог быстро ввести мяч в игру. Но Чистяков выбил этот мяч специально. И такие последствия. Зачем получать такие карточки?

Вахания заработал наказуемую игру рукой. Тут нет никаких сомнений. А вот по красной большие сомнения. Я не вижу, что это удар по воротам идет. Мне кажется, Кордоба больше пасовал партнеру. Говорить, что это очевидная красная, я не берусь. Если бил по воротам, то красная, если передачу делал – желтая, – сказал Лапочкин.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31348 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoСергей Лапочкин
logoЖоау Батчи
logoЭдуард Сперцян
logoДмитрий Чистяков
logoДжон Кордоба
logoИлья Вахания
Антон Фролов судья
видеоповторы
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно ужас, вчера столько было вложено в результат другого матча, а тут судья взял и все вчерашние стирания спустил в унитаз.
Ответ ivaaa
Конечно ужас, вчера столько было вложено в результат другого матча, а тут судья взял и все вчерашние стирания спустил в унитаз.
Комментарий скрыт
Ответ ivaaa
Конечно ужас, вчера столько было вложено в результат другого матча, а тут судья взял и все вчерашние стирания спустил в унитаз.
Да он из всех эпизодов усомнился только в пенальти в пользу Ростова и КК Вахании. И пеняет на то, что арбитр не увидел это сразу.
Столетие само себя не отметит. Надо помочь, что Сухой вчера и сделал, но сегодня видать судье не напомнили о юбилее газового клуба с болот
Все правильно разъяснил. Вчера постеснялся
Что? Удивлен? Шокирован?
Самое скверное это даже не то, что арбитр в поле данного матча не соответствовал уровню РПЛ (если вообще есть такой уровень) и даже не то, что российские арбитры на порядок хуже, чем сам российский футбол, а хуже то, что уровень клубов РПЛ по сравнению с ТОР-5 европейских футбольных чемпионата на столько низкий, что заставляет задуматься о том где мы окажемся (и окажемся ли вообще), когда УЕФА снимет бан с РФС!?
Ни на какую ЛЧ, с таким уровнем игры от лидеров РПЛ, нам точно не стоит даже и надеяться в ближайшие 3 года после снятия бана!!! Уровень Зенита, Краснодара, ЦСКА - групповой этап ЛЕ! Не более. О других клубах вообще речи не идёт. То что увидел в первый день рестарта потрясло реально. Отсюда вывод - однозначно плохо барахтаться в собственном "болоте", если ты, конечно, птица высокого полёта, а не захудалый "кулик"!
Ответ Сармат
Самое скверное это даже не то, что арбитр в поле данного матча не соответствовал уровню РПЛ (если вообще есть такой уровень) и даже не то, что российские арбитры на порядок хуже, чем сам российский футбол, а хуже то, что уровень клубов РПЛ по сравнению с ТОР-5 европейских футбольных чемпионата на столько низкий, что заставляет задуматься о том где мы окажемся (и окажемся ли вообще), когда УЕФА снимет бан с РФС!? Ни на какую ЛЧ, с таким уровнем игры от лидеров РПЛ, нам точно не стоит даже и надеяться в ближайшие 3 года после снятия бана!!! Уровень Зенита, Краснодара, ЦСКА - групповой этап ЛЕ! Не более. О других клубах вообще речи не идёт. То что увидел в первый день рестарта потрясло реально. Отсюда вывод - однозначно плохо барахтаться в собственном "болоте", если ты, конечно, птица высокого полёта, а не захудалый "кулик"!
Каким образом вы определяете уровень клубов РПЛ относительной ЛЧ, когда они не играют в Европе ? За счет чего? Конечно никто из наших в топ 8 не выйдет на данном групповом этапе. Но в топ 24 вполне по силам(многое упирается в календарь) Будё-Глимит, Карабах, Брюгге, Олимпиакос- вы действительно думаете, что эти клубы на порядок сильнее Зинета, Краснодара или ЦСКА?
Ответ akula_ka-50
Каким образом вы определяете уровень клубов РПЛ относительной ЛЧ, когда они не играют в Европе ? За счет чего? Конечно никто из наших в топ 8 не выйдет на данном групповом этапе. Но в топ 24 вполне по силам(многое упирается в календарь) Будё-Глимит, Карабах, Брюгге, Олимпиакос- вы действительно думаете, что эти клубы на порядок сильнее Зинета, Краснодара или ЦСКА?
Норвеги раскатают любую тиму наших пешеходов от трех штук.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Любой, кто на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти быть не может! Вы че, рехнулись?» Шнякин о падении Шнапцева в штрафной «Локо»
28 февраля, 15:54
Шафеев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН» – Шнапцев упал в штрафной после контакта с Пиняевым
28 февраля, 15:43Фото
Сарфо зацепил колено Батракова шипами в 1-м тайме матча с «Локо». Судья не показал карточку хавбеку «Пари НН»
28 февраля, 15:24Фото
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
18 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
32 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
35 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
3 минуты назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
6 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
26 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
45 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
47 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем