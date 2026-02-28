Ямаль забил три гола «Вильярреалу». У вингера 30 (18+12) очков в 34 играх за «Барсу» – он лучший бомбардир команды

Ямаль сделал хет-трик в игре с «Вильярреалом».

Ламин Ямаль трижды отличился в игре с «Вильярреалом » (3:1, второй тайм) в 26-м туре Ла Лиги .

Два мяча в первом тайме вингер «Барселоны» забил с передач Фермина Лопеса , во втором тайме ему ассистировал Педри.

На счету 18-летнего Ямаля 18 голов и 12 результативных передач в 34 играх сезона за каталонский клуб.

Ламин забил впервые за четыре матча – он лучший бомбардир команды в сезоне. Ферран Торрес забил 16 голов во всех турнирах.

Подробную статистику Ямаля можно увидеть здесь .