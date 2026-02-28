  • Спортс
69

Ямаль забил три гола «Вильярреалу». У вингера 30 (18+12) очков в 34 играх за «Барсу» – он лучший бомбардир команды

Ямаль сделал хет-трик в игре с «Вильярреалом».

Ламин Ямаль трижды отличился в игре с «Вильярреалом» (3:1, второй тайм) в 26-м туре Ла Лиги.

Два мяча в первом тайме вингер «Барселоны» забил с передач Фермина Лопеса, во втором тайме ему ассистировал Педри.

На счету 18-летнего Ямаля 18 голов и 12 результативных передач в 34 играх сезона за каталонский клуб.

Ламин забил впервые за четыре матча – он лучший бомбардир команды в сезоне. Ферран Торрес забил 16 голов во всех турнирах.

Теперь у Ямала 100 результативных действий в карьере (48 голов + 52 голевых передач), и это в 18!
Ответ Отец Абду
Теперь у Ямала 100 результативных действий в карьере (48 голов + 52 голевых передач), и это в 18!
Тоже самое хотел отметить.
Ответ Отец Абду
Теперь у Ямала 100 результативных действий в карьере (48 голов + 52 голевых передач), и это в 18!
у Соболева за карьеру столько наберется, а получает он на уровне основного игрока Барсы)
100 голевых действий за карьеру в 163 матчах (48 + 52) в возрасте 18 лет и 230 дней.

В таком же возрасте для сравнения:

Роналду: 9 (5 + 4) в 38 матчах
Месси: 12 (8 + 4) в 34 матчах
Холанд: 26 (20 + 6) в 52 матчах
Мбаппе: 42 (27 + 15) в 64 матчах
Левандовски: еще не дебютировал на профессиональном уровне
Ответ Mixer48
100 голевых действий за карьеру в 163 матчах (48 + 52) в возрасте 18 лет и 230 дней. В таком же возрасте для сравнения: Роналду: 9 (5 + 4) в 38 матчах Месси: 12 (8 + 4) в 34 матчах Холанд: 26 (20 + 6) в 52 матчах Мбаппе: 42 (27 + 15) в 64 матчах Левандовски: еще не дебютировал на профессиональном уровне
Кто верующий пусть свечку за него поставит, что бы не сломался как физически так и психологически, должен как мимум не меньшей звездой стать чем рональдо
Ответ Mixer48
100 голевых действий за карьеру в 163 матчах (48 + 52) в возрасте 18 лет и 230 дней. В таком же возрасте для сравнения: Роналду: 9 (5 + 4) в 38 матчах Месси: 12 (8 + 4) в 34 матчах Холанд: 26 (20 + 6) в 52 матчах Мбаппе: 42 (27 + 15) в 64 матчах Левандовски: еще не дебютировал на профессиональном уровне
Ты забыл Феномена включить
Так и мбуппе догонит и без пенальти
Странно, эксперты на Спортсе писали, что он сдулся, что он больше по вечеринкам чем по футболу, что он лицемер и вообще конченный. А он хэт-трики делает. Несостыковкочка 🤷‍♂️
Ответ ТриединаяСвятаяРусь
Странно, эксперты на Спортсе писали, что он сдулся, что он больше по вечеринкам чем по футболу, что он лицемер и вообще конченный. А он хэт-трики делает. Несостыковкочка 🤷‍♂️
Комментарий скрыт
Ответ Flavius
Комментарий скрыт
Персофан Месси льёт желчь на игроков Барсы, ахаха. Не удивлён
Шикарный тайм провел
И в целом молодой гоат
Как же ему доставалось после классико тогда помню осенью, рад, что пацан в каждом матче доказывает, делает результат и закрывает рты
Отличный игрок, осталось стабильность обрести, но это с опытом придёт👍
Ламинчик семимильными шагами идет к тому, что уже он хлопнет по носу Киллианчика в борьбе за ЗМ😄 Главное хорошо выступить на ЧМ еще. А так, безусловно с почином и надеюсь, что это первый из десятков хет-триков и покеров лучшего вингера современности)

Но и не отметить Педри никак нельзя. Лучший полузащитник мира, настоящий профессор и наследник великой плеяды испанских полузащитников недавнего прошлого. Просто невероятный!
Что за парнишка? Красавчик .
