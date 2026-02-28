Ямаль забил три гола «Вильярреалу». У вингера 30 (18+12) очков в 34 играх за «Барсу» – он лучший бомбардир команды
Ямаль сделал хет-трик в игре с «Вильярреалом».
Ламин Ямаль трижды отличился в игре с «Вильярреалом» (3:1, второй тайм) в 26-м туре Ла Лиги.
Два мяча в первом тайме вингер «Барселоны» забил с передач Фермина Лопеса, во втором тайме ему ассистировал Педри.
На счету 18-летнего Ямаля 18 голов и 12 результативных передач в 34 играх сезона за каталонский клуб.
Ламин забил впервые за четыре матча – он лучший бомбардир команды в сезоне. Ферран Торрес забил 16 голов во всех турнирах.
Подробную статистику Ямаля можно увидеть здесь.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В таком же возрасте для сравнения:
Роналду: 9 (5 + 4) в 38 матчах
Месси: 12 (8 + 4) в 34 матчах
Холанд: 26 (20 + 6) в 52 матчах
Мбаппе: 42 (27 + 15) в 64 матчах
Левандовски: еще не дебютировал на профессиональном уровне
И в целом молодой гоат
Но и не отметить Педри никак нельзя. Лучший полузащитник мира, настоящий профессор и наследник великой плеяды испанских полузащитников недавнего прошлого. Просто невероятный!