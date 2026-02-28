«Локомотив» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 победы и ничья. Команда Галактионова идет 3-й после 19 туров

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 игр.

Сегодня команда Михаила Галактионова обыграла «Пари НН » (2:1) в 19-м туре.

Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Отставание от «Зенита» – 2 балла, от «Краснодара» – 3.