«Локомотив» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 победы и ничья. Команда Галактионова идет 3-й после 19 туров
«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 игр.
«Локомотив» не проигрывает 5 матчей подряд в Мир РПЛ – 4 победы и ничья на отрезке.
Сегодня команда Михаила Галактионова обыграла «Пари НН» (2:1) в 19-м туре.
Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Отставание от «Зенита» – 2 балла, от «Краснодара» – 3.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. на первых же минутах карпукас борется и от защитника нн мяч уходит на угловой, реф был рядом, момент видел, говорит от ворот
2. красная на Батракове
ну это вообще из ряда вон выходящее, Леха мог в лазарет улететь до осени минимум, прямая нога, шипами, о чем разговор? пфф даже фола нет….
3. Цирк с пенальти, где даже игроки НН охренели что за такое оказывается можно ставить точку, да чего уж там, комментаторы матч тв в трансляции говорят что это скандал….
в итоге 3 очка есть 3 очка
всех паровозов с победой!
но с судейским корпусом надо что то делать, что не игра то бедствие, просто ужас
Давно такого треша не видел.
И ведь никакого наказания не понесут.
3 очка есть, и надеюсь без травм у всех.