  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 победы и ничья. Команда Галактионова идет 3-й после 19 туров
13

«Локомотив» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 победы и ничья. Команда Галактионова идет 3-й после 19 туров

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 игр.

«Локомотив» не проигрывает 5 матчей подряд в Мир РПЛ – 4 победы и ничья на отрезке. 

Сегодня команда Михаила Галактионова обыграла «Пари НН» (2:1) в 19-м туре. 

Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Отставание от «Зенита» – 2 балла, от «Краснодара» – 3. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31347 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoМихаил Галактионов
logoЛокомотив
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
12 человек Пари НН (вместе с судьей) проиграли 10 игрокам Локомотива. Вперед Локо 🚂
Ответ Yury Stepanov
12 человек Пари НН (вместе с судьей) проиграли 10 игрокам Локомотива. Вперед Локо 🚂
и двумя клоунами на варе. Они подозвали при пенке и не подозвали при кк
Шафеев не должен судить! Никогда вообще!
Трудный матч, много складывалось против, классное что проявили характер и единство ! 💪
реф вообще мимо
1. на первых же минутах карпукас борется и от защитника нн мяч уходит на угловой, реф был рядом, момент видел, говорит от ворот
2. красная на Батракове
ну это вообще из ряда вон выходящее, Леха мог в лазарет улететь до осени минимум, прямая нога, шипами, о чем разговор? пфф даже фола нет….
3. Цирк с пенальти, где даже игроки НН охренели что за такое оказывается можно ставить точку, да чего уж там, комментаторы матч тв в трансляции говорят что это скандал….

в итоге 3 очка есть 3 очка
всех паровозов с победой!
но с судейским корпусом надо что то делать, что не игра то бедствие, просто ужас
Ответ локо чемпик
реф вообще мимо 1. на первых же минутах карпукас борется и от защитника нн мяч уходит на угловой, реф был рядом, момент видел, говорит от ворот 2. красная на Батракове ну это вообще из ряда вон выходящее, Леха мог в лазарет улететь до осени минимум, прямая нога, шипами, о чем разговор? пфф даже фола нет…. 3. Цирк с пенальти, где даже игроки НН охренели что за такое оказывается можно ставить точку, да чего уж там, комментаторы матч тв в трансляции говорят что это скандал…. в итоге 3 очка есть 3 очка всех паровозов с победой! но с судейским корпусом надо что то делать, что не игра то бедствие, просто ужас
Ребята у Зенита второй год подряд юбилей не надо ничему удивляться, всех конкурентов надо устранять;)
Ответ Yu_san8
Ребята у Зенита второй год подряд юбилей не надо ничему удивляться, всех конкурентов надо устранять;)
Это в честь зенитовскрго юбилея, например, некой команде с 11-ю воспитанниками в стартовом составе на протяжении нескольких десятков матчей не поставили ни одной пенки в их ворота?
Кто-то очень хочет, чтобы проиграл. Иначе такие пенальти как на Шнапцеве не ставились бы.
Самые большие проблемы в матче нам создали судьи.
Давно такого треша не видел.
И ведь никакого наказания не понесут.
3 очка есть, и надеюсь без травм у всех.
Локомотив вдесятером успешно справился с очередным судейским беспределом. С чем их и поздравляю..)
Спасибо команде за победу и характер, "спасибо" судьям за валидольный матч и потраченные нервные клетки.
шалафеев судьишка ноль. Продался вместе с варом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
17 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
31 минуту назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
34 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
2 минуты назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
5 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
25 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
44 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
46 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем