«Любой, кто на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти быть не может! Вы че, рехнулись?» Шнякин о падении Шнапцева в штрафной «Локо»

Дмитрий Шнякин: пенальти «Пари НН» – худший за последние несколько лет.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин раскритиковал назначение пенальти в матче «Локомотива » и «Пари НН ».

Московская команда принимает нижегородскую в 19-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм). На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру.

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый . Олакунле Олусегун забил с точки.

«Вы че, рехнулись? Что это?! Да любой человек, который на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти здесь быть не может!

Ч-Т-О Э-Т-О?! Он же сам, с трудом равновесие удерживая, на заносе бьет Пиняева по ноге! Это и ударом... Да чего уж, контактом толковым даже не назовешь 🤦🏼‍♂️.

Господь всемогущий, это худший пенальти в РПЛ за несколько лет», – написал Шнякин.