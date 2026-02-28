  • Спортс
  • «Любой, кто на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти быть не может! Вы че, рехнулись?» Шнякин о падении Шнапцева в штрафной «Локо»
«Любой, кто на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти быть не может! Вы че, рехнулись?» Шнякин о падении Шнапцева в штрафной «Локо»

Дмитрий Шнякин: пенальти «Пари НН» – худший за последние несколько лет.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин раскритиковал назначение пенальти в матче «Локомотива» и «Пари НН».

Московская команда принимает нижегородскую в 19-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм). На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. 

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

«Вы че, рехнулись? Что это?! Да любой человек, который на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти здесь быть не может!

Ч-Т-О Э-Т-О?! Он же сам, с трудом равновесие удерживая, на заносе бьет Пиняева по ноге! Это и ударом... Да чего уж, контактом толковым даже не назовешь 🤦🏼‍♂️.

Господь всемогущий, это худший пенальти в РПЛ за несколько лет», – написал Шнякин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
на Пари гнать много смелости не нужно. кто-то может представить себе такой текст от Шнякина будь это Зенит?
на Пари гнать много смелости не нужно. кто-то может представить себе такой текст от Шнякина будь это Зенит?
Вчера был такой аккуратный в формулировках, один из немногих кто сказал точно был офсайд ))) шнякин продал попу с потрохами
на Пари гнать много смелости не нужно. кто-то может представить себе такой текст от Шнякина будь это Зенит?
Кто Шнякину платит, тот его и танцует
Это худшее судейство, а не только пенальти! Отстранить нужно и Шафеева и тех кто на ВАР
Локомотив и Краснодар пытались затормозить судейским беспределом тогда как Зенит наоборот вытащили за уши.... Вот и думайте, как в России все сгнило и при чем тут Питер
Локомотив и Краснодар пытались затормозить судейским беспределом тогда как Зенит наоборот вытащили за уши.... Вот и думайте, как в России все сгнило и при чем тут Питер
да это очевидно все кто хоть раз га мяч дышал))) и только боты газовые тут пытаются свои 15 рублей отработать))) ясно это уже не первый и не второй сезон, постоянно одного гигимога тянут а остальных сторят как могут
Локомотив и Краснодар пытались затормозить судейским беспределом тогда как Зенит наоборот вытащили за уши.... Вот и думайте, как в России все сгнило и при чем тут Питер
Краснодар пытались затормозить двумя удалениями у соперника и пенальти в их пользу? о_О Жаль, конечно, этого добряка
А я говорил несколько часов назад, больше ада будет в туре, чтобы болотные газы не так воняли
А я говорил несколько часов назад, больше ада будет в туре, чтобы болотные газы не так воняли
Какой же ты крикун
Пенальти настолько же левый, насколько левая первая жёлтая Руденко. Судья, как бы это помягче, непрофессионал
ну тут то герой это не на хозяина лаять
Нет , худший пенальти был в Питере в прошлом году в ворота ЦСКА
Российских судей можно менять на искусственный интеллект. Так хотя бы какой-то интеллект появится. Таких бездарей, как Шафеев и всю ВАР-бригаду, на пушечный выстрел нельзя подпускать к футболу.
Не удивлюсь если ЭСК поддержит судью
Деревенский тамада разбушевался
