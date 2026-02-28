«Любой, кто на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти быть не может! Вы че, рехнулись?» Шнякин о падении Шнапцева в штрафной «Локо»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин раскритиковал назначение пенальти в матче «Локомотива» и «Пари НН».
Московская команда принимает нижегородскую в 19-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм). На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру.
Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.
«Вы че, рехнулись? Что это?! Да любой человек, который на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти здесь быть не может!
Ч-Т-О Э-Т-О?! Он же сам, с трудом равновесие удерживая, на заносе бьет Пиняева по ноге! Это и ударом... Да чего уж, контактом толковым даже не назовешь 🤦🏼♂️.
Господь всемогущий, это худший пенальти в РПЛ за несколько лет», – написал Шнякин.