  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Если Израиль играет в Европе, почему Россия не может – двойные стандарты. Футбол и спорт должны быть отделены от политики». Тренер сборной Мали о бане РФ
90

«Если Израиль играет в Европе, почему Россия не может – двойные стандарты. Футбол и спорт должны быть отделены от политики». Тренер сборной Мали о бане РФ

Тренер сборной Мали: если Израиль играет в Европе, почему Россия не может.

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит выступил за возвращение российского футбола в международные турниры.

Что вы думаете насчет санкций в отношении российского футбола? Нужно ли возвращать сборные и клубы на международную арену?

– Я футбольный тренер, но если Израиль может играть в европейский футбол со своей сборной и клубами, то я не вижу причин, почему Россия не может играть на международном уровне. Я считаю, что здесь применяются двойные стандарты к разным ситуациям, и это неприемлемо.

Я думаю, что футбол и спорт всегда должны быть отделены от политики. Политику люди могут обсуждать, соглашаться или нет. У меня нет мнения о политике, я футбольный тренер.

И я хотел бы видеть сборную России на чемпионатах Европы и мира, а также большие клубы – такие как «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Было бы здорово снова видеть их в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – сказал Саинтфит. 

Сборная России сыграет с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31347 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Израиль
logoТом Саинтфит
logoсборная Израиля по футболу
logoСборная России по футболу
logoСборная Мали по футболу
logoКраснодар
logoЦСКА
отстранение и возвращение России
logoЗенит
logoЛокомотив
logoСпартак
90 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У меня нет претензий к игре Израиля - они не виноваты! Вот дисквалификация нашей сборной - несправедливо. Снимите бан, алло!
Ответ Xiil
У меня нет претензий к игре Израиля - они не виноваты! Вот дисквалификация нашей сборной - несправедливо. Снимите бан, алло!
Комментарий удален модератором
Ответ Konservator
Комментарий удален модератором
Израиль за прошлый год всех своих соседей побомбил, а потом рассказывает, что на него нападают
Вот сейчас Израиль и США натурально начали войну в Иране.
И ничего. Инфантино премию мира Трампу
Ответ Мельников Михаил
Вот сейчас Израиль и США натурально начали войну в Иране. И ничего. Инфантино премию мира Трампу
Комментарий скрыт
Ответ Django Joker
Комментарий скрыт
То есть если территории не аннексировать, то граждан другой страны можно убивать?
Рановато тут задаваться такими вопросами, соевым ещё методичку не завезли, а сами думать они не умеют
Ответ Жан Вальжан
Рановато тут задаваться такими вопросами, соевым ещё методичку не завезли, а сами думать они не умеют
Комментарий скрыт
Ответ Konservator
Комментарий скрыт
Ярлыки приходят с обоих лагерей, не надо лицемерить
Если тебе не нравится Певчих и Волков, то сразу в ватники записываете
Опять мирный Израиль и демократия США нарастает ракетами,убийством детей и уничтожением стран и гибелью людей.Но вы только не перепутайте,это другое,там просто как они сказали плохих людей уничтожают,дети наверное плохие или здания в центре города,когда обломки секут прохожих. ЧТо там ООН, осуждения, отстранения запрет США и Израиля, молчат лицемеры как всегда,а то папа Донни и Биби обидятся. Тьфу.
Наш слон 🐘, даже тренер мали умнее леволиберды
Даже негры из Мали всё прекрасно понимают.

Но проблема не в правилах, которых по сути нет. Проблема в том, что нас хотят уничтожить любым путем. Военным уже явно не получается - вся европейская сборная солянка + США не смогли изменить ход сражения на юго-западе России, остаётся только раскачивание изнутри. И все эти баны и блокировки - это инструмент давления прежде всего на население России, чтобы оно бесилось и качало власть. Это и дураку понятно. Но, уважаемые партнеры, у вас ничего не получится. Мы как-нибудь переживем отсутствие ЛЧ, да, безусловно, жалко спортсменов, которые лишаются мечты, но интересы существования государства - первостепенны. Не будет сильного государства - не будет будущего у русского и других народов огромной России. Это надо четко понимать. Быть раздробленными Молдавиями - это путь молдавии, у нас другой путь и мы его осилим.
Ответ ХольтманЖеня
Даже негры из Мали всё прекрасно понимают. Но проблема не в правилах, которых по сути нет. Проблема в том, что нас хотят уничтожить любым путем. Военным уже явно не получается - вся европейская сборная солянка + США не смогли изменить ход сражения на юго-западе России, остаётся только раскачивание изнутри. И все эти баны и блокировки - это инструмент давления прежде всего на население России, чтобы оно бесилось и качало власть. Это и дураку понятно. Но, уважаемые партнеры, у вас ничего не получится. Мы как-нибудь переживем отсутствие ЛЧ, да, безусловно, жалко спортсменов, которые лишаются мечты, но интересы существования государства - первостепенны. Не будет сильного государства - не будет будущего у русского и других народов огромной России. Это надо четко понимать. Быть раздробленными Молдавиями - это путь молдавии, у нас другой путь и мы его осилим.
Вам конечно на фронте с речами выступать. Жаль яйца не отрастили и с дивана пишите.
Ответ ХольтманЖеня
Даже негры из Мали всё прекрасно понимают. Но проблема не в правилах, которых по сути нет. Проблема в том, что нас хотят уничтожить любым путем. Военным уже явно не получается - вся европейская сборная солянка + США не смогли изменить ход сражения на юго-западе России, остаётся только раскачивание изнутри. И все эти баны и блокировки - это инструмент давления прежде всего на население России, чтобы оно бесилось и качало власть. Это и дураку понятно. Но, уважаемые партнеры, у вас ничего не получится. Мы как-нибудь переживем отсутствие ЛЧ, да, безусловно, жалко спортсменов, которые лишаются мечты, но интересы существования государства - первостепенны. Не будет сильного государства - не будет будущего у русского и других народов огромной России. Это надо четко понимать. Быть раздробленными Молдавиями - это путь молдавии, у нас другой путь и мы его осилим.
Аминь, брат, хорошо базанул, вон, уже безлактозный прибежал с порванным седалищем
Скорее отстранят всех протестующих чем израиль.
Как минимум 60 детей погибли, еще 80 человек пострадали при ударе Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. Об этом 28 февраля сообщил представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
Ответ mad butcher
Как минимум 60 детей погибли, еще 80 человек пострадали при ударе Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. Об этом 28 февраля сообщил представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
Комментарий скрыт
Ответ mad butcher
Как минимум 60 детей погибли, еще 80 человек пострадали при ударе Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. Об этом 28 февраля сообщил представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
Это же дети в "плохой" стране, либералам их не жалко, хоть 40 миллионов.
Если Израиль играет в Европе, почему Россия не может...
потому что у Израиля в соседях Иран, Иордания и Аравия... а у нас Польша, Швеция и Литва
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колосков об ударах по Ирану: «ФИФА нужно отстранить США и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать исходя из того, как поступили с нами»
28 февраля, 10:30
Карасев о международной карьере: «Может, завтра все закончится и я на ЧМ-2026 еще поеду. Ну вдруг?!»
27 февраля, 05:17
Сергей Карасев: «В УЕФА, вероятно, верят, что все скоро разрешится. Нас-то, судей, за что убирать?»
27 февраля, 02:38
Блаттер о словах Инфантино про возвращение России: «Политику следует отделять от спорта. Нельзя банить каждую страну, конфликтующую с другой»
25 февраля, 18:51
Роман Павлюченко: «Хочу слетать в Англию, посетить базу «Тоттенхэма». Но ситуация сейчас тяжелая – визу не дают»
25 февраля, 14:20
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
17 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
31 минуту назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
34 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
2 минуты назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
5 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
25 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
44 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
46 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем