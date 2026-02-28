Тренер сборной Мали: если Израиль играет в Европе, почему Россия не может.

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит выступил за возвращение российского футбола в международные турниры.

– Что вы думаете насчет санкций в отношении российского футбола? Нужно ли возвращать сборные и клубы на международную арену?

– Я футбольный тренер, но если Израиль может играть в европейский футбол со своей сборной и клубами, то я не вижу причин, почему Россия не может играть на международном уровне. Я считаю, что здесь применяются двойные стандарты к разным ситуациям, и это неприемлемо.

Я думаю, что футбол и спорт всегда должны быть отделены от политики. Политику люди могут обсуждать, соглашаться или нет. У меня нет мнения о политике, я футбольный тренер.

И я хотел бы видеть сборную России на чемпионатах Европы и мира, а также большие клубы – такие как «Краснодар », «Зенит », «Спартак », «Локомотив », ЦСКА . Было бы здорово снова видеть их в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – сказал Саинтфит.

Сборная России сыграет с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.