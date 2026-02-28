«Если Израиль играет в Европе, почему Россия не может – двойные стандарты. Футбол и спорт должны быть отделены от политики». Тренер сборной Мали о бане РФ
Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит выступил за возвращение российского футбола в международные турниры.
– Что вы думаете насчет санкций в отношении российского футбола? Нужно ли возвращать сборные и клубы на международную арену?
– Я футбольный тренер, но если Израиль может играть в европейский футбол со своей сборной и клубами, то я не вижу причин, почему Россия не может играть на международном уровне. Я считаю, что здесь применяются двойные стандарты к разным ситуациям, и это неприемлемо.
Я думаю, что футбол и спорт всегда должны быть отделены от политики. Политику люди могут обсуждать, соглашаться или нет. У меня нет мнения о политике, я футбольный тренер.
И я хотел бы видеть сборную России на чемпионатах Европы и мира, а также большие клубы – такие как «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Было бы здорово снова видеть их в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – сказал Саинтфит.
Сборная России сыграет с командой Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.
