Шафеев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН» – Шнапцев упал в штрафной после контакта с Пиняевым
«Пари НН» заработал пенальти в игре с «Локомотивом».
«Пари НН» получил право на пенальти в матче с «Локомотивом».
Московская команда принимает нижегородскую в 19-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм).
На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру.
Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки и сравнял счет на 69-й минуте.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вообще не было пенки, нап Пари в голос ржал, когда судья объявил, настолько абсурдно это)) он сам даже не просил пенку
Вообще, спортс надо дописывать в таких новостях
Что у функционера из Пари есть брат или родственник какой-то в судейском комитете. Ну и спонсор букмекер, тож стоит отмечать
Мож понятней абсурд этот будет
Совпадение? Не думаю :)