  • Шафеев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН» – Шнапцев упал в штрафной после контакта с Пиняевым
55

Шафеев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН» – Шнапцев упал в штрафной после контакта с Пиняевым

«Пари НН» заработал пенальти в игре с «Локомотивом».

«Пари НН» получил право на пенальти в матче с «Локомотивом».

Московская команда принимает нижегородскую в 19-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм).

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. 

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки и сравнял счет на 69-й минуте. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

55 комментариев
Даже Шнапцев поугарал с этого пенальти. Клоуны
Даже Шнапцев поугарал с этого пенальти. Клоуны
Пиняев бежит по прямой, Шнапцев выставляет ему шлагбаум из своей ноги. Не знаю, в какой вы футбол играли.
Какое же позорище творится… Шафеев просто дно…
Позорище
Вообще не было пенки, нап Пари в голос ржал, когда судья объявил, настолько абсурдно это)) он сам даже не просил пенку

Вообще, спортс надо дописывать в таких новостях
Что у функционера из Пари есть брат или родственник какой-то в судейском комитете. Ну и спонсор букмекер, тож стоит отмечать
Мож понятней абсурд этот будет
Позорище Вообще не было пенки, нап Пари в голос ржал, когда судья объявил, настолько абсурдно это)) он сам даже не просил пенку Вообще, спортс надо дописывать в таких новостях Что у функционера из Пари есть брат или родственник какой-то в судейском комитете. Ну и спонсор букмекер, тож стоит отмечать Мож понятней абсурд этот будет
А мне кажется, что не нужно искать братьев и сестер в судейском корпусе. Они просто не умеют судить, это непрофессиональный сброд
Позорище Вообще не было пенки, нап Пари в голос ржал, когда судья объявил, настолько абсурдно это)) он сам даже не просил пенку Вообще, спортс надо дописывать в таких новостях Что у функционера из Пари есть брат или родственник какой-то в судейском комитете. Ну и спонсор букмекер, тож стоит отмечать Мож понятней абсурд этот будет
Судейские ошибки в каждом матче тура. Тут не стоит искать "брата или родственника". Просто уровень судейства на дне.
Тут должно быть фото ржущего Шнапцева.
газпром генеральный спонсор ВАРа?
газпром генеральный спонсор ВАРа?
купили остальных судей творить дальше дичь, чтобы все забыли про вчерашний позор
Левый пенальти в ворота Локо, отмена чистого гола в ворота Зенита.
Совпадение? Не думаю :)
Левый пенальти в ворота Локо, отмена чистого гола в ворота Зенита. Совпадение? Не думаю :)
Локо часто засуживают в этом сезоне, там и с Краснодаром засудили, и, например, с Крыльями, когда чистый гол Комличенко не засчитали при 2-1 и назначили левый пенальти за фол Комличенко на угловом, когда мяч вообще в другую точку летел. Краснодар вообще откровенно тащат второй сезон, Зенит так не тащат, но так-то Зенит судят куда лучше, чем те же Локо и Балтику.
Ногу задирает Шпанцев, от Пиняева вообще никакого движения. Причем эти же люди на ВАР даже не позвали главного на просмотр, когда Батракову шипами въехали в колено. Хотя у них, по ходу, дружный тандем, судя по тому, что главный назначил пенальти.
Локомотив с победой над Пари и судьями!!! Безобразное судейство Шафеева и всей бригады. В первом тайме грубо ударили выше колена прямой ногой Батракова, и ни один судья не увидел это нарушение. А когда Руденко нарушил правило, и Шафеев не видел это нарушение, и сразу предъявил вторую жёлтую, и следом Красную. В течение всего матча Батракова били по ногам, и не только его. Но Локомотив в меньшинствеовыиграл матч. Браво парни!!!
Локомотив с победой над Пари и судьями!!! Безобразное судейство Шафеева и всей бригады. В первом тайме грубо ударили выше колена прямой ногой Батракова, и ни один судья не увидел это нарушение. А когда Руденко нарушил правило, и Шафеев не видел это нарушение, и сразу предъявил вторую жёлтую, и следом Красную. В течение всего матча Батракова били по ногам, и не только его. Но Локомотив в меньшинствеовыиграл матч. Браво парни!!!
Какой матч Локо наблюдаю (этот не смог посмотреть, но некоторые моменты посмотрел в записи), и почти каждый матч судилище. Кому-то надо, чтобы за самые высокие места боролись сброды со всего мира почти без россиян в составе, а Локо, играющий в основном россиянами, и играющий очень хорошо, мешает, да и Балтика тоже, которая с небольшими ресурсами очень хороша.
Какой матч Локо наблюдаю (этот не смог посмотреть, но некоторые моменты посмотрел в записи), и почти каждый матч судилище. Кому-то надо, чтобы за самые высокие места боролись сброды со всего мира почти без россиян в составе, а Локо, играющий в основном россиянами, и играющий очень хорошо, мешает, да и Балтика тоже, которая с небольшими ресурсами очень хороша.
Согласен!!! Как бы то ни было, Локомотив и Балтика здорово играют. И если бы не засуживали отдельные судьи их, эти команды были бы выше тех мест на которых они находятся.
За 4 матча 4 судейских скандала. Но то как пытались сегодня Локо прибить это за гранью
За 4 матча 4 судейских скандала. Но то как пытались сегодня Локо прибить это за гранью
Так не скандаль, и скандалов не будет.
Так не скандаль, и скандалов не будет.
Забавно это читать от поклонника Зенита
Включился режим «Юбилей»
