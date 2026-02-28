Шафеев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН» – Шнапцев упал в штрафной после контакта с Пиняевым

«Пари НН» заработал пенальти в игре с «Локомотивом».

«Пари НН » получил право на пенальти в матче с «Локомотивом ».

Московская команда принимает нижегородскую в 19-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм).

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру.

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки и сравнял счет на 69-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.