Сарфо зацепил колено Батракова шипами в 1-м тайме матча с «Локо». Судья не показал карточку хавбеку «Пари НН»
Батраков получил удар шипами по колену в матче с «Пари НН».
На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо задранной ногой зацепил колено игрока «Локомотива» Алексея Батракова шипами.
Полузащитник «Локо» упал на газон. Однако главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой. ВАР не вмешался в эпизод.
На данный момент идет второй тайм, железнодорожники играют в меньшинстве – Александр Руденко получил две желтые за 4 минуты – и ведут со счетом 1:0. Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще это красная чистая. После этого Руденко в падении не специально задевает и пока Пари и ему жёлтая. Где логика?))
Шафеев слепошарый вообще.Рядом стоял,даже фол не зафиксировал.Мяч уходит от игрока Пари на угловой,тот показывает от ворот,находясь рядом.Первая жёлтая Руденко - там первым фолит игрок Пари.Просто профнепригоден.
На вар те же кто чертил вчера в Питере?
На вар те же кто чертил вчера в Питере?
Они в тур по России - сегодня были в Краснодаре, а до этого в Оренбурге офсайд нашли
Красная или жёлтая должен определить главный судья. Так какого рожна ВАР не позвали его к монитору?! На абсолютно игровой эпизод в штрафной Локо они рекомендуют ему "проверить" возможность назначения пенальти. А тут тишина... И после этого кто-то будет спорить с тем, что Зенит не ПРФ?????
У судьи жена мужчина!!!
И на ВАРе и судья в поле ( раз)даразы
И на ВАРе и судья в поле ( раз)даразы
3,14
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем