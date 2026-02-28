  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сарфо зацепил колено Батракова шипами в 1-м тайме матча с «Локо». Судья не показал карточку хавбеку «Пари НН»
Фото
9

Сарфо зацепил колено Батракова шипами в 1-м тайме матча с «Локо». Судья не показал карточку хавбеку «Пари НН»

Батраков получил удар шипами по колену в матче с «Пари НН».

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо задранной ногой зацепил колено игрока «Локомотива» Алексея Батракова шипами. 

Полузащитник «Локо» упал на газон. Однако главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой. ВАР не вмешался в эпизод.

На данный момент идет второй тайм, железнодорожники играют в меньшинстве – Александр Руденко получил две желтые за 4 минуты – и ведут со счетом 1:0. Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31347 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoАлекс Опоку Сарфо
logoпремьер-лига Россия
Рафаэль Шафеев
logoсудьи
logoЛокомотив
logoПари НН
logoАлексей Батраков
видеоповторы
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще это красная чистая. После этого Руденко в падении не специально задевает и пока Пари и ему жёлтая. Где логика?))
Шафеев слепошарый вообще.Рядом стоял,даже фол не зафиксировал.Мяч уходит от игрока Пари на угловой,тот показывает от ворот,находясь рядом.Первая жёлтая Руденко - там первым фолит игрок Пари.Просто профнепригоден.
На вар те же кто чертил вчера в Питере?
Ответ 45parallel
На вар те же кто чертил вчера в Питере?
Они в тур по России - сегодня были в Краснодаре, а до этого в Оренбурге офсайд нашли
Красная или жёлтая должен определить главный судья. Так какого рожна ВАР не позвали его к монитору?! На абсолютно игровой эпизод в штрафной Локо они рекомендуют ему "проверить" возможность назначения пенальти. А тут тишина... И после этого кто-то будет спорить с тем, что Зенит не ПРФ?????
У судьи жена мужчина!!!
И на ВАРе и судья в поле ( раз)даразы
Ответ Сергей
И на ВАРе и судья в поле ( раз)даразы
3,14
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
17 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
31 минуту назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
34 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
2 минуты назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
5 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
25 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
44 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
46 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем