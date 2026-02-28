Сарфо зацепил колено Батракова шипами в 1-м тайме матча с «Локо». Судья не показал карточку хавбеку «Пари НН»

Батраков получил удар шипами по колену в матче с «Пари НН».

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН » Алекс Опоку Сарфо задранной ногой зацепил колено игрока «Локомотива» Алексея Батракова шипами.

Полузащитник «Локо » упал на газон. Однако главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой. ВАР не вмешался в эпизод.

На данный момент идет второй тайм, железнодорожники играют в меньшинстве – Александр Руденко получил две желтые за 4 минуты – и ведут со счетом 1:0. Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».