У Экитике 22 (16+6) очка в дебютном сезоне за «Ливерпуль» – больше всех в команде. Форвард забил «Вест Хэму» и сделал 2 ассиста
Экитике уже совершил 22 результативных действия в 1-м сезоне в «Ливерпуле».
Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике забил 16-й гол за клуб.
Французский футболист открыл счет в матче с «Вест Хэмом» в 28-м туре АПЛ (5:2) и сделал 2 ассиста.
Экитике проводит первый сезон в составе «красных». На его счету 16 забитых мячей и 6 результативных пасов за 37 игр во всех турнирах – он лидер команды по результативным действиям.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
А теперь пролистните немного ниже на новость, где Мбемо - лучший трансфер сезона в АПЛ, а Экитике только на 7ом месте🤡
у которого стата почти как у шешко😂
Мбемо 9+3 топ 1 , Экитике 16+5 топ 7, Дьекереш 15+3 даже не в топ 20 и в числе худших трансферов, на 20 лямов дешевле Экитике и +- по цене Мбемо)
Как же я ошибался когда не верил в этого парня
Когда я посмотрел нарезки с его игрой, сразу стало понятно, что это топ игрок, хотя в начале на тот момент все высмеивали Ливерпуль
Да абсолютное большинство не верило. И я в том числе. Тот случай когда не стыдно признаться что ошибался. Экитике очень хорош.
Экитике пробрасывает мяч мимо вратаря и тот его сбивает в штрафной - ноль реакции. За этот же эпизод в одном из туров ранее в ворота Ливерпуля дают пенальти. В другом матче в ворота Ливерпуля засчитывают гол из пассивного оффсайда, игрок блокирует Алиссона. В следующем же туре, Ливерпуль забивает Ман Сити, при этом Робертсон отлип от вратаря - гол отменяют. В Кубке отменяют чистый гол Нгумоа. ВТФ??
Меня тоже это триггерит, но я списываю на мою субъективность
уже 16+5
Вопрос один: нафиг нужен был шведский пешеход за овер прайс?
Не знаю, надо у Артеты спросить)
Артете атакующие игроки в принципе не нужны. Ему нужны 2 метровые шкафы, кто будет бороться и толкаться на угловых.
И в отличие от Дьекереша Экитике не бил пенальти, так было бы больше
Экитике машина
У Ливерпуля остался чек от Исака, чтобы сдать его по гарантии?
