У Экитике 22 (16+6) очка в дебютном сезоне за «Ливерпуль» – больше всех в команде. Форвард забил «Вест Хэму» и сделал 2 ассиста

Экитике уже совершил 22 результативных действия в 1-м сезоне в «Ливерпуле».

Нападающий «Ливерпуля » Юго Экитике забил 16-й гол за клуб.

Французский футболист открыл счет в матче с «Вест Хэмом » в 28-м туре АПЛ (5:2) и сделал 2 ассиста.

Экитике проводит первый сезон в составе «красных». На его счету 16 забитых мячей и 6 результативных пасов за 37 игр во всех турнирах – он лидер команды по результативным действиям.

