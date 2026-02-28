Вингер «Локо» Руденко получил две желтые за 4 минуты за фолы на Шнапцеве в матче с «Пари НН»
Александр Руденко получил красную карточку в матче с «Пари НН».
«Локомотив» остался в меньшинстве в игре с «Пари НН».
Московская команда принимает нижегородскую в 19-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).
На 41-й минуте встречи вингер хозяев Руденко попал шипами по лицу защитнику соперника Максиму Шнапцеву, за что арбитр Рафаэль Шафеев показал ему желтую карточку.
На 44-й минуте футболист железнодорожников получил вторую желтую, ударив Шнапцева по ноге в борьбе за мяч.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Первой жк не было. Вторая была. Как и кк на Лехе
Первой жк не было. Вторая была. Как и кк на Лехе
Комментарий скрыт
Первой жк не было. Вторая была. Как и кк на Лехе
Снова Газпром виноват , получается
Скрин с Батраковым лучше опубликуйте
Руденко балбес!
Саша подставил. Если НН заберёт очки, это во много на нем будет.
Саша подставил. Если НН заберёт очки, это во много на нем будет.
И на судье
Шафеев упустил игру и вот результат.Не удивлюсь,если в матче ещё будут удаления.
Ай да вар, ай да молодцы, решили выйти из тени, после паузы зимней! Циррррк
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем