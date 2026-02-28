Вингер «Локо» Руденко получил две желтые за 4 минуты за фолы на Шнапцеве в матче с «Пари НН»

Александр Руденко получил красную карточку в матче с «Пари НН».

«Локомотив » остался в меньшинстве в игре с «Пари НН ».

Московская команда принимает нижегородскую в 19-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).

На 41-й минуте встречи вингер хозяев Руденко попал шипами по лицу защитнику соперника Максиму Шнапцеву , за что арбитр Рафаэль Шафеев показал ему желтую карточку.

На 44-й минуте футболист железнодорожников получил вторую желтую, ударив Шнапцева по ноге в борьбе за мяч.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»