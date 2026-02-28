ФИФА «будет следить» за событиями в Иране после атаки Израиля и США: «Сосредоточены на безопасном проведении ЧМ. Будем общаться со всеми принимающими странами»
ФИФА будет следить за развитием событий в Иране в преддверии чемпионата мира этим летом.
Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.
США примет матчи чемпионата мира наряду с Канадой и Мексикой. Сборная Ирана отобралась на турнир и должна провести групповые матчи в Соединенных Штатах.
Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что организация будет продолжать отслеживать ситуацию.
«Я читал новости [об Иране] сегодня утром так же, как и вы.
У нас сегодня состоялась встреча, и пока рано комментировать подробно, но мы будем следить за развитием событий по всем мировым вопросам.
В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальных матчей, в которой приняли участие все команды, и наше внимание сосредоточено на безопасном проведении чемпионата мира со всеми сборными.
Мы будем продолжать общаться с тремя правительствами [принимающих] стран, как мы делаем это в любом случае. Все будут в безопасности», – сказал Графстрем на собрании Международного совета футбольных ассоциаций.
