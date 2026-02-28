  • Спортс
  • ФИФА «будет следить» за событиями в Иране после атаки Израиля и США: «Сосредоточены на безопасном проведении ЧМ. Будем общаться со всеми принимающими странами»
ФИФА «будет следить» за событиями в Иране после атаки Израиля и США: «Сосредоточены на безопасном проведении ЧМ. Будем общаться со всеми принимающими странами»

ФИФА будет следить за событиями в Иране перед ЧМ-2026.

ФИФА будет следить за развитием событий в Иране в преддверии чемпионата мира этим летом.

Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

США примет матчи чемпионата мира наряду с Канадой и Мексикой. Сборная Ирана отобралась на турнир и должна провести групповые матчи в Соединенных Штатах.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что организация будет продолжать отслеживать ситуацию.

«Я читал новости [об Иране] сегодня утром так же, как и вы.

У нас сегодня состоялась встреча, и пока рано комментировать подробно, но мы будем следить за развитием событий по всем мировым вопросам.

В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальных матчей, в которой приняли участие все команды, и наше внимание сосредоточено на безопасном проведении чемпионата мира со всеми сборными.

Мы будем продолжать общаться с тремя правительствами [принимающих] стран, как мы делаем это в любом случае. Все будут в безопасности», – сказал Графстрем на собрании Международного совета футбольных ассоциаций.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
157 комментариев
Надо срочно отстранить сборную Ирана для её собственной безопасности! Трампу очередной орден ФИФА!
Ответ Evgen Vynokurov
Надо срочно отстранить сборную Ирана для её собственной безопасности! Трампу очередной орден ФИФА!
Да вы достали со своими отстранениями. Уж повоевать теперь нельзя нормально. Они тоже хотят сплотиться вокруг своих лидеров.
Ответ Evgen Vynokurov
Надо срочно отстранить сборную Ирана для её собственной безопасности! Трампу очередной орден ФИФА!
Всё просто. Надо всем надеть кепки с надписью USA, и тогда все будут в безопасности
Вот наглядный пример того, что делает США. Обкладывает страну базами располагаясь у соседей. Потом ведёт переговоры. Когда оппонент на расслабоне и не ждет -они бьют. Это к истории, как " безопасны" базы нато вокруг России. И конечно же они "не против нас". Просто так ставят 😁нас от участи Ирана отделяет только ЯО и армия в полной боевой готовности.🤷🏻
Ответ Красная стрела
Вот наглядный пример того, что делает США. Обкладывает страну базами располагаясь у соседей. Потом ведёт переговоры. Когда оппонент на расслабоне и не ждет -они бьют. Это к истории, как " безопасны" базы нато вокруг России. И конечно же они "не против нас". Просто так ставят 😁нас от участи Ирана отделяет только ЯО и армия в полной боевой готовности.🤷🏻
Это классические переговоры с револьвером у виска оппонента.

С Кубой будет так же. Когда там начнутся голодные бунты армия отбомбиться, высадится на остров и начнёт раздавать еду.
Сами создали условия для голода на острове и сами же героически и гуманно решат этот вопрос.
Ответ Красная стрела
Вот наглядный пример того, что делает США. Обкладывает страну базами располагаясь у соседей. Потом ведёт переговоры. Когда оппонент на расслабоне и не ждет -они бьют. Это к истории, как " безопасны" базы нато вокруг России. И конечно же они "не против нас". Просто так ставят 😁нас от участи Ирана отделяет только ЯО и армия в полной боевой готовности.🤷🏻
Нет это страны виноваты, что существуют рядом с базами НАТО
Сборную Ирана отстранить, Американцам выписать заранее кубок, премию и Гренландию впридачу. С Лудогорца снять 15 очков, с Эвертона 10.
Ответ Kitoglab
Сборную Ирана отстранить, Американцам выписать заранее кубок, премию и Гренландию впридачу. С Лудогорца снять 15 очков, с Эвертона 10.
Эвертон отстранить, американцам премию, Гренландию, Лудогорец. Ирану кубок. Записали
Ответ Kitoglab
Сборную Ирана отстранить, Американцам выписать заранее кубок, премию и Гренландию впридачу. С Лудогорца снять 15 очков, с Эвертона 10.
... Вы забыли ещё Канаду и Мексику.
Срочно вручить Трампу очередную премию мира
Ответ badbeat
Срочно вручить Трампу очередную премию мира
Комментарий скрыт
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Ты смотри,оказывается Иран бомбят ради освобождения иранских женщин,школу для девочек куда сегодня попала израильская или американская ракета где убито и ранено около 80 человек тоже ради иранских женщин?
"ФИФА осуждает применение США и Израилем силы в Иране и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не может быть подходящим решением, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир посредством конструктивного диалога. ФИФА также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта."

Тут конечно изменены названия государств) Но несколько лет назад именно так они выражались по ситуации. А тут ты гляди, будут следить)
Ответ Олег Бойко
"ФИФА осуждает применение США и Израилем силы в Иране и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не может быть подходящим решением, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир посредством конструктивного диалога. ФИФА также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта." Тут конечно изменены названия государств) Но несколько лет назад именно так они выражались по ситуации. А тут ты гляди, будут следить)
Комментарий удален модератором
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
А западный берег и Голанские высоты это что? 🤣🤣🤣
Вот вы сказочники. 😁
Какой чемпионат мира? Чемпионат войны, ни как иначе!
Ну вот и началось то, из-за чего Инфантино стелил соломку последние пару месяцев, рассказывая про "футбол вне политики" и "неэффективность запретов".
Ответ limitforever
Ну вот и началось то, из-за чего Инфантино стелил соломку последние пару месяцев, рассказывая про "футбол вне политики" и "неэффективность запретов".
будем честны, в данном случае у Инфантино связаны руки, до ЧМ всего 3 месяца, такую махину уже никуда перенести невозможно. Другое дело, что и после ЧМ США никто отстранять не будет...
Ответ limitforever
Ну вот и началось то, из-за чего Инфантино стелил соломку последние пару месяцев, рассказывая про "футбол вне политики" и "неэффективность запретов".
А ведь логично
Страну участника ЧМ сборной Ирана бомбят, в том числе армия страны-организатора ЧМ, а этим хоть бы хны. "Будем следить"... Ну конечно, когда ракеты кого надо ракеты, то "это другое".
Ну в общем понятно. Иран бомбят Израиль и США, а дисквалифицируют Иран
Ответ ржавый
Ну в общем понятно. Иран бомбят Израиль и США, а дисквалифицируют Иран
Ну тут правило простое: если кто-то чмо, то его обоссут. Неважно, Иран это или США.
«Я читал новости [об Иране] сегодня утром так же, как и вы.
То есть методички еще не завезли.
