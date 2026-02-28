Мусаев о судействе с «Ростовом»: «Не понимаю, почему поставили пенальти в наши ворота и отменили гол за руку Кордобы. Не хочется, чтобы футбол превратился в просмотр ВАР»

Мурад Мусаев: не хочется, чтобы футбол превратился в просмотр ВАР.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил судейство в матче против «Ростова» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).

– Получился тяжелейший матч. «Ростов» – хорошая команда. 20 минут хорошего футбола, забили гол, потом был удобный футбол для соперника. Во втором тайме заставили соперника ошибиться, получить красную карточку. Первый матч после сборов всегда тяжелый.

– Удаление у «Ростова» усложнило игру для «Краснодара»?

– Не согласен. Не очень нам на руку сыграл быстрый гол. Мы потеряли инициативу в первом тайме. Во втором обе команды имели моменты. Нужно пересмотреть матч.

– Почему у команды не все получилось?

– «Ростов» играл достаточно просто – с двумя мощными форвардами, с мобильной полузащитой. Нужно было агрессивно давить, действовать компактно и играть лучше на мячах. Для нас это хороший урок. Много команд играют с пятью защитниками.

– Справедлив ли пенальти в ваши ворота?

– Не понимаю, почему поставили пенальти. Таких моментов много за матч. Также непонятно, почему отменили гол за руку Кордобы , мне пытались объяснить, но я не понимаю решение судьи.

– Было много ВАР. Не кажется ли вам, что футбол превратится в бесконечный просмотр эпизодов?

– Не хочется, чтобы футбол превратился в просмотр ВАР. Хотелось бы большей динамики в игре. Надеюсь, что судьи, как футболисты, только втягиваются в сезон, – сказал Мусаев.