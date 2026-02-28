  • Спортс
  • Мусаев о судействе с «Ростовом»: «Не понимаю, почему поставили пенальти в наши ворота и отменили гол за руку Кордобы. Не хочется, чтобы футбол превратился в просмотр ВАР»
78

Мусаев о судействе с «Ростовом»: «Не понимаю, почему поставили пенальти в наши ворота и отменили гол за руку Кордобы. Не хочется, чтобы футбол превратился в просмотр ВАР»

Мурад Мусаев: не хочется, чтобы футбол превратился в просмотр ВАР.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил судейство в матче против «Ростова» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).

– Получился тяжелейший матч. «Ростов» – хорошая команда. 20 минут хорошего футбола, забили гол, потом был удобный футбол для соперника. Во втором тайме заставили соперника ошибиться, получить красную карточку. Первый матч после сборов всегда тяжелый.

– Удаление у «Ростова» усложнило игру для «Краснодара»?

– Не согласен. Не очень нам на руку сыграл быстрый гол. Мы потеряли инициативу в первом тайме. Во втором обе команды имели моменты. Нужно пересмотреть матч.

– Почему у команды не все получилось?

– «Ростов» играл достаточно просто – с двумя мощными форвардами, с мобильной полузащитой. Нужно было агрессивно давить, действовать компактно и играть лучше на мячах. Для нас это хороший урок. Много команд играют с пятью защитниками.

– Справедлив ли пенальти в ваши ворота?

– Не понимаю, почему поставили пенальти. Таких моментов много за матч. Также непонятно, почему отменили гол за руку Кордобы, мне пытались объяснить, но я не понимаю решение судьи.

– Было много ВАР. Не кажется ли вам, что футбол превратится в бесконечный просмотр эпизодов?

– Не хочется, чтобы футбол превратился в просмотр ВАР. Хотелось бы большей динамики в игре. Надеюсь, что судьи, как футболисты, только втягиваются в сезон, – сказал Мусаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’‘
78 комментариев
Никто не понимает последние судейские решения
Ответ Рубин2003
Никто не понимает последние судейские решения
Ответ профессор Лебединский
А Зенит?
Лицемерие 146 лвл
Ответ Groznyi2024
Лицемерие 146 лвл
100%
С 2КК и сомнительно пенкой в пользу быков жалуется ещё лицемер

Причем тот, кого тянут дико второй сезон) даже сколько жк сегодня простил чистейших Сперцяну и Ко

Хотя конечно он удивлён, им же все прощают, любые борцовский и мма приемы
Мусаев: "Не понимаю, почему поставили пенальти. В смысле, мы не в регби играем?!"
Ответ Gerzhog
Мусаев: "Не понимаю, почему поставили пенальти. В смысле, мы не в регби играем?!"
А смысле?? нам же и не такое разрешают обычно (с) Мусаев
Уж не Краснодару жаловаться на ВАР.
Сплошное лицемерие.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Уж не Краснодару жаловаться на ВАР. Сплошное лицемерие.
почему Краснодару нельзя жаловаться на ВАР?
вот пенальти в ворота Ростова - понимаю! ради такого хоть полчаса ВАР смотрите. А в наши - не надо!
Бессовестный
А про пенальти в ворота Ростова забыл сказать? Какой там пенальти?! )))
Тренер чемпиона не понимает решения судей не в пользу Краснодара и понимает которые в пользу. Я правильно понимаю?
Ответ Удар Кержакова
Тренер чемпиона не понимает решения судей не в пользу Краснодара и понимает которые в пользу. Я правильно понимаю?
Неправильно. Он не говорил о пенальти в ворота Ростова
Ну рука была.
Пенка скорее всего тоже.
Там уже не борьба была, а тупо перевод в партер.
Ответ Всё знаю
Ну рука была. Пенка скорее всего тоже. Там уже не борьба была, а тупо перевод в партер.
Кордобу сильнее всегда валят, но свистят один раз из пяти
Ответ antip2000@pisem.net
Кордобу сильнее всегда валят, но свистят один раз из пяти
Кордоба всегда сам агрессивно работает руками.
Действительно, не понимает, почему в прошлом сезоне арбитры на все нарушения закрывали глаза, и вдруг стали судить по правилам?
Ответ Александр Жердин
Действительно, не понимает, почему в прошлом сезоне арбитры на все нарушения закрывали глаза, и вдруг стали судить по правилам?
Они не судят по правилам, а продолжают допускать ошибки.
Ответ Александр Жердин
Действительно, не понимает, почему в прошлом сезоне арбитры на все нарушения закрывали глаза, и вдруг стали судить по правилам?
а что лучше, или обиднее? когда судья закрывает глаза на игру Зенита, как вчера, или на игру Краснодара, как сегодня?🤔
