Директор «Ростова» Рыскин согласился с журналистом, что удаление Вахании «смехотворное»: «Очень мягко сказано»

Директор «Ростова» Рыскин согласился, что удаление Вахании «смехотворно».

Спортивный директор «Ростова » Алексей Рыскин отреагировал на удаление Ильи Вахании в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром » (1:2).

Антон Фролов показал защитнику ростовчан красную карточку за игру рукой в добавленное ко второму тайму время. Перед этим главный арбитр посмотрел повтор эпизода на ВАР.

– Не показалось вам, что удаление Вахании – смехотворное?

– Очень мягко сказано, – заявил Рыскин.