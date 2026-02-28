Директор «Ростова» Рыскин согласился с журналистом, что удаление Вахании «смехотворное»: «Очень мягко сказано»
Директор «Ростова» Рыскин согласился, что удаление Вахании «смехотворно».
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на удаление Ильи Вахании в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Антон Фролов показал защитнику ростовчан красную карточку за игру рукой в добавленное ко второму тайму время. Перед этим главный арбитр посмотрел повтор эпизода на ВАР.
– Не показалось вам, что удаление Вахании – смехотворное?
– Очень мягко сказано, – заявил Рыскин.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Надо протест подавать! Пусть снимут наказание ,судью накажут.
Не смотрел, но поддерживаю.
Тут, даже сопернику крайне не выгодно это удаление. Во-первых оно ничего не решало по результату, во-вторых это уже игрок Краснодара, который лучше будет получать игровую практику, чем нет. В-третьих Ростов слабее в других играх, я его календарь не знаю, но в играх с конкурентами Краснодара лучше бы был сильный состав
Выдуманное удаление. Краснодар тянут опять
Выдуманное удаление. Краснодар тянут опять
Тянули болотных вчера в игре с Балтикой
Выдуманное удаление. Краснодар тянут опять
удаление за 40 сек до финального свистка….лол
