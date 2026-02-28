  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави поставил подпись за участие Фонта в выборах президента «Барсы». Экс-тренер клуба посетил вечеринку в штабе кандидата
6

Хави поставил подпись за участие Фонта в выборах президента «Барсы». Экс-тренер клуба посетил вечеринку в штабе кандидата

Хави поддержал Виктора Фонта в борьбе за пост президента «Барселоны».

Хави поддержал одного из кандидатов в президенты «Барселоны». 

Бывший полузащитник и тренер «блауграны» посетил вечеринку с вермутом в предвыборном штабе Виктора Фонта. Вместе с Хави пришли его родители и жена. 

Все они оставили свои подписи за выдвижение Фонта на пост главы клуба. 

Для участия в выборах президенты «Барселоны» кандидаты должны собрать 2337 подписей до следующего понедельника. 

Лапорта об увольнении Хави: «Это не было импульсивным решением. Он сказал, что «Барса» не будет конкурентоспособна еще 2 года, хотел заменить 10 игроков»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31231 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХави
Виктор Фонт
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
затаил за айпад
Ответ DolJun
затаил за айпад
Думает , что вернут
Хави изначально был за Фонта, так что тут ничего удивительного.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
25 минут назад
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
26 минут назад
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
50 минут назад
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
сегодня, 09:34
Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Сочи» – «Спартак»: «Буланов смотрелся хорошо, игроки его слушались. Ошибся с пенальти на 5-й минуте, эпизод с отменой гола пограничный»
сегодня, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
1 минуту назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
15 минут назад
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
49 минут назад
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
В Англии хотят протестировать систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров – будут разрешены две неудачные попытки
сегодня, 09:30
Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»
сегодня, 09:06
Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
сегодня, 08:23
«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:53
Рекомендуем