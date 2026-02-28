Хави поставил подпись за участие Фонта в выборах президента «Барсы». Экс-тренер клуба посетил вечеринку в штабе кандидата
Хави поддержал Виктора Фонта в борьбе за пост президента «Барселоны».
Хави поддержал одного из кандидатов в президенты «Барселоны».
Бывший полузащитник и тренер «блауграны» посетил вечеринку с вермутом в предвыборном штабе Виктора Фонта. Вместе с Хави пришли его родители и жена.
Все они оставили свои подписи за выдвижение Фонта на пост главы клуба.
Для участия в выборах президенты «Барселоны» кандидаты должны собрать 2337 подписей до следующего понедельника.
Лапорта об увольнении Хави: «Это не было импульсивным решением. Он сказал, что «Барса» не будет конкурентоспособна еще 2 года, хотел заменить 10 игроков»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
затаил за айпад
затаил за айпад
Думает , что вернут
Хави изначально был за Фонта, так что тут ничего удивительного.
