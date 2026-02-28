Хави поставил подпись за участие Фонта в выборах президента «Барсы». Экс-тренер клуба посетил вечеринку в штабе кандидата

Хави поддержал Виктора Фонта в борьбе за пост президента «Барселоны».

Хави поддержал одного из кандидатов в президенты «Барселоны».

Бывший полузащитник и тренер «блауграны» посетил вечеринку с вермутом в предвыборном штабе Виктора Фонта . Вместе с Хави пришли его родители и жена.

Все они оставили свои подписи за выдвижение Фонта на пост главы клуба.

Для участия в выборах президенты «Барселоны» кандидаты должны собрать 2337 подписей до следующего понедельника.

