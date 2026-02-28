Семин об отмене гола «Балтики»: «Все спорно, Семак сказал бы так же. Если линия чертится по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был»
Семин об отмене гола «Балтики»: спорный, если чертить по плечу, то офсайда нет.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура Мир РПЛ.
На 77-й минуте мяч, забитый Кевином Андраде, был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля.
«Что касается отмененного гола «Балтики» – он спорный. Был бы Семак в этой ситуации, он бы тоже говорил, что все спорно. Все, что по телевизору показали, мне кажется, что игрок «Балтики» не мешал вратарю [Адамову], который был в офсайде.
Многих вещей я не понимаю – линия офсайда чертится по ступне или по плечу? Если по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был», – сказал Семин.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
1) видеоассистенты считают, что главный судья допустил ошибку при засчитывании (или не засчитывании) гола, назначении (или неназначении) пенальти и показе (или непоказе) красной карточки;
2) видеоассистенты обнаружили положение "вне игры" в эпизоде, после которого был забит гол.
Причем во втором случае главного судью даже к монитору стандартно не зовут, в этом случае он может принять какое-то решение сам только в случае, если оффсайд предположительно может быть пассивным (и только в части определения активности/пассивности оффсайда, а не самого факта оффсайда).
Так что вчерашняя ситуация на самом деле спорна только в одном месте: был ли в оффсайде Хиль или все же нет. Возможно, что судьи на VAR при этом ошиблись, но какое-то решение по этому поводу они приняли и изменить его главный судья принципиально не мог.
Он, в свою очередь, после этого ходил к монитору ради определения степени пассивности оффсайда - и, что в этой ситуации вполне естественно, пассивным его не счел, поскольку Хиль находился точно между бьющим игроком и вратарем.