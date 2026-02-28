Семин об отмене гола «Балтики»: «Все спорно, Семак сказал бы так же. Если линия чертится по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был»

Семин об отмене гола «Балтики»: спорный, если чертить по плечу, то офсайда нет.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита » (0:1) в матче 19-го тура Мир РПЛ .

На 77-й минуте мяч, забитый Кевином Андраде, был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля .

«Что касается отмененного гола «Балтики» – он спорный. Был бы Семак в этой ситуации, он бы тоже говорил, что все спорно. Все, что по телевизору показали, мне кажется, что игрок «Балтики» не мешал вратарю [Адамову], который был в офсайде.

Многих вещей я не понимаю – линия офсайда чертится по ступне или по плечу? Если по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был», – сказал Семин.