  • Семин об отмене гола «Балтики»: «Все спорно, Семак сказал бы так же. Если линия чертится по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был»
19

Семин об отмене гола «Балтики»: «Все спорно, Семак сказал бы так же. Если линия чертится по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был»

Семин об отмене гола «Балтики»: спорный, если чертить по плечу, то офсайда нет.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура Мир РПЛ.

На 77-й минуте мяч, забитый Кевином Андраде, был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля.

«Что касается отмененного гола «Балтики» – он спорный. Был бы Семак в этой ситуации, он бы тоже говорил, что все спорно. Все, что по телевизору показали, мне кажется, что игрок «Балтики» не мешал вратарю [Адамову], который был в офсайде.

Многих вещей я не понимаю – линия офсайда чертится по ступне или по плечу? Если по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был», – сказал Семин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
19 комментариев
Линия чертится по ближайшей части тела, которой можно забить гол, Юрий Палыч
Ответ luu
Линия чертится по ближайшей части тела, которой можно забить гол, Юрий Палыч
Семин от старости футбольные правила уже забыл.
Ответ luu
Линия чертится по ближайшей части тела, которой можно забить гол, Юрий Палыч
А ближайшая часть начинается из расчёта - "от головы" или "от пятки"? Всегда забавляла данная трактовка, именно вот эта формулировка, что ты привёл.
Линия офсайда чертится по взгляду.
Ответ ArnoNeputevy
Линия офсайда чертится по взгляду.
По взгляду Миллера же, ты забыл дописать
Ответ ArnoNeputevy
Линия офсайда чертится по взгляду.
Мюллер был наверное в шоке, когда Балтика забила, но испугаться не успел, судья смс получил с номера 900.
Палыч , ты определись 🤔
А то и нашим и вашим 👈
Был или не был офсайд - не так важно. Если мы смотрим момент под микроскопом, значит здесь не было явной ошибки арбитра и ВАР не должен был вмешиваться.
Ответ Nightguest
Был или не был офсайд - не так важно. Если мы смотрим момент под микроскопом, значит здесь не было явной ошибки арбитра и ВАР не должен был вмешиваться.
По протоколу VAR вмешивается в двух случаях:
1) видеоассистенты считают, что главный судья допустил ошибку при засчитывании (или не засчитывании) гола, назначении (или неназначении) пенальти и показе (или непоказе) красной карточки;
2) видеоассистенты обнаружили положение "вне игры" в эпизоде, после которого был забит гол.

Причем во втором случае главного судью даже к монитору стандартно не зовут, в этом случае он может принять какое-то решение сам только в случае, если оффсайд предположительно может быть пассивным (и только в части определения активности/пассивности оффсайда, а не самого факта оффсайда).

Так что вчерашняя ситуация на самом деле спорна только в одном месте: был ли в оффсайде Хиль или все же нет. Возможно, что судьи на VAR при этом ошиблись, но какое-то решение по этому поводу они приняли и изменить его главный судья принципиально не мог.

Он, в свою очередь, после этого ходил к монитору ради определения степени пассивности оффсайда - и, что в этой ситуации вполне естественно, пассивным его не счел, поскольку Хиль находился точно между бьющим игроком и вратарем.
Ответ Фантом
По протоколу VAR вмешивается в двух случаях: 1) видеоассистенты считают, что главный судья допустил ошибку при засчитывании (или не засчитывании) гола, назначении (или неназначении) пенальти и показе (или непоказе) красной карточки; 2) видеоассистенты обнаружили положение "вне игры" в эпизоде, после которого был забит гол. Причем во втором случае главного судью даже к монитору стандартно не зовут, в этом случае он может принять какое-то решение сам только в случае, если оффсайд предположительно может быть пассивным (и только в части определения активности/пассивности оффсайда, а не самого факта оффсайда). Так что вчерашняя ситуация на самом деле спорна только в одном месте: был ли в оффсайде Хиль или все же нет. Возможно, что судьи на VAR при этом ошиблись, но какое-то решение по этому поводу они приняли и изменить его главный судья принципиально не мог. Он, в свою очередь, после этого ходил к монитору ради определения степени пассивности оффсайда - и, что в этой ситуации вполне естественно, пассивным его не счел, поскольку Хиль находился точно между бьющим игроком и вратарем.
Именно. Находился по центру и мяч от вратаря не закрывал. А удар пошёл в угол. Никакого влияния на эпизод он оказать не мог.
Вот именно. ВАР предназначен для отмены очевидных ошибок, а не спорных. У нас это становится похоже на систему "НАВАР"
Рекомендуем