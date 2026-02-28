Агент Вахании об удалении с «Краснодаром»: «Мне кажется, что был не удар в пустые, а передача Кордобы. Тогда желтая карточка для Ильи»

Агент Вахании об удалении: кажется, это передача Кордобы и желтая для Ильи.

Василий Голяна, агент Ильи Вахании , высказался об удалении футболиста в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром » (2:1).

Главный арбитр встречи Антон Фролов показал защитнику «Ростова » красную карточку за игру рукой в добавленное ко второму тайму время.

«В моменте с удалением Вахании все зависит от того, был ли это удар игрока «Краснодара» по пустым воротам или передача в сторону партнеров. Без нарисованной траектории сложно определить.

Понятно, что мяч попадает в руку Илье. Да, он отворачивается, не видит, но мяч попал в руку – это очевидно. Однако тяжело судить о справедливости удаления, не посмотрев траекторию полета мяча.

Если это был удар по пустым воротам, которому Вахания помешал, конечно, это красная. Но мне кажется, что все-таки это была передача Кордобы и желтая карточка для Ильи», – сказал Голяна.