  • Альба об 1:2 от «Краснодара»: «Ростов» проиграл из‑за моих решений. Я рисковал, виноват. Судейство я никогда не комментирую – арбитры точно лучше меня знают»
Альба об 1:2 от «Краснодара»: «Ростов» проиграл из‑за моих решений. Я рисковал, виноват. Судейство я никогда не комментирую – арбитры точно лучше меня знают»

Джонатан Альба: «Ростов» проиграл «Краснодару» из-за моих решений.

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении от «Краснодара» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2).

В начале второго тайма красную карточку получил защитник ростовчан Дмитрий Чистяков. В добавленное время был удален Илья Вахания

– Команда боролась до конца, у нас были моменты. Если бы мы играли в полных составах, то, возможно, результат был бы другим. Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли из‑за моих решений.

 Играли хорошо, были моменты. Рад, как команда действовала в меньшинстве.

– «Ростову» не хватило Кучаева?

– Для нас все игроки важны. Кучаев не может быть пока на поле. Сегодня все играли хорошо. Все делали на поле, что я просил.

– Почему капитаном был Вахания?

– Он капитан по очереди. Байрамян, Голенков не вошли в стартовый состав, Кучаев не играл.

– Было много пауз. Тяжело в таких условиях играть? Нужно ли использовать ВАР?

– ВАР нужно использовать, если это необходимо. Судейство я никогда не комментирую. Они [арбитры] точно лучше меня знают. Это их решения. Я могу влиять на игру как тренер.

– «Ростов» не сделал ни одного трансфера. Вы довольны зимней трансферной кампанией?

– Я не переживаю. У нас есть замены, которые ждут своего часа, – сказал Альба. 

Непонятно, для чего Альба берёт на себя несуществующую вину. Ростов выглядел очень хорошо. Делали всё, что могли. Может он хотел этим просто успокоить ребят, Не знаю. Как по мне, упрекнуть тренера здесь не в чем.
Надо было Чистякова в перерыве менять
Альба красавец! Умеет признавать ошибки. Хотя их и не было. Это решение было оправданным!
