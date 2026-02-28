Альба об 1:2 от «Краснодара»: «Ростов» проиграл из‑за моих решений. Я рисковал, виноват. Судейство я никогда не комментирую – арбитры точно лучше меня знают»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении от «Краснодара» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2).
В начале второго тайма красную карточку получил защитник ростовчан Дмитрий Чистяков. В добавленное время был удален Илья Вахания.
– Команда боролась до конца, у нас были моменты. Если бы мы играли в полных составах, то, возможно, результат был бы другим. Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли из‑за моих решений.
Играли хорошо, были моменты. Рад, как команда действовала в меньшинстве.
– «Ростову» не хватило Кучаева?
– Для нас все игроки важны. Кучаев не может быть пока на поле. Сегодня все играли хорошо. Все делали на поле, что я просил.
– Почему капитаном был Вахания?
– Он капитан по очереди. Байрамян, Голенков не вошли в стартовый состав, Кучаев не играл.
– Было много пауз. Тяжело в таких условиях играть? Нужно ли использовать ВАР?
– ВАР нужно использовать, если это необходимо. Судейство я никогда не комментирую. Они [арбитры] точно лучше меня знают. Это их решения. Я могу влиять на игру как тренер.
– «Ростов» не сделал ни одного трансфера. Вы довольны зимней трансферной кампанией?
– Я не переживаю. У нас есть замены, которые ждут своего часа, – сказал Альба.