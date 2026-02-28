Альба об 1:2 от «Краснодара»: «Ростов» проиграл из‑за моих решений. Я рисковал, виноват. Судейство я никогда не комментирую – арбитры точно лучше меня знают»

Джонатан Альба: «Ростов» проиграл «Краснодару» из-за моих решений.

Главный тренер «Ростова » Джонатан Альба высказался о поражении от «Краснодара » в 19-м туре Мир РПЛ (1:2).

В начале второго тайма красную карточку получил защитник ростовчан Дмитрий Чистяков. В добавленное время был удален Илья Вахания .

– Команда боролась до конца, у нас были моменты. Если бы мы играли в полных составах, то, возможно, результат был бы другим. Я рисковал, я виноват. Не могу сказать ни одного плохого слова о наших игроках. Думаю, что сегодня мы проиграли из‑за моих решений.

Играли хорошо, были моменты. Рад, как команда действовала в меньшинстве.

– «Ростову» не хватило Кучаева?

– Для нас все игроки важны. Кучаев не может быть пока на поле. Сегодня все играли хорошо. Все делали на поле, что я просил.

– Почему капитаном был Вахания?

– Он капитан по очереди. Байрамян, Голенков не вошли в стартовый состав, Кучаев не играл.

– Было много пауз. Тяжело в таких условиях играть? Нужно ли использовать ВАР?

– ВАР нужно использовать, если это необходимо. Судейство я никогда не комментирую. Они [арбитры] точно лучше меня знают. Это их решения. Я могу влиять на игру как тренер.

– «Ростов» не сделал ни одного трансфера. Вы довольны зимней трансферной кампанией?

– Я не переживаю. У нас есть замены, которые ждут своего часа, – сказал Альба.