  • Сперцян про 2:1 с «Ростовом»: «Краснодар» перестал подбирать мячи после гола. По игре наберем и исправимся. Самое важное – победа»
0

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил матч 19‑го тура Мир РПЛ против «Ростова» (2:1).

– Когда поняли, что победа не уйдет?

– Тяжелый матч, каждая минута напряженная. Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили. Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь. Самое важное – победа. По игре наберем и исправимся.

– Влияло, что вам мешали перед пенальти?

– Выбрал угол и не менял решение. Никак не влияло.

Боселли уже вписался?

– Очень хороший игрок, всегда было трудно против него. Сразу адаптировался, провел хороший матч, – сказал Сперцян.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Вахания получил красную в добавленное время матча с «Краснодаром» – за игру рукой после удара Кордобы по воротам без Ятимова. «Ростов» остался вдевятером
28 февраля, 13:50
«Краснодар» обыграл «Ростов» – 2:1! Чистякова и Ваханию удалили, Кривцов забил победный, у Сперцяна и Миронова голы с пенальти, гол Батчи отменили
28 февраля, 13:35
Фролов после ВАР отменил гол Батчи «Ростову» из-за игры рукой Кордобы в начале атаки
28 февраля, 12:41Фото
У Сперцяна 9+12 в 19 матчах РПЛ. 21 очко хавбека «Краснодара» – лучший результат в лиге
28 февраля, 12:01
Сперцян упал в штрафной «Ростова» после контакта с Роналдо. Фролов назначил пенальти в пользу «Краснодара» после ВАР, Эдуард забил
28 февраля, 11:54Фото
