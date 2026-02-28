Сперцян про 2:1 с «Ростовом»: «Краснодар» перестал подбирать мячи после гола. По игре наберем и исправимся. Самое важное – победа»
Сперцян про 2:1 с «Ростовом»: «Краснодар» перестал подбирать мячи после гола.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил матч 19‑го тура Мир РПЛ против «Ростова» (2:1).
– Когда поняли, что победа не уйдет?
– Тяжелый матч, каждая минута напряженная. Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили. Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь. Самое важное – победа. По игре наберем и исправимся.
– Влияло, что вам мешали перед пенальти?
– Выбрал угол и не менял решение. Никак не влияло.
– Боселли уже вписался?
– Очень хороший игрок, всегда было трудно против него. Сразу адаптировался, провел хороший матч, – сказал Сперцян.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
