Сперцян про 2:1 с «Ростовом»: «Краснодар» перестал подбирать мячи после гола. По игре наберем и исправимся. Самое важное – победа»

Сперцян про 2:1 с «Ростовом»: «Краснодар» перестал подбирать мячи после гола.

Полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян оценил матч 19‑го тура Мир РПЛ против «Ростова » (2:1).

– Когда поняли, что победа не уйдет?

– Тяжелый матч, каждая минута напряженная. Очень важна была концентрация, начали хорошо, перестали подбирать мячи после того, как забили. Очень важная победа, рады вернуться домой и сыграть здесь. Самое важное – победа. По игре наберем и исправимся.

– Влияло, что вам мешали перед пенальти?

– Выбрал угол и не менял решение. Никак не влияло.

– Боселли уже вписался?

– Очень хороший игрок, всегда было трудно против него. Сразу адаптировался, провел хороший матч, – сказал Сперцян.