«ПСЖ» договорился о переносе матча с «Нантом» в Лиге 1 на 20 апреля из-за подготовки к противостоянию с «Челси» в ЛЧ
Во Франции перенесли матч «ПСЖ» из-за еврокубков.
Матч между «ПСЖ» и «Нантом» в 26-м туре Лиги 1 был перенесен по просьбе парижан.
Игра чемпионата Франции должна была состояться 15 марта. «ПСЖ» попросил эту игру на другую дату в связи с подготовкой к противостоянию с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) сообщили, что запрос парижан был удовлетворен после согласования с «Нантом». Матч был перенесен на 20 апреля.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
Королевский клуб планирует лучше подготовиться к Лиге чемпионов и игре с «Манчестер Сити»
