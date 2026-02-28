  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» договорился о переносе матча с «Нантом» в Лиге 1 на 20 апреля из-за подготовки к противостоянию с «Челси» в ЛЧ
«ПСЖ» договорился о переносе матча с «Нантом» в Лиге 1 на 20 апреля из-за подготовки к противостоянию с «Челси» в ЛЧ

Во Франции перенесли матч «ПСЖ» из-за еврокубков.

Матч между «ПСЖ» и «Нантом» в 26-м туре Лиги 1 был перенесен по просьбе парижан. 

Игра чемпионата Франции должна была состояться 15 марта. «ПСЖ» попросил эту игру на другую дату в связи с подготовкой к противостоянию с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

В Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) сообщили, что запрос парижан был удовлетворен после согласования с «Нантом». Матч был перенесен на 20 апреля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
А теперь представьте, чтобы такое было возможно в АПЛ🤡 Мало того, что в АПЛ уровень команд выше, так ещё и никакая из команд не пойдёт на уступки по переносу матча. А потом насмехаемсч «где ваша АПЛ» когда в финале ЛЧ ни одной команды из АПЛ
Ответ Vlad Ivanov
А теперь представьте, чтобы такое было возможно в АПЛ🤡 Мало того, что в АПЛ уровень команд выше, так ещё и никакая из команд не пойдёт на уступки по переносу матча. А потом насмехаемсч «где ваша АПЛ» когда в финале ЛЧ ни одной команды из АПЛ
Такое невозможно ни где кроме Лиги 1
Ответ Vlad Ivanov
А теперь представьте, чтобы такое было возможно в АПЛ🤡 Мало того, что в АПЛ уровень команд выше, так ещё и никакая из команд не пойдёт на уступки по переносу матча. А потом насмехаемсч «где ваша АПЛ» когда в финале ЛЧ ни одной команды из АПЛ
Ахахах!) Матч челси с Ливером в 22/23 переносили на 7 (!!!!) месяцев, в результате чего Челси играл два матча ЛЧ подряд. Там вообще постоянно корректируют и переносят матчи, только здесь редко об этом пишут. Не только из-за ЛЧ, а из-за всяких микро кубков. Весь английский футбол устроен так, чтобы команды могли купить несколько составов и давать им регулярную игровую практику. Во Франции для этого нет условий.
ручной чемпионат с лигой всегда готовы услужить своему господину 💩
Ответ Streetbor
ручной чемпионат с лигой всегда готовы услужить своему господину 💩
🤡🤡🤡
Матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» перенесли из субботы (7 марта) на пятницу (6 марта) по просьбе королевского клуба.

Королевский клуб планирует лучше подготовиться к Лиге чемпионов и игре с «Манчестер Сити»

Для плакс
Ниже.
Ответ che kaif
Матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» перенесли из субботы (7 марта) на пятницу (6 марта) по просьбе королевского клуба. Королевский клуб планирует лучше подготовиться к Лиге чемпионов и игре с «Манчестер Сити» Для плакс Ниже.
Это же другое

Хотя погодите
Ответ che kaif
Матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» перенесли из субботы (7 марта) на пятницу (6 марта) по просьбе королевского клуба. Королевский клуб планирует лучше подготовиться к Лиге чемпионов и игре с «Манчестер Сити» Для плакс Ниже.
У той же Барселоны, кстати, тур Ла Лиги аж 8 марта, то есть только 2 дня отдыха перед Ньюкаслом в гостях.
Не удивлен, Катар-проект после жеребьевки сразу побежал по кабинетам, дабы не повторить финал КЧМ.
Ну а у Челси в это время непростой матч с Ньюкаслом, который собственно тоже участник плей-офф ЛЧ. Ну да ладно, главное, что не придется читать несколько недель, как парижские принцессы устают и нет огонька в глазах. Пусть отдыхают
А так можно?
Одни нытики и плаксы в комментах
Дело их, по мне так пусть хоть чемпионат остановят, пока они играют в ЛЧ. Да, у Челси будет тяжелый календарь в этот месяц. Но разница в том, что нет в мире такого соперника, под которого Челси будет просить неделю на подготовку.
Стоп, так у них же стоит матч с Лионом 19-го апреля. Они че, собираются два дня подряд играть?🤓
А что так можно было????
