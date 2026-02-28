«ПСЖ» договорился о переносе матча с «Нантом» в Лиге 1 на 20 апреля из-за подготовки к противостоянию с «Челси» в ЛЧ

Во Франции перенесли матч «ПСЖ» из-за еврокубков.

Матч между «ПСЖ» и «Нантом» в 26-м туре Лиги 1 был перенесен по просьбе парижан.

Игра чемпионата Франции должна была состояться 15 марта. «ПСЖ » попросил эту игру на другую дату в связи с подготовкой к противостоянию с «Челси » в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) сообщили, что запрос парижан был удовлетворен после согласования с «Нантом ». Матч был перенесен на 20 апреля.