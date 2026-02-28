IFAB обсудит меры борьбы с прикрыванием рта футболками во время стычек игроков. Консультации решили провести на фоне инцидента с Винисиусом и Престианни

IFAB рассмотрит вопрос прикрывания рта футболками во время стычек на матчах.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB ) проведет консультации по мерам борьбы с игроками, закрывающими рот при высказываниях во время стычек с соперниками на матчах.

Это произошло после того, как форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни обвинили в расистских оскорблениях в адрес вингера «Реала » Винисиуса Жуниора на игре Лиги чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Футболист, отрицающий обвинение, был временно отстранен УЕФА после начала расследования инцидента.