IFAB обсудит меры борьбы с прикрыванием рта футболками во время стычек игроков. Консультации решили провести на фоне инцидента с Винисиусом и Престианни
IFAB рассмотрит вопрос прикрывания рта футболками во время стычек на матчах.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) проведет консультации по мерам борьбы с игроками, закрывающими рот при высказываниях во время стычек с соперниками на матчах.
Это произошло после того, как форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни обвинили в расистских оскорблениях в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на игре Лиги чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
Футболист, отрицающий обвинение, был временно отстранен УЕФА после начала расследования инцидента.
а всего то надо сказать Винисиусу... завали
А за руки сразу желтую давать. И назовут акт Винисиуса