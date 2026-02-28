  • Спортс
  • IFAB обсудит меры борьбы с прикрыванием рта футболками во время стычек игроков. Консультации решили провести на фоне инцидента с Винисиусом и Престианни
50

IFAB обсудит меры борьбы с прикрыванием рта футболками во время стычек игроков. Консультации решили провести на фоне инцидента с Винисиусом и Престианни

IFAB рассмотрит вопрос прикрывания рта футболками во время стычек на матчах.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) проведет консультации по мерам борьбы с игроками, закрывающими рот при высказываниях во время стычек с соперниками на матчах.

Это произошло после того, как форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни обвинили в расистских оскорблениях в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на игре Лиги чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Футболист, отрицающий обвинение, был временно отстранен УЕФА после начала расследования инцидента.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
50 комментариев
Нет! Тут только надо идти до конца. Вообще запретить прикрывать рот. Вот сидят тренера на скамейке и прикрывают. А может быть они оскорбляют Винисиуса на расовой почве в этот момент. А никто не в курсе!
Ответ Красная стрела
Нет! Тут только надо идти до конца. Вообще запретить прикрывать рот. Вот сидят тренера на скамейке и прикрывают. А может быть они оскорбляют Винисиуса на расовой почве в этот момент. А никто не в курсе!
Что значит может быть? 150%, что оскорбляют или обсуждают цвет его кожи. Какие тут сомнения! А чем по-твоему они занимаются?
Ответ Красная стрела
Нет! Тут только надо идти до конца. Вообще запретить прикрывать рот. Вот сидят тренера на скамейке и прикрывают. А может быть они оскорбляют Винисиуса на расовой почве в этот момент. А никто не в курсе!
Мелко. Надо зашивать рты.
а может микрофоны на всех игроков вешать?
Ответ Сергей Круг
а может микрофоны на всех игроков вешать?
мне больше нравится идея с мини камерами, как у судьи
Ответ Александр Григорьев_1116135035
мне больше нравится идея с мини камерами, как у судьи
Отлетать будут постоянно. И разбиваться
Все проблемы решит демонтаж угловых флажков. Искоренить нужно этот пережиток.
Ответ Onion
Все проблемы решит демонтаж угловых флажков. Искоренить нужно этот пережиток.
Я бы лучше к ним ток подвёл. Когда чей то член приближается к флажку ближе чем на пол метра, пробивает разряд в 1000 вольт, чтобы усилить эффект танца
Ответ k.o.
Я бы лучше к ним ток подвёл. Когда чей то член приближается к флажку ближе чем на пол метра, пробивает разряд в 1000 вольт, чтобы усилить эффект танца
Комаров бьют разрядом 3000 или 5000 вольт. А тут на член 1000 вольтов с полуметра? Надо повышать напряжение, повышать.
можно рассмотреть и запрет на продажу бананов возле стадионов.
Ответ nmnackjbxkasbk
можно рассмотреть и запрет на продажу бананов возле стадионов.
В радиусе 5 км
Ответ fussballer
В радиусе 5 км
не меньше
Тогда уж сразу на каждого обидчивого негра вешать прослушку:)
столько хлопот...
а всего то надо сказать Винисиусу... завали
А танцы рядом с угловым флагом с откровенным сексуальным подтекстом тоже ведь рассмотрят, да? )
А совокупление с угловыми флажками не хотят обсудить?
Предлагаю сделать глубокий вырез на футболке в зоне декольте, и женщинам тоже!
Сделают воротник как чокер. Не натянуть.
А за руки сразу желтую давать. И назовут акт Винисиуса
Ответ r4bndqfzqx
Сделают воротник как чокер. Не натянуть. А за руки сразу желтую давать. И назовут акт Винисиуса
Оральный акт Винисиуса
