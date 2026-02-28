  • Спортс
  • «Полная дискредитация арбитров в поле. Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» Лапочкин о вмешательствах ВАР в РПЛ
33

«Полная дискредитация арбитров в поле. Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» Лапочкин о вмешательствах ВАР в РПЛ

Сергей Лапочкин раскритиковал судейство после возобновления РПЛ.

Бывший арбитр Сергей Лапочкин раскритиковал частые вмешательства ВАР в первых матчах после возобновления сезона Мир РПЛ.

«Катастрофический старт для российского судейства. Полная дискредитация арбитров в поле.

Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» – сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер» после игры «Краснодара» и «Ростова» (2:1).

Фролов после ВАР назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром». Гонсалес прихватывал Роналдо за шею при ауте

Сперцян упал в штрафной «Ростова» после контакта с Роналдо. Фролов назначил пенальти в пользу «Краснодара» после ВАР, Эдуард забил

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
33 комментария
вчера папочкина всё устраивало, там кого надо и как надо судили)
Ответ Азубуйке Эгвуэкве
вчера папочкина всё устраивало, там кого надо и как надо судили)
+++
Вчера согласен был/молчал, а сегодня в матче Краснодара, где в целом ок решения были ключевые, так истерит

Лапочкинам хочется, чтоб судья на месте как в былые времена тащил тех, кого надо/кто заплатил))

А если серьёзно, то проблема не в ВАР, а в клоунах, что за ним сидят и в клоунах, что писали протоколы по ним.
То судьи друг друга прикрывают, то ассистенты на ВАР по желанию своему зовут рефа.
Ну и китайские линии рисуют, зажав бабки на норм систему. Но виноват у них вар

Эт как мартышка и очки. Не надо пенять на очки:инструмент, если проблема в том, в неумехах
Ответ Азубуйке Эгвуэкве
вчера папочкина всё устраивало, там кого надо и как надо судили)
Надо понимать, это другое.
и ещё не факт что из Москвы...
а судя по вчерашнему матчу... точно не из Москвы
Ответ .ru
и ещё не факт что из Москвы... а судя по вчерашнему матчу... точно не из Москвы
А по сегодняшнему в Краснодаре или по матчу весной прошлого года? Нравились китайские линии?
Ответ SMART789
А по сегодняшнему в Краснодаре или по матчу весной прошлого года? Нравились китайские линии?
мне вообще никакие линии не нравятся...
у судей должны быть свои глаза и своя голова на плечах... к примеру как у меня
Так вроде сейчас из Питера и судят)) Разве нет?)
Вчера он был менее категоричен.Ну и по его же логике:"Назначили судей - значит, мы им должны верить.Нет у нас других судей."
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вчера он был менее категоричен.Ну и по его же логике:"Назначили судей - значит, мы им должны верить.Нет у нас других судей."
Как я радовался ,когда тебя отменил УЕФА на 10 лет . Не забуду того не поставленного пенальти на Ари в матче со Спартаком и Краснодаром
Лапочкин и сам судил так, не преведи Господи...
Согласен, Кордобу держат - гол Краснодара отменен. Борьба в штрафной, далеко от мяча - пенальти в ворота Краснодара. Хорошо еще, что наступ зафиксировали...
ВАР отличился в трёх сыгранных матчах возобновившегося чемпионата РПЛ, а тур только начался, поэтому всё впереди : цветочки и ягодки от ВАР. Фраза сказанная мною ещё в 70х годах : " Не кричите гол, пока не начнут с центра поля". Сейчас становится актуальной как никогда.
Все правильно сказал...
Щас ВАР решает как играть, а не судья. И давно надо принят, что не игроки и тренера решают кому достанется победа.
вообще мне не очень понятно, зачем на ВАР постоянно разные арбитры.
возьмите обучите 2-3 человека работе именно на ВАР и всё, пусть сидят все выходные и мониторят игры.
сразу будет видно, где один и тот же человек одинаковые эпизоды оценивает по-разному.
а может и наоборот - увидим, что эпизоды на ВАР стали оцениваться более-менее одинаково.
