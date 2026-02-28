«Полная дискредитация арбитров в поле. Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» Лапочкин о вмешательствах ВАР в РПЛ

Сергей Лапочкин раскритиковал судейство после возобновления РПЛ.

Бывший арбитр Сергей Лапочкин раскритиковал частые вмешательства ВАР в первых матчах после возобновления сезона Мир РПЛ .

«Катастрофический старт для российского судейства. Полная дискредитация арбитров в поле.

Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» – сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер» после игры «Краснодара » и «Ростова » (2:1).

Фролов после ВАР назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром». Гонсалес прихватывал Роналдо за шею при ауте

Сперцян упал в штрафной «Ростова» после контакта с Роналдо. Фролов назначил пенальти в пользу «Краснодара» после ВАР, Эдуард забил