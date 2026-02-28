«Полная дискредитация арбитров в поле. Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» Лапочкин о вмешательствах ВАР в РПЛ
Сергей Лапочкин раскритиковал судейство после возобновления РПЛ.
Бывший арбитр Сергей Лапочкин раскритиковал частые вмешательства ВАР в первых матчах после возобновления сезона Мир РПЛ.
«Катастрофический старт для российского судейства. Полная дискредитация арбитров в поле.
Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» – сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер» после игры «Краснодара» и «Ростова» (2:1).
Фролов после ВАР назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром». Гонсалес прихватывал Роналдо за шею при ауте
Сперцян упал в штрафной «Ростова» после контакта с Роналдо. Фролов назначил пенальти в пользу «Краснодара» после ВАР, Эдуард забил
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
33 комментария
Вчера согласен был/молчал, а сегодня в матче Краснодара, где в целом ок решения были ключевые, так истерит
Лапочкинам хочется, чтоб судья на месте как в былые времена тащил тех, кого надо/кто заплатил))
А если серьёзно, то проблема не в ВАР, а в клоунах, что за ним сидят и в клоунах, что писали протоколы по ним.
То судьи друг друга прикрывают, то ассистенты на ВАР по желанию своему зовут рефа.
Ну и китайские линии рисуют, зажав бабки на норм систему. Но виноват у них вар
Эт как мартышка и очки. Не надо пенять на очки:инструмент, если проблема в том, в неумехах
а судя по вчерашнему матчу... точно не из Москвы
у судей должны быть свои глаза и своя голова на плечах... к примеру как у меня
возьмите обучите 2-3 человека работе именно на ВАР и всё, пусть сидят все выходные и мониторят игры.
сразу будет видно, где один и тот же человек одинаковые эпизоды оценивает по-разному.
а может и наоборот - увидим, что эпизоды на ВАР стали оцениваться более-менее одинаково.