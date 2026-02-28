«Офсайд Венгера» протестируют в этом году в Канаде. После этого IFAB может расширить тест на другие лиги

«Офсайд Венгера» протестируют в этом году.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение о тестировании «офсайда Венгера».

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер , занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, предложил не фиксировать офсайд, если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, даже если остальные части заступают за эту линию. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Канадская Премьер-лига выступила с предложением провести тестирование предложения, сообщает BBC. Результаты испытаний в Канаде будут представлены IFAB в конце года.

Существует вероятность изменения правил по всему миру к европейскому сезону-2027/28. Однако ожидается, что IFAB будет добиваться более масштабных испытаний, особенно учитывая, что в канадской лиге нет ВАР.