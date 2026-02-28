  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Офсайд Венгера» протестируют в этом году в Канаде. После этого IFAB может расширить тест на другие лиги
35

«Офсайд Венгера» протестируют в этом году в Канаде. После этого IFAB может расширить тест на другие лиги

«Офсайд Венгера» протестируют в этом году.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение о тестировании «офсайда Венгера».

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, предложил не фиксировать офсайд, если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, даже если остальные части заступают за эту линию. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Канадская Премьер-лига выступила с предложением провести тестирование предложения, сообщает BBC. Результаты испытаний в Канаде будут представлены IFAB в конце года.

Существует вероятность изменения правил по всему миру к европейскому сезону-2027/28. Однако ожидается, что IFAB будет добиваться более масштабных испытаний, особенно учитывая, что в канадской лиге нет ВАР.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31325 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
правила
IFAB
logoАрсен Венгер
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Канада
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да это же по-дурацки, тогда обычные бегунки будут иметь преимущество, причем сильное, и следить за линией защите будет сложнее
Ответ Тралл из Питера
Да это же по-дурацки, тогда обычные бегунки будут иметь преимущество, причем сильное, и следить за линией защите будет сложнее
Просто вернут либеро. А вот с высоким прессингом придется попрощаться.
Ответ Тралл из Питера
Да это же по-дурацки, тогда обычные бегунки будут иметь преимущество, причем сильное, и следить за линией защите будет сложнее
Дело даже не в этом. Бегунки, наоборот, преимущества иметь НЕ будут, поскольку им будет попросту негде бегать. После введения (если таки введут) этого маразма высокая линия обороны мгновенно вымрет как явление. Мы будем видеть намнооого больше низкого блока, чем даже сейчас. Футбол станет не более движушным и результативным (ради чего, собсно, и вводят), а ровно наоборот.
Плюс это никак не решит буквально единственной проблемы (если считать это проблемой) правила офсайда - высчитывания миллиметров. Просто теперь миллиметры будут высчитывать другие. Короче говоря, откровенно вредительская инновация.
Если с предыдущими изменениями все понятно (борьба с затяжкой времени, ошибочно назначенные угловые, с которых забивают или трактовка судьи в пользу жк, которая будет второй), то чего именно хотят добиться с этим офсайдом?
Типа много мячей отменяется из-за «вне игры»? Так наоборот, исчезнут высокие линии, уйдет прессинг, мы будем смотреть на футбол 90-х в плане темпа и интенсивности. Многие тренеры просто перестанут быть актуальны, тот же Флик уже не сможет ставить такую радикальную игру Барсе.
Ответ SamArus51
Если с предыдущими изменениями все понятно (борьба с затяжкой времени, ошибочно назначенные угловые, с которых забивают или трактовка судьи в пользу жк, которая будет второй), то чего именно хотят добиться с этим офсайдом? Типа много мячей отменяется из-за «вне игры»? Так наоборот, исчезнут высокие линии, уйдет прессинг, мы будем смотреть на футбол 90-х в плане темпа и интенсивности. Многие тренеры просто перестанут быть актуальны, тот же Флик уже не сможет ставить такую радикальную игру Барсе.
все ясно, это заговор Переса
Ответ SamArus51
Если с предыдущими изменениями все понятно (борьба с затяжкой времени, ошибочно назначенные угловые, с которых забивают или трактовка судьи в пользу жк, которая будет второй), то чего именно хотят добиться с этим офсайдом? Типа много мячей отменяется из-за «вне игры»? Так наоборот, исчезнут высокие линии, уйдет прессинг, мы будем смотреть на футбол 90-х в плане темпа и интенсивности. Многие тренеры просто перестанут быть актуальны, тот же Флик уже не сможет ставить такую радикальную игру Барсе.
Почему исчезнут высокие линии? Офсады на корпус по прежнему будут офсайдам.
Спасибо ребятам из Канады. На них потренируемся и посмотрим, стоит ли
Офсайд Зенита это )))))
Еще бы запретили через центральную линию пас назад давать после ее пересечения. По аналогии с баскетболом.
Так будет тоже самое, только в профиль)
Убьет интеллект футбола. Типы типа винициуса и мбопе будут вдвоем стоять на линии офсайда и убегать с преимущество почти корпус.
Ответ Степан Захаров
Убьет интеллект футбола. Типы типа винициуса и мбопе будут вдвоем стоять на линии офсайда и убегать с преимущество почти корпус.
И что в этом плохого? пусть и защитники тренируют скорость, а не как строить искуственный офсайд.
Это будут натягивать шнурки на головы защитников
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
IFAB не поддержал введение «офсайда Венгера» в ближайшее время, но может начать тестировать его в Канаде. Окончательное решение – в феврале
20 января, 19:52
IFAB в январе обсудит «офсайд Венгера», расширение полномочий ВАР и двухминутный уход с поля из-за травмы. Решения могут принять на Генассамблее в феврале (As)
30 декабря 2025, 11:24
Рекомендуем
Главные новости
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
15 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
43 минуты назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
6 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Нужны четкие правила, сколько времени можно тратить на стандарты. Болельщики хотят видеть зрелище»
12 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
25 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
27 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
53 минуты назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
55 минут назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем