Вахания получил красную в добавленное время матча с «Краснодаром» – за игру рукой после удара Кордобы по воротам без Ятимова. «Ростов» остался вдевятером
Илья Вахания получил красную карточку в игре с «Краснодаром».
«Ростов» остался вдевятером в матче против «Краснодара».
«Быки» обыграли желто-синих со счетом 2:1 в 19-м туре Мир РПЛ.
В добавленное ко второму тайму время вратарь гостей Рустам Ятимов пошел в чужую штрафную на розыгрыш стандарта. Хозяева перешли в контратаку, Джон Кордоба пытался забить в пустые ворота ударом из-за пределов штрафной, но его заблокировал Илья Вахания.
Главный арбитр встречи Антон Фролов решил удалить Ваханию с поля за игру рукой, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Это какая-то, блин, перевёрнутая реальность ...тут видим, тут не видим)