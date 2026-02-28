Вахания получил красную в добавленное время матча с «Краснодаром» – за игру рукой после удара Кордобы по воротам без Ятимова. «Ростов» остался вдевятером

Илья Вахания получил красную карточку в игре с «Краснодаром».

«Ростов » остался вдевятером в матче против «Краснодара ».

«Быки» обыграли желто-синих со счетом 2:1 в 19-м туре Мир РПЛ .

В добавленное ко второму тайму время вратарь гостей Рустам Ятимов пошел в чужую штрафную на розыгрыш стандарта. Хозяева перешли в контратаку, Джон Кордоба пытался забить в пустые ворота ударом из-за пределов штрафной, но его заблокировал Илья Вахания.

Главный арбитр встречи Антон Фролов решил удалить Ваханию с поля за игру рукой, посмотрев повтор эпизода на мониторе.