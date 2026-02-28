  • Спортс
  • Вахания получил красную в добавленное время матча с «Краснодаром» – за игру рукой после удара Кордобы по воротам без Ятимова. «Ростов» остался вдевятером
26

Вахания получил красную в добавленное время матча с «Краснодаром» – за игру рукой после удара Кордобы по воротам без Ятимова. «Ростов» остался вдевятером

Илья Вахания получил красную карточку в игре с «Краснодаром».

«Ростов» остался вдевятером в матче против «Краснодара». 

«Быки» обыграли желто-синих со счетом 2:1 в 19-м туре Мир РПЛ.

В добавленное ко второму тайму время вратарь гостей Рустам Ятимов пошел в чужую штрафную на розыгрыш стандарта. Хозяева перешли в контратаку, Джон Кордоба пытался забить в пустые ворота ударом из-за пределов штрафной, но его заблокировал Илья Вахания.

Главный арбитр встречи Антон Фролов решил удалить Ваханию с поля за игру рукой, посмотрев повтор эпизода на мониторе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Вот хрен его знает, куда в такой ситуации девать руки. Ну бред же. Бьют в тебя практически в упор, ты уворачиваешься, руки прижаты. Что ещё можно сделать. За что красная?
Ответ Evgen Vynokurov
Комментарий скрыт
Ответ andrew.p
Погоди, сейчас юбилей Семака ещё и Локомотив прибьет)
Судья своим последним решением расписался в своей некомпетенции. Весь матч был ужасен, а в конце квинтэссенция идиотизма. Просто позор
Ответ DedSkyWalker
Цирк в декабре уехал , клоуны разбежались ). Но все отдохнули и вернулись к весне😂🤦 . 2я серия «марлезонского балета» началась ).
Болел за Краснодар, но где тут красная-то? Судья просто некомпетентен.
Ответ bilyash63
Трампу — Премию Мира, если это прямая красная
Это полнейшее дно. Руки были практически прижаты к телу, удар был с близкого расстояния, специально Вахания удар руками не отбивал... Максимально идиотское решение. И ладно бы еще судья в поле так решил... Его ведь ВАР позвал, потому что это ОЧЕВИДНАЯ ошибка! С какого фига она здесь очевидная? Как и в случае с Акроном, как и в случае с Балтикой... Еще два решения, где ошибка арбитра в поле была настолько "очевидной", что пришлось звать его к монитору после нескольких минут рисования в пэинте...
Игры рукой и близко не было. Красную можно попробовать оспорить.
Уровень судейства пробивает дно...
За что удалили Ваханию, не понятно; за что удалили Чистякова, непонятно; тянет ли момент со Сперцяном на назначение пенальти, очень сомнительно, но 12+ часов с момента опубликования, всего 24 комментария, никто не клеймит Краснодар позором, а судей купленными, даже пятничных ростовских горлопанов не видать, что накануне слились с другими в общем экстазе "отстаивания справедливости", хотя казалось бы речь об их команде.
Это какая-то, блин, перевёрнутая реальность ...тут видим, тут не видим)
Если первое удаление у Ростова 100% заслуженное(причем его можно было удалять ещё раньше) то второе однозначно липовое. Судья сегодня отменил по сути чистый гол и удалил игрока Ростова ни за что.
Был на матче! Отбил руками ростовчанин... А так матч норм был! Когда удалили у них первого мы даже не поняли кто в меньшинстве остался...
