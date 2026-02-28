  • Спортс
  Гол Гаджимурадова с пенальти в ворота «Сокола» принес «Челябинску» первую победу после рестарта Первой лиги. Команда идет 4-й в таблице
Гол Гаджимурадова с пенальти в ворота «Сокола» принес «Челябинску» первую победу после рестарта Первой лиги. Команда идет 4-й в таблице

Рамазан Гаджимурадов забил победный гол в матче «Сокол» – «Челябинск» (0:1).

28-летний полузащитник отличился на 29-й минуте с пенальти, назначенного за фол игрока «Сокола» в своей штрафной. Футболисты хозяев пытались оспорить решение главного арбитра Матвея Заики, но безуспешно.

После 22 туров Первой лиги «Челябинск» идет 4-м в таблице, «Сокол» занимает 17-ю строчку. В следующем туре челябинцы 7 марта примут костромской «Спартак», клуб из Саратова в тот же день сыграет в гостях с «Чайкой».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В профиле у Гаджимурадова неверная статистика, у него точно больше матчей и больше одного гола. За прошлый сезон в СКА-Хабаровске то же самое
Ответ Лех валенсА
В профиле у Гаджимурадова неверная статистика, у него точно больше матчей и больше одного гола. За прошлый сезон в СКА-Хабаровске то же самое
со статистикой здесь беда бедовая...
Ну формально ручки на корпусе там были
во 2 тайме Кочиев и судья дали шанс отыграться
молодцы конечно, но у пилипчука невероятно унылый футбол в челябе
