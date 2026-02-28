  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 19-го тура. Команда Мусаева опережает «Зенит» на 1 очко
112

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 19-го тура. Команда Мусаева опережает «Зенит» на 1 очко

«Краснодар» остался лидером РПЛ после 19-го тура.

«Краснодар» сохранил первую строчку в Мир РПЛ после 19-го тура. 

Команда Мурада Мусаева обыграла «Ростов» со счетом 2:1 и по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Она набрала 43 очка и опережает «Зенит», который победил «Балтику» (1:0), на 1 балл. 

Третье место занимает «Локомотив» (37 очков), четвертое – ЦСКА (36). У этих команд есть матч в запасе. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31261 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЗенит
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что-то с судейством все-таки надо делать. Я не вижу никакого заговора в пользу одного или другого клуба, а вижу какую-то тотальную профнепригодность наших судей
Ответ alexromanov
Что-то с судейством все-таки надо делать. Я не вижу никакого заговора в пользу одного или другого клуба, а вижу какую-то тотальную профнепригодность наших судей
росфутбол — позор российского футбола))
Ответ alexromanov
Что-то с судейством все-таки надо делать. Я не вижу никакого заговора в пользу одного или другого клуба, а вижу какую-то тотальную профнепригодность наших судей
Подожди, вчера же московские и краснодарские решили, что юбилей, Зенит, Газпром. После верно отменённого гола.
Если у судей задача вывести Зенит в чемпионы,то почему в матче его главного конкурента ставиться пенальти и 2 удаления в пользу этого самого конкурента?
P.S. вопрос даже не в правильности этих моментов,а в самом факте,что судьи должны тянуть Зенит,но главный конкурент Зенита продолжает бить пенальти,а игроков из соперника удаляют
Ответ Фёдор Кузнецов
Если у судей задача вывести Зенит в чемпионы,то почему в матче его главного конкурента ставиться пенальти и 2 удаления в пользу этого самого конкурента? P.S. вопрос даже не в правильности этих моментов,а в самом факте,что судьи должны тянуть Зенит,но главный конкурент Зенита продолжает бить пенальти,а игроков из соперника удаляют
Комментарий скрыт
Ответ Фёдор Кузнецов
Если у судей задача вывести Зенит в чемпионы,то почему в матче его главного конкурента ставиться пенальти и 2 удаления в пользу этого самого конкурента? P.S. вопрос даже не в правильности этих моментов,а в самом факте,что судьи должны тянуть Зенит,но главный конкурент Зенита продолжает бить пенальти,а игроков из соперника удаляют
Комментарий скрыт
Качественное домашнее судейство Фролова с уймой непоказанных ЖК игрокам Краснодара.
Ответ Kassster
Качественное домашнее судейство Фролова с уймой непоказанных ЖК игрокам Краснодара.
Да там ВАР китайские линии рисует...
Ответ Kassster
Качественное домашнее судейство Фролова с уймой непоказанных ЖК игрокам Краснодара.
Уже третий сезон так
Даже половина тура не прошло,а в каждом матче судейский скандал который никак не оправдать,но ЭСК все равно отмажет судей
Интересно, сегодня аналогичные вчерашним массовые завывания по поводу судейства в матче "Краснодара" будут? Или это, как обычно, другое?

Подумаешь, две красные сопернику и пенальти - бывает, дело ведь житейское. :)
Ответ Фантом
Интересно, сегодня аналогичные вчерашним массовые завывания по поводу судейства в матче "Краснодара" будут? Или это, как обычно, другое? Подумаешь, две красные сопернику и пенальти - бывает, дело ведь житейское. :)
Комментарий удален пользователем
Ответ ViHaSo
Комментарий удален пользователем
С красной Чистякову я спорить не буду. А вот с пенальти - все сложно, как и с красной Вахании.
Каждая победа Краснодара понемногу очищает нашу футбольную карму от газпромовских махинаций и прочих дегтяревых.С победой 🫡
Ответ ZakalZaReal
Каждая победа Краснодара понемногу очищает нашу футбольную карму от газпромовских махинаций и прочих дегтяревых.С победой 🫡
Что что, а про Дегтярёва не надо. Он сам по семе отмороженный ...
Ответ ZakalZaReal
Каждая победа Краснодара понемногу очищает нашу футбольную карму от газпромовских махинаций и прочих дегтяревых.С победой 🫡
Как тебе удаление Вахании?
А должен был опережать голубую лагуну на 4 очка
Ответ Aaa Aaa
А должен был опережать голубую лагуну на 4 очка
Ну не на 4 , но хотя бы на 3 то точно
И кто-то еще о вчерашнем судействе ныл... Так, как сегодня тянули выскочек - давно не было.
Да что там в половине матчей - пиши во всех матчах. Вот только это не отражается ни в решениях ЭСК, ни в разборах бывших судей, ни в профильных тг-каналах и блогах. Любой чих от Кордобы только в ваших глазах оценивается карточкой, а это неоправданное хейтерство, и любой, у кого есть глаза это понимает 😂
Ещё и ответы ограничил 🤡🤡 Знает, что не сможет ответить за свой ****** и слился 🤣
Вечно😆
Ну да, полтора сезона на втором месте)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
8 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
42 минуты назад
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
43 минуты назад
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
18 минут назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
20 минут назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
32 минуты назад
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
В Англии хотят протестировать систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров – будут разрешены две неудачные попытки
сегодня, 09:30
Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»
сегодня, 09:06
Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
сегодня, 08:23
Рекомендуем