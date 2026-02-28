«Краснодар» лидирует в РПЛ после 19-го тура. Команда Мусаева опережает «Зенит» на 1 очко

«Краснодар» остался лидером РПЛ после 19-го тура.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Ростов» со счетом 2:1 и по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Она набрала 43 очка и опережает «Зенит», который победил «Балтику» (1:0), на 1 балл.

Третье место занимает «Локомотив» (37 очков), четвертое – ЦСКА (36). У этих команд есть матч в запасе.