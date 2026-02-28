«Краснодар» лидирует в РПЛ после 19-го тура. Команда Мусаева опережает «Зенит» на 1 очко
«Краснодар» остался лидером РПЛ после 19-го тура.
«Краснодар» сохранил первую строчку в Мир РПЛ после 19-го тура.
Команда Мурада Мусаева обыграла «Ростов» со счетом 2:1 и по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Она набрала 43 очка и опережает «Зенит», который победил «Балтику» (1:0), на 1 балл.
Третье место занимает «Локомотив» (37 очков), четвертое – ЦСКА (36). У этих команд есть матч в запасе.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
P.S. вопрос даже не в правильности этих моментов,а в самом факте,что судьи должны тянуть Зенит,но главный конкурент Зенита продолжает бить пенальти,а игроков из соперника удаляют
Подумаешь, две красные сопернику и пенальти - бывает, дело ведь житейское. :)
Ещё и ответы ограничил 🤡🤡 Знает, что не сможет ответить за свой ****** и слился 🤣
Ну да, полтора сезона на втором месте)