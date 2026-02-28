  • Спортс
  IFAB утвердил правила 10 секунд на уход с поля при замене, 1 минуты вне игры при травмах, обратного отсчета при аутах и ударах от ворот
IFAB утвердил правила 10 секунд на уход с поля при замене, 1 минуты вне игры при травмах, обратного отсчета при аутах и ударах от ворот

IFAB утвердил правила против затягивания времени на матчах.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил ряд мер по борьбе с «нарушением темпа» и «затяжкой времени» во время матчей.

После успешного введения восьмисекундного лимита времени удержания мяча вратарем, теперь будет применяться обратный отсчет для игроков, выполняющих удары от ворот и вбрасывания. Если игрок, по мнению судьи, затягивает время, арбитр начинает 5-секундный отсчет. Если за это время мяч не был введен в игру, владение мячом переходит к сопернику. В случае с ударом от ворот это приведет к угловому соперника, при вбрасывании – к вбрасыванию соперника.

В правила были добавлены еще два пункта после успешных испытаний, проведенных в последние сезоны.

Так, замененный игрок должен покинуть поле в течение 10 секунд. Если он этого не сделает, заменяющий его игрок не сможет немедленно выйти на поле. Команда должна будет играть в меньшинстве как минимум 60 секунд, после чего выходящий на замену футболист сможет вступить в игру при следующей остановке матча.

Игроки, получившие травму и покидающие поле, также должны будут оставаться вне игры до одной минуты. Будут предусмотрены исключения, в том числе, если игрок соперника получил желтую или красную карточку, если производится замена или если игрок должен пробить пенальти. Правило не будет применяться к вратарям.

Эти правила вступят в силу со следующего сезона и будут применяться на ЧМ-2026.

Соглашение по поводу «тактического тайм-аута» не было достигнуто. Технические комиссии IFAB подробно обсуждали этот вопрос, но единого мнения относительно эффективного решения нет.

Кроме того, в правила были добавлены положения о том, кто из игроков может разговаривать с судьей, а также разъяснение по поводу пенальти за «двойное касание».

Также внесены изменения, позволяющие игрокам заклеивать украшения скотчем, если их невозможно снять с тела.

ВАР сможет вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми, угловыми и карточками, показанными по ошибке. IFAB одобрил поправки, они будут применяться на ЧМ-2026

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
правила
IFAB
Ответ Евгений Соболев
Давно пора
Потом введут ВАР просмотры ухода с поля и ввода мяча в игру)))
Ответ Казеич
Потом введут ВАР просмотры ухода с поля и ввода мяча в игру)))
Давно пора
браво.шикарное правило при заменах.теперь игроки не будут еле еле уходить с поля.а то реально эти тормоза бесят,которые никуда не спешат при заменах
Ну наконуц то дозрели, а то по полматча смотрим, как футболисты покидают поле по 3 минуты, попутно приветствуя всех втречных, трибуны, снимая аксессуары, ну и конечно все это происходит в режиме парализованной улитки..
Сколько времени на симуляции? И как их собираются идентифицировать? Часто целые МХАТы выступают…..
по борьбе с затяжками времени полностью одобряю
Отлично! Осталось еще ввести чистое время и вообще шоколад)
Ответ Корреш
Отлично! Осталось еще ввести чистое время и вообще шоколад)
Смотри баскетбол , там чистое время
Ответ Корреш
Отлично! Осталось еще ввести чистое время и вообще шоколад)
Чистое время не нужно
Не проще было сделать просто чистое время в футболе? Чем он принципиально отличается от баскетбола и хоккей?
А чистое время мы, кончено, вводить не будем.
Игра сильно поменяется из за правила 5 секунд. Вряд ли теперь в большинстве случаев будут выходить от ворот через пас, высоки риски
Может оно и к лучшему, задолбали вату катать, даешь старый добрый вынос!
Ответ Я лопнул от смеха
Игра сильно поменяется из за правила 5 секунд. Вряд ли теперь в большинстве случаев будут выходить от ворот через пас, высоки риски Может оно и к лучшему, задолбали вату катать, даешь старый добрый вынос!
Так то чтобы расставиться для выноса еще больше времени нужно. А самое главное что не будет 5и секунд как таковых. Перечитайте ключевой момент: если судья решит что игрок тянет время, он может начать отсчёт 5 секунд...
Ответ Я лопнул от смеха
Игра сильно поменяется из за правила 5 секунд. Вряд ли теперь в большинстве случаев будут выходить от ворот через пас, высоки риски Может оно и к лучшему, задолбали вату катать, даешь старый добрый вынос!
С чего ограничение времени должно отменить такие установки, если они отработаны?
Введите грёбанный ВАР на просмотр стимуляции, задолбали корчащиеся на поле дельфины палить из под пальцев, где судья и в какую сторону корчиться.
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе''? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
