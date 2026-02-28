IFAB утвердил правила 10 секунд на уход с поля при замене, 1 минуты вне игры при травмах, обратного отсчета при аутах и ударах от ворот

IFAB утвердил правила против затягивания времени на матчах.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB ) утвердил ряд мер по борьбе с «нарушением темпа» и «затяжкой времени» во время матчей.

После успешного введения восьмисекундного лимита времени удержания мяча вратарем, теперь будет применяться обратный отсчет для игроков, выполняющих удары от ворот и вбрасывания. Если игрок, по мнению судьи, затягивает время, арбитр начинает 5-секундный отсчет. Если за это время мяч не был введен в игру, владение мячом переходит к сопернику. В случае с ударом от ворот это приведет к угловому соперника, при вбрасывании – к вбрасыванию соперника.

В правила были добавлены еще два пункта после успешных испытаний, проведенных в последние сезоны.

Так, замененный игрок должен покинуть поле в течение 10 секунд. Если он этого не сделает, заменяющий его игрок не сможет немедленно выйти на поле. Команда должна будет играть в меньшинстве как минимум 60 секунд, после чего выходящий на замену футболист сможет вступить в игру при следующей остановке матча.

Игроки, получившие травму и покидающие поле, также должны будут оставаться вне игры до одной минуты. Будут предусмотрены исключения, в том числе, если игрок соперника получил желтую или красную карточку, если производится замена или если игрок должен пробить пенальти. Правило не будет применяться к вратарям.

Эти правила вступят в силу со следующего сезона и будут применяться на ЧМ-2026.

Соглашение по поводу «тактического тайм-аута» не было достигнуто. Технические комиссии IFAB подробно обсуждали этот вопрос, но единого мнения относительно эффективного решения нет.

Кроме того, в правила были добавлены положения о том, кто из игроков может разговаривать с судьей, а также разъяснение по поводу пенальти за «двойное касание».

Также внесены изменения, позволяющие игрокам заклеивать украшения скотчем, если их невозможно снять с тела.

ВАР сможет вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми, угловыми и карточками, показанными по ошибке. IFAB одобрил поправки, они будут применяться на ЧМ-2026