  • ВАР сможет вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми, угловыми и карточками, показанными по ошибке. IFAB одобрил поправки, они будут применяться на ЧМ-2026
ВАР сможет вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми, угловыми и карточками, показанными по ошибке. IFAB одобрил поправки, они будут применяться на ЧМ-2026

ВАР сможет вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми.

Полномочия ВАР будут расширены. 

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил поправки к правилам на генеральной ассамблее в Уэльсе. 

Теперь видеоассистенты арбитров смогут вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми карточками и назначением угловых. Также судьи на ВАР смогут пересматривать ошибочное присуждение желтой или красной карточки в случае, когда судья на поле перепутал игроков. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27 и будут применяться уже на чемпионате мира-2026. 

Отмечается, что ФИФА решительно поддерживала расширения полномочий ВАР, в то время как представители некоторых лиг заявили, что меры, которые могут увеличить количество пауз в игре, неприемлемы – особенно это касается вмешательства ВАР при угловых.

Изменение протокола ВАР относительно вторых желтых карточек получило больше поддержки.

IFAB утвердил правила 10 секунд на уход с поля при замене, 1 минуты вне игры при травмах, обратного отсчета при аутах и ударах от ворот

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
У Зенита появилось больше возможностей получить помощь как в матче с Балтикой
Ответ Joe Burrow
У Зенита появилось больше возможностей получить помощь как в матче с Балтикой
Испытываете удовольствие от затяжек времени?
Арбитр добавил к основному времени матча 34 минуты
Ответ Евгений Михайлов
Арбитр добавил к основному времени матча 34 минуты
Да не будет затяжек, посмотреть повтор в комнате вар это минутное дело, что касается угловых. Лучше так, зато честно
Ответ Скрипичный ключ
Да не будет затяжек, посмотреть повтор в комнате вар это минутное дело, что касается угловых. Лучше так, зато честно
Поэтому сейчас по 4 минуты смотрят, да?
Я хочу, чтобы при просмотре повтора на экране сразу бы писали цитату из правил, на которую вар и судья опирались при принятии решения. Чтоб не гадать почему одна рука – это рука, а другая нет. Как если бы в суде тебе выносили приговор, а ты бы потом с адвокатом думал: чё, почему, по каким статьям осудили вообще
добавьте ещё за 3 угловых пенальти🤣
Судья не сможет,ВАР поможет!
Тогда надо как в хоккее, по свистку время останавливается и всё, возобновление только после удара по мячу ногой или вводе мяча руками.
По угловым согласен, только естественно без просмотра главным. Назначил угловой, пока игрок идет в сторону флажка, вар посмотрел, сказал главному и тот отменил. Дело 5 секунд чекнуть, от кого мяч ушел
Чем больше ВАР вмешивается в ход игры, тем меньше футбола, а больше произвола.
Родоначальники футбола примут поправки через года три)
Ювентусу от этого не лучше.
