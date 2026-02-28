ВАР сможет вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми, угловыми и карточками, показанными по ошибке. IFAB одобрил поправки, они будут применяться на ЧМ-2026

ВАР сможет вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми.

Полномочия ВАР будут расширены.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB ) одобрил поправки к правилам на генеральной ассамблее в Уэльсе.

Теперь видеоассистенты арбитров смогут вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми карточками и назначением угловых. Также судьи на ВАР смогут пересматривать ошибочное присуждение желтой или красной карточки в случае, когда судья на поле перепутал игроков. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27 и будут применяться уже на чемпионате мира-2026.

Отмечается, что ФИФА решительно поддерживала расширения полномочий ВАР, в то время как представители некоторых лиг заявили, что меры, которые могут увеличить количество пауз в игре, неприемлемы – особенно это касается вмешательства ВАР при угловых.

Изменение протокола ВАР относительно вторых желтых карточек получило больше поддержки.

IFAB утвердил правила 10 секунд на уход с поля при замене, 1 минуты вне игры при травмах, обратного отсчета при аутах и ударах от ворот