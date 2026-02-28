«Краснодар» 10 матчей подряд не проигрывает в РПЛ. У команды Мусаева 7 побед и 3 ничьих на отрезке

«Краснодар» 10 матчей подряд не проигрывает в РПЛ.

«Краснодар » продлил серию без поражений в чемпионате России до 10 матчей.

Команда тренера Мурада Мусаева обыграла «Ростов » (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ .

Теперь на счету краснодарцев 7 побед и 3 ничьих на отрезке. Последний раз «быки» проигрывали 21 сентября – 0:2 с «Зенитом».

В следующем туре Мир РПЛ краснодарский клуб 8 марта сыграет в гостях с «Рубином».