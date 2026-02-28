«Краснодар» 10 матчей подряд не проигрывает в РПЛ. У команды Мусаева 7 побед и 3 ничьих на отрезке
Команда тренера Мурада Мусаева обыграла «Ростов» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
Теперь на счету краснодарцев 7 побед и 3 ничьих на отрезке. Последний раз «быки» проигрывали 21 сентября – 0:2 с «Зенитом».
В следующем туре Мир РПЛ краснодарский клуб 8 марта сыграет в гостях с «Рубином».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Судья просто днище. Красная Вахании просто необъяснима. Удар был в упор.
Какой же позор… Вахания прижимает руки к телу, мяч попадает в руку и выбивает ее с силой — красная… ну какой же цирк на всю страну…
С таким судейством и дальше не будет проигрывать...
Каким таким? Это когда чистый гол после фола Чистякова отменяют или пенальти за борьбу в штрафной дают там, где мяча и близко нет? Расскажите, пожалуйста, в какой момент этой игры быков откровенно тянули? Вот чтобы прям только в одну сторону ошибались, а не обоюдно
Не обращай внимания, есть парода людей такая ,гнилая им по хрену в какую сторону гавно раскидывать. Игра нервная от обеих команд , ну может быть вторая красная натянута и то 50 на 50 Кордоба умеет забивать с пол поля Крылья помнят ,а так все в норме , сколько на Коробке весят так там уже 90% не свистят и даже он к этому привык. Не понимаю кому что не понравилось.
