Мбемо – лучший трансфер сезона АПЛ по версии The Telegraph. Джака – 2-й, Гехи – 3-й, Доннарумма – 5-й, Субименди – 6-й, Экитике – 7-й

Бриан Мбемо – лучший трансфер сезона АПЛ по версии The Telegraph.

Газета The Telegraph составила список 20 лучших трансферов сезона в АПЛ .

Первую строчку занял в списке Бриан Мбемо, присоединившийся к «Манчестер Юнайтед». Топ-10 выглядит так:

1. Бриан Мбемо (из «Брентфорда » в «Манчестер Юнайтед»);

2. Гранит Джака (из «Байера» в «Сандерленд»);

3. Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»);

4. Сенне Ламменс (из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед»);

5. Джанлуиджи Доннарумма (из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»);

6. Мартин Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»);

7. Юго Экитике (из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»);

8. Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»);

9. Робин Руфс (из НЕК в «Сандерленд»);

10. Джордан Хендерсон (в «Брентфорд», свободный агент).