  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбемо – лучший трансфер сезона АПЛ по версии The Telegraph. Джака – 2-й, Гехи – 3-й, Доннарумма – 5-й, Субименди – 6-й, Экитике – 7-й
45

Мбемо – лучший трансфер сезона АПЛ по версии The Telegraph. Джака – 2-й, Гехи – 3-й, Доннарумма – 5-й, Субименди – 6-й, Экитике – 7-й

Бриан Мбемо – лучший трансфер сезона АПЛ по версии The Telegraph.

Газета The Telegraph составила список 20 лучших трансферов сезона в АПЛ.

Первую строчку занял в списке Бриан Мбемо, присоединившийся к «Манчестер Юнайтед». Топ-10 выглядит так:

1. Бриан Мбемо (из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»);

2. Гранит Джака (из «Байера» в «Сандерленд»);

3. Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»);

4. Сенне Ламменс (из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед»);

5. Джанлуиджи Доннарумма (из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»);

6. Мартин Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»);

7. Юго Экитике (из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»);

8. Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»);

9. Робин Руфс (из НЕК в «Сандерленд»);

10. Джордан Хендерсон (в «Брентфорд», свободный агент).

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31103 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoБриан Мбемо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoСенне Ламменс
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМарк Гехи
logoМартин Субименди
logoАрсенал
logoДжордан Хендерсон
logoГранит Джака
logoЖоао Педро
logoМанчестер Сити
logoРобин Руфс
logoСандерленд
logoЛиверпуль
logoЧелси
logoЮго Экитике
logoБрентфорд
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гехи тут что делает, он пару матчей всего провести успел за Сити. Субименди и Экитеке должны быть в топ 3.
Ответ окечуква
Гехи тут что делает, он пару матчей всего провести успел за Сити. Субименди и Экитеке должны быть в топ 3.
Это потому что он чёрный
Ответ окечуква
Гехи тут что делает, он пару матчей всего провести успел за Сити. Субименди и Экитеке должны быть в топ 3.
Субименди последние матчи отыграл так, что уже ближе к сборной провалов
я хоть и ярый не фанат Ливерпуля, считаю, что Экитике очень низко: должен быть, минимум в тройке, а что там Гэхи забыл, вообще непонятно.
Ответ Бутербродский
Шерки?
Можно. Но на уровне 8-15 мест
Арсеналу надо было Джаку вернуть, чтобы яиц побольше было
Ответ Okaka
Арсеналу надо было Джаку вернуть, чтобы яиц побольше было
Седых
Гехи за 5 матчей уже третий? Тяжко у них там все.
Гехи сыграл за МС 5 матчей и сразу 3 место?
Дьок уже больше Экитике забил
Ответ Английский_пациент
Дьок уже больше Экитике забил
Жоао Педро тоже больше забил и больше отдал, но он на строчку ниже. Логики не ищу в этих списках давно
Хорошее окно у МЮ вышло, пока только Кунья хоть и норм играет видится не прям обязательным, но тут ещё нужно учитывать будущее Бруно
Семеньо шутка вообще?
Не рано ли Гехи давать второе место? Он играет в Сити пару месяцев, когда все остальные игроки из топ-10 пришли летом в новые команды
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
39 секунд назад
Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Сочи» – «Спартак»: «Буланов смотрелся хорошо, игроки его слушались. Ошибся с пенальти на 5-й минуте, эпизод с отменой гола пограничный»
24 минуты назад
Лапорта о камбэке с «Атлетико» после 0:4: «Я верю в это, как и все в «Барсе». У нас способная и мотивированная команда»
38 минут назад
«Фламенго» уволил Филипе Луиса после 8:0 с «Мадурейрой». Тренер продлил контракт в декабре, при нем команда выиграла 4 титула
51 минуту назад
«Реал» не бил пенальти в 2 турах подряд – впервые в этом году, мадридцы проиграли оба матча. До этого было 5 пенальти в 6 играх
сегодня, 08:45
Тарасов планирует открыть футбольный клуб в Серпухове: «Мы будем такая народная команда, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Или в апреле, или летом»
сегодня, 08:09
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Левандовски может сыграть в защитной маске с «Атлетиком» в субботу. Сегодня форвард «Барсы» пропустит матч с «Атлетико» из-за перелома глазницы
сегодня, 07:26
«Спартак» победил в 1-м матче Карседо, «Реал» опять проиграл, Иран выступит на ЧМ-2026, 7 шайб СКА, Ришо может поставить программу Трусовой, проблемы «Астон Мартин» и другие новости
сегодня, 06:10
«МЮ» или «Ньюкасл»? Угадайте победителей матчей нового тура АПЛ в Пикере. Первые матчи – уже сегодня
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед», «Канвон» – «Матида Зельвия»
7 минут назад
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
14 минут назад
В Англии протестируют систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров
18 минут назад
Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»
42 минуты назад
Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
сегодня, 08:23
«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:53
Быстров о «Спартаке»: «Какие могут быть разговоры про чемпионство? Все зависит от «Краснодара» и «Зенита»
сегодня, 07:41
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Спортинг» против «Порту»
сегодня, 07:11
Ловчев про 1+1 Тюкавина с «Крыльями»: «Был просто бесподобен. Великолепный форвард, участвовал практически во всех моментах»
сегодня, 06:56
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:42
Рекомендуем