Мбемо – лучший трансфер сезона АПЛ по версии The Telegraph. Джака – 2-й, Гехи – 3-й, Доннарумма – 5-й, Субименди – 6-й, Экитике – 7-й
Газета The Telegraph составила список 20 лучших трансферов сезона в АПЛ.
Первую строчку занял в списке Бриан Мбемо, присоединившийся к «Манчестер Юнайтед». Топ-10 выглядит так:
1. Бриан Мбемо (из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»);
2. Гранит Джака (из «Байера» в «Сандерленд»);
3. Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»);
4. Сенне Ламменс (из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед»);
5. Джанлуиджи Доннарумма (из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»);
6. Мартин Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»);
7. Юго Экитике (из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»);
8. Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»);
9. Робин Руфс (из НЕК в «Сандерленд»);
10. Джордан Хендерсон (в «Брентфорд», свободный агент).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
45 комментариев
Гехи тут что делает, он пару матчей всего провести успел за Сити. Субименди и Экитеке должны быть в топ 3.
Это потому что он чёрный
Субименди последние матчи отыграл так, что уже ближе к сборной провалов
я хоть и ярый не фанат Ливерпуля, считаю, что Экитике очень низко: должен быть, минимум в тройке, а что там Гэхи забыл, вообще непонятно.
Шерки?
Можно. Но на уровне 8-15 мест
Арсеналу надо было Джаку вернуть, чтобы яиц побольше было
Седых
Гехи за 5 матчей уже третий? Тяжко у них там все.
Гехи сыграл за МС 5 матчей и сразу 3 место?
Дьок уже больше Экитике забил
Жоао Педро тоже больше забил и больше отдал, но он на строчку ниже. Логики не ищу в этих списках давно
Хорошее окно у МЮ вышло, пока только Кунья хоть и норм играет видится не прям обязательным, но тут ещё нужно учитывать будущее Бруно
Семеньо шутка вообще?
Не рано ли Гехи давать второе место? Он играет в Сити пару месяцев, когда все остальные игроки из топ-10 пришли летом в новые команды
