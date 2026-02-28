Дзюба об отмене гола «Оренбургу»: «Нужен нормальный ВАР. Видно, что у людей там троечка по геометрии»

Дзюба об отмене гола: нужен нормальный ВАР, у людей там тройка по геометрии.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба считает, что ВАР на данный момент работает недостаточно хорошо.

Тольяттинский клуб сегодня на выезде уступил «Оренбургу » (0:2) в матче 19-го тура Мир РПЛ . Дзюба забил гол на 37-й минуте, но после просмотра ВАР он был отменен из-за офсайда.

«Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный ВАР», – сказал Дзюба.

