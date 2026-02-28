  • Спортс
  • Дзюба об отмене гола «Оренбургу»: «Нужен нормальный ВАР. Видно, что у людей там троечка по геометрии»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что ВАР на данный момент работает недостаточно хорошо.

Тольяттинский клуб сегодня на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) в матче 19-го тура Мир РПЛ. Дзюба забил гол на 37-й минуте, но после просмотра ВАР он был отменен из-за офсайда.

«Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный ВАР», – сказал Дзюба.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Офсайдные линии просто рисуют по зенитовской стрелке🙌
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Офсайдные линии просто рисуют по зенитовской стрелке🙌
😂😂😂
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Офсайдные линии просто рисуют по зенитовской стрелке🙌
Как смешно то
уверенная троечка вроде у Орзул
Ну по факту он прав. Там даже не тройка, там кол.
Респект Артёму.Знает слово-геометрия 👍🏻🔥
Умнее Дзюбы мужа нет.
Двоечка, после второй игры подряд уже точно - двоечка
Не защищая судей,у Дзюбы самого всё отлично. Особенно в Турции, а в знаменитом видосе, на пять с плюсом.
Там и без ВАР было видно, что явный офсайт!
Рекомендуем