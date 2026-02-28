Вратарь «Зенита» Адамов об отмене гола «Балтики» из-за офсайда у Хиля: «Любая помеха сказывается, даже если речь идет о долях секунды»

Адамов об отмене гола «Балтики»: любая помеха сказывается на обзоре.

Вратарь «Зенита » Денис Адамов прокомментировал отмену гола «Балтики» в матче этих команд в 19-м туре Мир РПЛ (1:0).

Главный арбитр игры Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля .

– Когда мяч влетел в ваши ворота, было ощущение, что может вмешаться ВАР и решение может быть изменено?

– Перед ударом я видел, что кто‑то стоит передо мной. Может быть, и стоило подойти к рефери и как‑то сказать об этом, но делать этого не стал. Тем не менее, бригада арбитров и сама все заметила. А когда на момент показали на табло, понял, что игрок «Балтики», скорее всего, находится в офсайде.

– В таких ситуациях вратарю сложнее реагировать на удар?

– Конечно. Понятно, что там была толпа игроков, кто‑то перекрывает обзор, кто‑то нет. Тем не менее, любая помеха сказывается, даже если речь идет о долях секунды.

– Было ли после отмененного гола ощущение, что теперь сами обязаны забивать и сделаете это?

– Оставалось мало времени, но «Зенит» такая команда, которая всегда играет до последнего. Надо было терпеть и дождаться своего момента.

– Когда забил Луис Энрике, хотелось побежать праздновать вместе со всеми?

– Если честно, не особый любитель таких забегов (улыбается). А если серьезно, в душе не особо праздновал этот гол, потому что понимал – с учетом пауз и компенсированного времени еще играть и играть. В итоге решил не терять концентрацию, чтобы доиграть в таком состоянии до конца, – сказал Адамов.