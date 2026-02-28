  • Спортс
48

Вратарь «Зенита» Адамов об отмене гола «Балтики» из-за офсайда у Хиля: «Любая помеха сказывается, даже если речь идет о долях секунды»

Адамов об отмене гола «Балтики»: любая помеха сказывается на обзоре.

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал отмену гола «Балтики» в матче этих команд в 19-м туре Мир РПЛ (1:0).

Главный арбитр игры Алексей Сухой отменил гол Кевина Андраде в ворота Адамова из-за офсайда у Брайана Хиля

– Когда мяч влетел в ваши ворота, было ощущение, что может вмешаться ВАР и решение может быть изменено?

– Перед ударом я видел, что кто‑то стоит передо мной. Может быть, и стоило подойти к рефери и как‑то сказать об этом, но делать этого не стал. Тем не менее, бригада арбитров и сама все заметила. А когда на момент показали на табло, понял, что игрок «Балтики», скорее всего, находится в офсайде.

– В таких ситуациях вратарю сложнее реагировать на удар?

– Конечно. Понятно, что там была толпа игроков, кто‑то перекрывает обзор, кто‑то нет. Тем не менее, любая помеха сказывается, даже если речь идет о долях секунды.

– Было ли после отмененного гола ощущение, что теперь сами обязаны забивать и сделаете это?

– Оставалось мало времени, но «Зенит» такая команда, которая всегда играет до последнего. Надо было терпеть и дождаться своего момента.

– Когда забил Луис Энрике, хотелось побежать праздновать вместе со всеми?

– Если честно, не особый любитель таких забегов (улыбается). А если серьезно, в душе не особо праздновал этот гол, потому что понимал – с учетом пауз и компенсированного времени еще играть и играть. В итоге решил не терять концентрацию, чтобы доиграть в таком состоянии до конца, – сказал Адамов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
48 комментариев
Любая помеха сказывается, если речь идет о юбилее.
Любая помеха сказывается, если речь идет о юбилее.
Зенит
Есть такая болезнь « Зенит российского футбола»
Есть такая болезнь « Зенит российского футбола»
Тебе следовало бы сказать, что своё не пахнет. Хотя уверен, что даже ты не можешь не ощущать невыразимое амбрэ от голубой, как яйца дрозда, ко(извини)манды с берегов Невы.
Сказочный балабол.Он судье хотел сказать,что перед ним кто-то стоял из игроков соперника? Ну да,по правилам нельзя же нападающему стоять в 5 метрах от вратаря.По табло понял,что офсайд.Гений,его на ВАР сажать надо,а то там 5 минут че-то рисовали.
Сказочный балабол.Он судье хотел сказать,что перед ним кто-то стоял из игроков соперника? Ну да,по правилам нельзя же нападающему стоять в 5 метрах от вратаря.По табло понял,что офсайд.Гений,его на ВАР сажать надо,а то там 5 минут че-то рисовали.
Сказочный балабол.Он судье хотел сказать,что перед ним кто-то стоял из игроков соперника? Ну да,по правилам нельзя же нападающему стоять в 5 метрах от вратаря.По табло понял,что офсайд.Гений,его на ВАР сажать надо,а то там 5 минут че-то рисовали.
Чет ты все в кучу смешал. Он сказал, что мешал, наверняка так и есть, в любых лигах такая помеха при офсайде - офсайд. То, что тут офсайд левый какой-то совсем другой вопрос.
Да и вообще никто к рефери не пошел потому что были уверены, что пропустили чистый гол. Потом уже началась клоунада.
А свои игроки в штрафной Адамова не отвлекают ?
А свои игроки в штрафной Адамова не отвлекают ?
Конечно отвлекают. В любых видах спорта учат защитников не закрывать обзор вратаря, а в хоккей еще особо уделяют внимание вытеснению противников с линии обзора кипера.
Почему все со вчерашнего дня говорят про помеху вратарю ? Вроде же дело в офсайде которого не было , а в этом случае хоть танцуй перед вратарем
Надо все мячи в ворота Зенита на домашней арене отменять, бакланы на крыше отвлекают
Посмотрел момент на табло и сразу понял, что Алексей Борисыч решил вопрос
А вот отбил какой сейв был, да?😏
Да в принципе нельзя бить по воротам зенита!!! Вратарям сложно же!!!!!
Любая помеха сказывается, если не дотягиваешься до мяча.
