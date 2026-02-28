Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Мы показали прогресс, но предстоит многое улучшить. Важно продолжать побеждать. Иногда это достигается хорошим, атакующим футболом, а иногда – иначе»
Ван Дейк о «Ливерпуле»: мы показали прогресс, важно продолжать побеждать.
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил нынешнюю форму команды.
Мерсисайдский клуб выиграл три последних матча во всех турнирах.
«Нет сомнений, что в последние недели мы показали значительный прогресс, но мы еще не там, где хотим быть. Думаю, я выражу общее мнение, когда скажу, что мы понимаем, что нам еще многое предстоит улучшить, и мы очень усердно работаем над этим.
Сейчас важно продолжать побеждать. Иногда это достигается хорошим, атакующим футболом, а иногда – иначе. Тогда все дело в характере и умении бороться до финального свистка», – сказал ван Дейк.
«Ливерпуль» сегодня примет «Вест Хэм» в 28-м туре АПЛ в 18:00 по московскому времени
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Voetbal Primeur
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня игра , но даже не хочется смотреть эту игру , футбол который Слот ставит невозможно смотреть
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем