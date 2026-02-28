Фролов после ВАР отменил гол Батчи «Ростову» из-за игры рукой Кордобы в начале атаки

Гол «Краснодара» в игре с «Ростовом» отменили.

Судьи не засчитали гол «Краснодара » в матче с «Ростовом ».

«Быки» принимают желто-синих в рамках 19-го тура Мир РПЛ (1:1, перерыв).

На 38-й минуте вингер хозяев Жоау Батчи поразил ворота соперника при счете 1:0 в пользу своей команды. Однако главный арбитр Антон Фролов отменил гол, посмотрев повтор эпизода на мониторе – он решил, что Джон Кордоба сыграл рукой в начале атаки, когда боролся с Дмитрием Чистяковым .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»