Фролов после ВАР отменил гол Батчи «Ростову» из-за игры рукой Кордобы в начале атаки
«Быки» принимают желто-синих в рамках 19-го тура Мир РПЛ (1:1, перерыв).
На 38-й минуте вингер хозяев Жоау Батчи поразил ворота соперника при счете 1:0 в пользу своей команды. Однако главный арбитр Антон Фролов отменил гол, посмотрев повтор эпизода на мониторе – он решил, что Джон Кордоба сыграл рукой в начале атаки, когда боролся с Дмитрием Чистяковым.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Почему судья пропускает первое нарушение Чистякова и акцентирует на попадание мяча в руку?