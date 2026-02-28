Фролов после ВАР назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром». Гонсалес прихватывал Роналдо за шею при ауте
«Ростов» заработал пенальти в матче с «Краснодаром».
Судьи назначили пенальти в пользу «Ростова» в игре с «Краснодаром».
«Быки» принимают желто-синих в рамках 19-го тура Мир РПЛ (1:1, перерыв).
На 43-й минуте встречи вингер гостей Роналдо дос Сантос упал в штрафной площади соперника при вбрасывании аута – его за шею прихватывал защитник Джованни Гонсалес. Главный арбитр встречи Антон Фролов сначала не зафиксировал фол, но посмотрел повтор по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Алексей Миронов забил с точки и сравнял счет.
Напомним, в начале тайма с пенальти забили хозяева.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
- два непонятных офсайда, которых никто не видел
- две непонятные точки, которые не надо было ставить
- один отмененный чистый гол, который не нужно было отменять.
ВАР точно придумали для того, чтобы ошибок стало меньше? Или там какие-то другие цели вообще были?
кайф!
а то мы стали забывать, что из себя наш прекрасный чемп представляет))
Еще и эта восторженная фраза комментатора после первого тайма слух резанула: "Российский футбол, как мы жили без тебя эту зиму. Хорошо, что он вернулся". Прям так и добавил ему вслед: "Да лучше бы не возвращался"...