  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фролов после ВАР назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром». Гонсалес прихватывал Роналдо за шею при ауте
Фото
65

Фролов после ВАР назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром». Гонсалес прихватывал Роналдо за шею при ауте

«Ростов» заработал пенальти в матче с «Краснодаром».

Судьи назначили пенальти в пользу «Ростова» в игре с «Краснодаром». 

«Быки» принимают желто-синих в рамках 19-го тура Мир РПЛ (1:1, перерыв). 

На 43-й минуте встречи вингер гостей Роналдо дос Сантос упал в штрафной площади соперника при вбрасывании аута – его за шею прихватывал защитник Джованни Гонсалес. Главный арбитр встречи Антон Фролов сначала не зафиксировал фол, но посмотрел повтор по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый. 

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Алексей Миронов забил с точки и сравнял счет. 

Напомним, в начале тайма с пенальти забили хозяева. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31344 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoРостов
Антон Фролов судья
logoРоналдо дос Сантос
logoДжованни Гонсалес
logoАлексей Миронов
видеоповторы
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И тут с днём рождения Богданыча поздравили
Ответ salnikov
И тут с днём рождения Богданыча поздравили
А при чём тут это то.????
Ответ salnikov
И тут с днём рождения Богданыча поздравили
Количество шизы в комментах превышает все пределы. А весна вроде не началась еще…
Я так понимаю, позорное судейство продолжается?
Ответ vladimirfed92
Я так понимаю, позорное судейство продолжается?
иначе юбилярам не победить, сами то играть они не умеют
Ответ vladimirfed92
Я так понимаю, позорное судейство продолжается?
да он его не «прихватывал», он его тупо уронил
Какое же посмешище РПЛ. Каждый матч грубейшие ошибки судей. Сейчас меня заминусуют юбиляры, но у меня такое ощущение что есть одна команда, её доноры и потом все остальные
Ответ Lestuk
Какое же посмешище РПЛ. Каждый матч грубейшие ошибки судей. Сейчас меня заминусуют юбиляры, но у меня такое ощущение что есть одна команда, её доноры и потом все остальные
Судьи очень низкого уровня. Они никому не помогают , они просто вот такие.
Ответ Lestuk
Какое же посмешище РПЛ. Каждый матч грубейшие ошибки судей. Сейчас меня заминусуют юбиляры, но у меня такое ощущение что есть одна команда, её доноры и потом все остальные
нарушения не было? 🤡
Подведем промежуточные итоги работы ВАРа в РФПЛ. 3 игры. 5 ВАРов:
- два непонятных офсайда, которых никто не видел
- две непонятные точки, которые не надо было ставить
- один отмененный чистый гол, который не нужно было отменять.

ВАР точно придумали для того, чтобы ошибок стало меньше? Или там какие-то другие цели вообще были?
Ответ NoThanks
Подведем промежуточные итоги работы ВАРа в РФПЛ. 3 игры. 5 ВАРов: - два непонятных офсайда, которых никто не видел - две непонятные точки, которые не надо было ставить - один отмененный чистый гол, который не нужно было отменять. ВАР точно придумали для того, чтобы ошибок стало меньше? Или там какие-то другие цели вообще были?
Я соглашусь с мыслями Черчесова, который сказал, что ВАР придумали, чтобы устранить грубые ошибки, а в итоге рассматривают рядовую борьбу в штрафной, игру рукой в центре поля, на которую никто даже не обратил внимания, миллиметровые офсайды и т.д. Короче что-то пошло не так. До сих пор не понимаю, почему нельзя ввести тренерские челленджи, а не рассматривать под микроскопом КАЖДЫЙ эпизод в игре?
Ответ NoThanks
Подведем промежуточные итоги работы ВАРа в РФПЛ. 3 игры. 5 ВАРов: - два непонятных офсайда, которых никто не видел - две непонятные точки, которые не надо было ставить - один отмененный чистый гол, который не нужно было отменять. ВАР точно придумали для того, чтобы ошибок стало меньше? Или там какие-то другие цели вообще были?
Ты видел какой гол отменили Краснодару? Так что 2 отменённых гола. Чистяков толкнул грудью (тянувшись головой) руку Кордобы которая еле коснулась мяча.
2,5 матча и столько уже скандалов..
кайф!

а то мы стали забывать, что из себя наш прекрасный чемп представляет))
ВАР-дерби какое-то
В перерыве реклама РПЛ со скачущим Геничем в парике просто олицетворяет весь этот цирк. Третий матч еще не закончился - и во всех трех вместо футбола обсуждается только судейство.

Еще и эта восторженная фраза комментатора после первого тайма слух резанула: "Российский футбол, как мы жили без тебя эту зиму. Хорошо, что он вернулся". Прям так и добавил ему вслед: "Да лучше бы не возвращался"...
Ответ Mixer48
В перерыве реклама РПЛ со скачущим Геничем в парике просто олицетворяет весь этот цирк. Третий матч еще не закончился - и во всех трех вместо футбола обсуждается только судейство. Еще и эта восторженная фраза комментатора после первого тайма слух резанула: "Российский футбол, как мы жили без тебя эту зиму. Хорошо, что он вернулся". Прям так и добавил ему вслед: "Да лучше бы не возвращался"...
Тебя же насильно смотреть никто не заставляет !
Газпром решил брать быка за рога с первого матча. Чтобы не было иллюзий на борьбу
Ответ T-72
Газпром решил брать быка за рога с первого матча. Чтобы не было иллюзий на борьбу
Вы забьёте сколько захотите,а мы отменим сколько захотим- девиз юблийного 101-го года
Ответ Vladimir Zinkov
Вы забьёте сколько захотите,а мы отменим сколько захотим- девиз юблийного 101-го года
Вы не правы, сезон 100-й по версии болотных, он им и будет пока чемпионство не выиграют. Юбилей у газовых он такой, гатаперчатый, сколько надо, столько и будет
Тут все по делу. Так хватать соперника в своей штрафной и заваливать на газон — ну явное нарушение. И неважно, что мяч не дошел до них
Мюлер три раза звонил в судейскую Краснодара.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
13 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
27 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
30 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
58 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
1 минуту назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
21 минуту назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
40 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
42 минуты назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем