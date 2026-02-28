Фролов после ВАР назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром». Гонсалес прихватывал Роналдо за шею при ауте

«Ростов» заработал пенальти в матче с «Краснодаром».

Судьи назначили пенальти в пользу «Ростова » в игре с «Краснодаром ».

«Быки» принимают желто-синих в рамках 19-го тура Мир РПЛ (1:1, перерыв).

На 43-й минуте встречи вингер гостей Роналдо дос Сантос упал в штрафной площади соперника при вбрасывании аута – его за шею прихватывал защитник Джованни Гонсалес . Главный арбитр встречи Антон Фролов сначала не зафиксировал фол, но посмотрел повтор по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Алексей Миронов забил с точки и сравнял счет.

Напомним, в начале тайма с пенальти забили хозяева.

