  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» собирается продлить контракт Спаллетти на 2 года, встреча пройдет на следующей неделе. Тренер попросит гарантий по усилению состава
35

«Ювентус» собирается продлить контракт Спаллетти на 2 года, встреча пройдет на следующей неделе. Тренер попросит гарантий по усилению состава

«Ювентус» намерен продлить контракт со Спаллетти.

«Ювентус» собирается продлить соглашение с главным тренером Лучано Спаллетти.

По данным Tuttosport, 66-летний специалист выразил полную готовность к обсуждению нового контракта, так как действующий истекает 30 июня. Переговоры со спортивным руководством клуба начнутся на следующей неделе.

Однако Спаллетти потребует гарантий, прежде чем подписать соглашение. Речь идет о реальных перспективах на трансферном рынке и понимании целей, которые необходимо достичь.

Клуб так и не подписал нападающего, хотя Лучано предлагали нескольких игроков, включая Мауро Икарди. Тренер же предпочитал подписать Рандаля Коло-Муани, который в итоге остался в «Тоттенхэме».

Сейчас Спаллетти нужен как минимум один первоклассный игрок в каждой линии, о чем он планирует заявить на встрече.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31305 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
logoЛучано Спаллетти
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoРандаль Коло-Муани
logoМауро Икарди
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Первое здравое решение руководства, Спалетти должен остаться.
Ответ Zidane 21
Первое здравое решение руководства, Спалетти должен остаться.
Комментарий скрыт
Ответ Zidane 21
Первое здравое решение руководства, Спалетти должен остаться.
Да. Учитывая что он пришел походу сезона в проблемный коллектив, и как играет команда сейчас Спал проделал отличную работу. А с полным межсезоньем, и усилением он может создать что то похожее на Чемпионский Наполи. Главное не пролететь мимо ЛЧ
Очень уважаю Ювентус, Спалетти супер специалист, как раз для такого проекта . Надеюсь Юве восстанет из пепла словно птица феникс и покажет всем свои возможности 👊
Это очень хорошие новости. Юве нужны усиления во всех линиях - оборона, полузащита и нападение. Если в ЛЧ не попадём, будет мини-перестройка состава а-ля лето 2024 года.
Надеюсь Спалетти сумеет убедить руководство Ювентуса,🤌🤌 что для достижения цели (Скудетто)👍 нужно качественно усилиться, а это требует серьёзных финансовых вливаний.☝️
Я рад. Во всяком случае лучших реалистичных вариантов на рынке не вижу.
Только одного не понимаю: когда наше руководство перестанет бросать из стороны в сторону? То по три смены тренера за год, то продление заведомо слабого Тудора... Теперь четко брали Спала с условием разговора о продлении по итогам сезона. И чего? Сезон кончился? Чего вы Опять передумываете?
Короче, стабильности бы нам. И на тренерском месте, и в бошках боссов
Слава Богу! Ну нет на рынке тренеров для Юве лучше. Теперь, как пишут все адекватные - нужно дать Спалу возможность скомплектовать состав. С Ди Грегорио, Тюрамом, Копом и Дэвидом многого не добиться.
Ответ vadgus
Слава Богу! Ну нет на рынке тренеров для Юве лучше. Теперь, как пишут все адекватные - нужно дать Спалу возможность скомплектовать состав. С Ди Грегорио, Тюрамом, Копом и Дэвидом многого не добиться.
А с Келли, Маккени, Опендой?
Ответ Алексей Гусев
А с Келли, Маккени, Опендой?
Опять про Мака😄
Может всё-таки Мауро Икарди? Или есть футболист Марио Икарди?
Обязательно нужен классный вратарь, будь то Викарио или Карнесекки, на игру бородатого неандертальца невозможно смотреть, из-за него Юве недобрал очков 6 как минимум, сливать надо интериста без вариантов. Нужен сильный ЦЗ в пару к Бремеру или в качестве замены, с учетом травм бразильца. Келли это ни о чём, опять же кандидат на выход или как минимум в качестве резервиста. Так же не помешает топ-опорник в полузащиту, ну и само собой форвард, настоящий, забивной, а не Дэвиды и Опенда. С усилением можно говорить о скудетто уже, по игре Юве мало кому уступает сейчас в Италии, проблема в катастрофической реализации и убогом вратаре, пускающем любые удары. Представьте что в воротах был бы монстр уровня Куртуа, это уже скольких пропущенных удалось бы избежать и насколько спокойнее чувствовала бы себя команда, зная что в воротах стена и что первый же удар соперника в створ не окажется голевым и не придётся постоянно отыгрываться и нервничать.
Ответ Great Again
Обязательно нужен классный вратарь, будь то Викарио или Карнесекки, на игру бородатого неандертальца невозможно смотреть, из-за него Юве недобрал очков 6 как минимум, сливать надо интериста без вариантов. Нужен сильный ЦЗ в пару к Бремеру или в качестве замены, с учетом травм бразильца. Келли это ни о чём, опять же кандидат на выход или как минимум в качестве резервиста. Так же не помешает топ-опорник в полузащиту, ну и само собой форвард, настоящий, забивной, а не Дэвиды и Опенда. С усилением можно говорить о скудетто уже, по игре Юве мало кому уступает сейчас в Италии, проблема в катастрофической реализации и убогом вратаре, пускающем любые удары. Представьте что в воротах был бы монстр уровня Куртуа, это уже скольких пропущенных удалось бы избежать и насколько спокойнее чувствовала бы себя команда, зная что в воротах стена и что первый же удар соперника в створ не окажется голевым и не придётся постоянно отыгрываться и нервничать.
В кандидатурах в ворота сейчас фигурируют:
-Алиссон (топ, но уже бывший, не особо нужный и Ливеру)
-Викарио (вообще не топ, просто средний вратарь, да к тому же возрастной)
-Каресекки (не знаю, я не вижу в нем ничего особенного, хотя чатик хвалит)
-Каприле из Кальяри (кот в мешке)
-Цолакис из Олимпиакоса (еще больший кот в мешке).

И это вот реалистичные варианты. На рынке полная задница с топовыми вратарями. А еще Баварии с Реалом себе замены подбирать вот-вот. Короче, ситуация так себе. Но что Гришу надо менять - факт.
Ну хоть эту возможность Элканн не профукает, надеюсь? Именно с трансферными полномочиями, именно на два года, именно такого тренера, который умеет "учить", а не добывать титулы.
Дайте норм вратаря и защитника, Опенда и Дэвида домой. Может быть Спаллетти вытащит из этого убогого состава хоть что-то
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
26 февраля, 13:04
Кьеллини поговорил с прессой вместо Спаллетти после «Галатасарая»: «Юве» разочарован, но горд игрой. Должны почувствовать отправную точку, чтобы обрести искру, которой не хватало»
26 февраля, 01:01
Будущее Спаллетти в «Юве» определят после матчей с «Галатасараем» и «Ромой». Руководство также оценит работу гендиректора Комолли (GdS)
22 февраля, 16:37
Спаллетти про «Ювентус»: «Наши соперники сейчас – это мы. Я видел такие неточные пасы, каких мои футболисты просто никогда не делают. Они чувствуют себя в ловушке»
21 февраля, 18:23
Рекомендуем
Главные новости
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
4 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
32 минуты назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Нужны четкие правила, сколько времени можно тратить на стандарты. Болельщики хотят видеть зрелище»
1 минуту назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
14 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
16 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
42 минуты назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
44 минуты назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
56 минут назад
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
Рекомендуем