«Ювентус» собирается продлить контракт Спаллетти на 2 года, встреча пройдет на следующей неделе. Тренер попросит гарантий по усилению состава

«Ювентус» намерен продлить контракт со Спаллетти.

«Ювентус » собирается продлить соглашение с главным тренером Лучано Спаллетти .

По данным Tuttosport, 66-летний специалист выразил полную готовность к обсуждению нового контракта, так как действующий истекает 30 июня. Переговоры со спортивным руководством клуба начнутся на следующей неделе.

Однако Спаллетти потребует гарантий, прежде чем подписать соглашение. Речь идет о реальных перспективах на трансферном рынке и понимании целей, которые необходимо достичь.

Клуб так и не подписал нападающего, хотя Лучано предлагали нескольких игроков, включая Мауро Икарди. Тренер же предпочитал подписать Рандаля Коло-Муани, который в итоге остался в «Тоттенхэме ».

Сейчас Спаллетти нужен как минимум один первоклассный игрок в каждой линии, о чем он планирует заявить на встрече.