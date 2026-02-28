«Ювентус» собирается продлить контракт Спаллетти на 2 года, встреча пройдет на следующей неделе. Тренер попросит гарантий по усилению состава
«Ювентус» собирается продлить соглашение с главным тренером Лучано Спаллетти.
По данным Tuttosport, 66-летний специалист выразил полную готовность к обсуждению нового контракта, так как действующий истекает 30 июня. Переговоры со спортивным руководством клуба начнутся на следующей неделе.
Однако Спаллетти потребует гарантий, прежде чем подписать соглашение. Речь идет о реальных перспективах на трансферном рынке и понимании целей, которые необходимо достичь.
Клуб так и не подписал нападающего, хотя Лучано предлагали нескольких игроков, включая Мауро Икарди. Тренер же предпочитал подписать Рандаля Коло-Муани, который в итоге остался в «Тоттенхэме».
Сейчас Спаллетти нужен как минимум один первоклассный игрок в каждой линии, о чем он планирует заявить на встрече.
Только одного не понимаю: когда наше руководство перестанет бросать из стороны в сторону? То по три смены тренера за год, то продление заведомо слабого Тудора... Теперь четко брали Спала с условием разговора о продлении по итогам сезона. И чего? Сезон кончился? Чего вы Опять передумываете?
Короче, стабильности бы нам. И на тренерском месте, и в бошках боссов
-Алиссон (топ, но уже бывший, не особо нужный и Ливеру)
-Викарио (вообще не топ, просто средний вратарь, да к тому же возрастной)
-Каресекки (не знаю, я не вижу в нем ничего особенного, хотя чатик хвалит)
-Каприле из Кальяри (кот в мешке)
-Цолакис из Олимпиакоса (еще больший кот в мешке).
И это вот реалистичные варианты. На рынке полная задница с топовыми вратарями. А еще Баварии с Реалом себе замены подбирать вот-вот. Короче, ситуация так себе. Но что Гришу надо менять - факт.