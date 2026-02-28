Агент Дзюбы об отмене гола форварда «Оренбургу»: «Позор и цирк. Четкого подтверждения офсайда у судей не было. В Медиалиге уже лучше повторы, чем в РПЛ»

Агент об отмене гола Дзюбы: цирк и позор.

Леонид Гольдман , представитель Артема Дзюбы, раскритиковал судейство в матче «Оренбурга» и «Акрона » в 19-м туре Мир РПЛ (2:0).

Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда .

«Единственное цензурное выражение после просмотра такого матча и даже обоих матчей после рестарта РПЛ , это позор и цирк. Другие слова подобрать сложно. Вчера уже, наверное, все обсудили. Сегодня вопиющий, на мой взгляд, момент с отмененным голом Артема. Во-первых, понятно, что в трансляции не было нормального повтора. Мне кажется, Медиалигу сейчас показывают с большим количеством и лучшим качеством повторов, чем матчи Премьер-лиги.

Второе: если у судьи на ВАР нет четкого подтверждения того, что был офсайд, а его нет на единственном, более-менее нормальном повторе, который мы видим. То есть на одном нарисовали линию, там вообще ничего не видно. Он издалека находится, это, мне кажется, вообще абсурд полный. То есть этот повтор дали, чтобы хоть что-то показать. Якобы из-за того, что на более-менее близком повторе не видно: там один игрок закрывает другого и так далее.

Но из более-менее наглядных стоп-кадров, которые можно сделать по трансляции, видно, что какие-то части тела защитника: нога, пятая точка и так далее, находятся как минимум на одной линии. Но у судей, на мой, пусть и субъективный, но личный взгляд, не было четкого подтверждения того, что был офсайд. Так почему эпизод трактуется в пользу защиты, а не нападения? Как такое возможно? Непонятно.

Дальше берем момент с пенальти. Окей, была рука у Хосонова. Дальше практически подряд два момента в штрафной площади «Оренбурга». Первый эпизод: рука Ведерникова расширяет площадь тела. Арбитр даже не смотрит это. Его не подзывают к экрану, а весь просмотр занимает, наверное, меньше минуты.

Второй эпизод: с участием Беншимола и игрока «Оренбурга». Мяч попадает в локоть, рука отставлена неумышленно, но то же самое, что было у Хосонова. Почему два плюс-минус идентичных эпизода трактуются прямо противоположно? Я не знаю, как это назвать», – сказал Гольдман.