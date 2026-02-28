  • Спортс
  • Тедеев о судействе с «Оренбургом»: «Трактовки уже всем надоели, их никто не понимает. В концовке каждое единоборство останавливалось свистком. Это не красит футбол»
Тедеев о судействе с «Оренбургом»: «Трактовки уже всем надоели, их никто не понимает. В концовке каждое единоборство останавливалось свистком. Это не красит футбол»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о судействе после поражения от «Оренбурга» (0:2) в 19-м туре Мир РПЛ.

В первом тайме гол Артема Дзюбы был отменен из-за офсайда. Во втором тайме тольяттинцы пропустили с пенальти, назначенного главным арбитром Андреем Прокоповым после просмотра ВАР за игру рукой Хетага Хосонова.

– Как оцените игру вашей команды?

– Безусловно, был тяжелый матч, он мало был похож на футбол, если говорить о чем‑то изящном, красивом. Трудно было сегодня играть, я понимал, что футбола будет мало, а победит тот, кто выиграет больше единоборств. Так сложилось, что в двух ключевых ситуациях выиграл «Оренбург», хотя ни одна из них не предвещала гола. Действия обеих команд были направлены скорее на то, чтобы не проиграть, а победила та команда, которой больше помог Господь. Мы не смогли использовать моменты из первого тайма, во втором из было поменьше из‑за усталости и смены тактики, но не совсем сработало.

– Что можете сказать по отмененному из‑за офсайда голу Дзюбы?

– Мы пострадали от подобных эпизодов. Все они были признаны ошибочными, а один произошел в матче первого круга против «Оренбурга». Когда поставили пенальти в наши ворота – вроде, простая ситуация, вброс мяча из‑за боковой, и вот эти трактовки уже настолько всем надоели, что их никто не понимает. В концовке каждое единоборство, которое могло привести к чему‑то в атаке, сразу останавливалось свистком. Это не очень хорошо, такие моменты не красят ни футбол, ни людей, которые принимают в этом участие. Никого обвинять не хочу, но нужно понимать, что такое дух футбола, а игра прежде всего для болельщиков, – заявил Тедеев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну отчасти я с ним согласен, по отмененному пенальти и по отмененному голу из-за оффсайда якобы. В первом случае эпизод был заигран и судья уже не имели отменять пенальти из-за фола , который был в центре поля. Во втором случае оффсайд не оффайд, камера с центра поля, не знаю как они там чертят линии
"каждое единоборство"... А может надо попробовать начать играть в футбол, а не единобороться?
Газпрому надо и дубли спасать, хотя бы сибирский а там может и Сочи вытащат. Ну и Краснодар с ЦСКА сочно заслуживают судя по игре с Ростовом
