«Акрон» обратится в ЭСК РФС после матча с «Оренбургом». Гол Дзюбы отменили из-за офсайда, за игру рукой Хосонова назначили пенальти

«Акрон» обратится в ЭСК РФС после матча с «Оренбургом».

«Акрон» обратится в ЭСК РФС по итогам игры с «Оренбургом » в 19-м туре Мир РПЛ (0:2).

Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда .

На 71-й минуте в ворота «Акрона» назначили пенальти после попадания мяча в руку полузащитнику Хетага Хосонова. Эмирджан Гюрлюк реализовал 11-метровый удар.

В пресс-службе «Акрона » сообщили, что попросят ЭСК РФС разобрать ряд судейских решений в этой игре.