  • «Акрон» обратится в ЭСК РФС после матча с «Оренбургом». Гол Дзюбы отменили из-за офсайда, за игру рукой Хосонова назначили пенальти
«Акрон» обратится в ЭСК РФС по итогам игры с «Оренбургом» в 19-м туре Мир РПЛ (0:2).

Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.

На 71-й минуте в ворота «Акрона» назначили пенальти после попадания мяча в руку полузащитнику Хетага Хосонова. Эмирджан Гюрлюк реализовал 11-метровый удар.

В пресс-службе «Акрона» сообщили, что попросят ЭСК РФС разобрать ряд судейских решений в этой игре. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Из-за оффсайдов нет смысла обращаться в эск. Здесь все единогласно будут поддерживать арбитров.
Весенняя часть РПЛ только началась, сыграли два матча и проходит третий, а уже столько косяков у судей в поле и на ВАР. Обращаться в ЭСК всё равно, что во Всемирную лигу сексуальных реформ...
а какой смысл, результат матча же не изменится
По линиям бессмысленно обращаться. Еще год назад выяснили, что других линий нет, играем с такими. Пенальти тоже был, вообще без вопросов. Там максимум вопрос об ответном пенальти можно поднять, но вот там как раз момент был именно что спорный.
Ответ fil_spb
По линиям бессмысленно обращаться. Еще год назад выяснили, что других линий нет, играем с такими. Пенальти тоже был, вообще без вопросов. Там максимум вопрос об ответном пенальти можно поднять, но вот там как раз момент был именно что спорный.
Если есть только такие, то лучше вообще никакие. Создают видимость цивилизации, которой нет
Скандал за скандалом. С возобновлением чемпа, господа. )
А какие претензии? Что проиграли?! )
Скатертью дорога в Медиалигу
