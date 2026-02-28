Президент «Баварии» Хайнер о правиле «50+1» в Бундеслиге: «Его следует отменить. Каждый клуб должен сам решать, что он хочет делать»

Хайнер о правиле «50+1»: его следует отменить, пусть клубы решают сами.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выступил за отмену правила «50+1».

В 1998 году Немецкая футбольная лига (DFL) ввела правило «50+1», согласно которому большинство голосов в юридических лицах, которые образовали клубы Бундеслиги, должно оставаться за болельщиками.

«Правило «50+1» следует отменить. Каждый клуб должен иметь возможность самостоятельно решать, что он хочет делать», – заявил Хайнер.

По мнению функционера, инвесторы могли бы сделать немецкий футбол более конкурентоспособным. Также он добавил, что уже есть исключения, такие как «Байер » и «Вольфсбург », поэтому «стоит задаться вопросом, соблюдают ли некоторые клубы правило «50+1» в целом».