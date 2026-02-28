  • Спортс
  • Президент «Баварии» Хайнер о правиле «50+1» в Бундеслиге: «Его следует отменить. Каждый клуб должен сам решать, что он хочет делать»
7

Президент «Баварии» Хайнер о правиле «50+1» в Бундеслиге: «Его следует отменить. Каждый клуб должен сам решать, что он хочет делать»

Хайнер о правиле «50+1»: его следует отменить, пусть клубы решают сами.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выступил за отмену правила «50+1».

В 1998 году Немецкая футбольная лига (DFL) ввела правило «50+1», согласно которому большинство голосов в юридических лицах, которые образовали клубы Бундеслиги, должно оставаться за болельщиками.

«Правило «50+1» следует отменить. Каждый клуб должен иметь возможность самостоятельно решать, что он хочет делать», – заявил Хайнер.

По мнению функционера, инвесторы могли бы сделать немецкий футбол более конкурентоспособным. Также он добавил, что уже есть исключения, такие как «Байер» и «Вольфсбург», поэтому «стоит задаться вопросом, соблюдают ли некоторые клубы правило «50+1» в целом».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
бизнес
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoБайер
Герберт Хайнер
деньги
logoВольфсбург
болельщики
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё имеет свои плюсы и минусы, но дискуссию вести нужно. Я лично считаю, что возможно и нужна отмена, но с серьёзными ограничениями. Запрет на перемещение, жёсткий общественный контроль над финансами, возможно введение обязательных наблюдательных советов в клубах, ограничения прибыли, и по выведению денег из клуба и т.д.
Здравые мысли начали преследовать руководство Бундеслиги. Слова Хайнера (пускай и в лице исключительно "Баварии") говорят уже о том, что в Германии думаю над разрешением ситуации с конкуренцией. Это здорово. Ведь если условный инвестор "ПСЖ" дислоцируется в "Дортмунд", интерес к чемпионату, очевидно, возрастёт.
Ответ Кирилл Лавров
Здравые мысли начали преследовать руководство Бундеслиги. Слова Хайнера (пускай и в лице исключительно "Баварии") говорят уже о том, что в Германии думаю над разрешением ситуации с конкуренцией. Это здорово. Ведь если условный инвестор "ПСЖ" дислоцируется в "Дортмунд", интерес к чемпионату, очевидно, возрастёт.
Немецким болельщикам нет дела до того, какой там интерес к Бундеслиге в других странах. У них самые дешёвые билеты и полные стадионы. Они не станут отдавать клуб шейхам и свои места на трибуне богатым туристам, чтобы потом смотреть на любимую команду по телевизору
Ответ pit4er
Немецким болельщикам нет дела до того, какой там интерес к Бундеслиге в других странах. У них самые дешёвые билеты и полные стадионы. Они не станут отдавать клуб шейхам и свои места на трибуне богатым туристам, чтобы потом смотреть на любимую команду по телевизору
Не буду лукавить: мне, если честно, всё равно на немецких болельщиков в целом. Я сужу со своей колокольни. Лично для меня выгода от улучшения футбола в Германии только за пределами «Баварии» есть. Я (думаю, не только я, раз Хайнер делает такие заявления) хочу видеть здоровую конкуренцию, чтобы повысить свой интерес к просмотру чемпионата. Как болельщик мюнхенского клуба, я стал замечать, что в последнее время немного остыл к матчам команды. Думаете, почему? Клуб я люблю по-прежнему (слежу за ним с детства). Просто на подсознательном уровне у меня уже укоренилось, что очередной матч «Баварии» в Бундеслиге — это очередная беспрепятственная победа. Да, исключения бывают, но их так мало, что интереса это не добавляет.

Пожалуйста, откровенно тебе заявляю как болельщик "Баварии".
Я бы сказал давно пора отменить
Рекомендуем