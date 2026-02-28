«Мечты сбываются». Гендиректор «Акрона» об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»
В «Акроне» с иронией прокомментировали отмену гола «Оренбургу».
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал отмену гола в игре против «Оренбурга» в 19-м туре Мир РПЛ (0:2).
Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.
«Мечты сбываются», – сказал Клюшев.
«Мечты сбываются, больше добавить нечего. Пожалуй, в довесок только вспомнить неназначенный пенальти в ворота «Оренбурга» в первом круге», – цитирует Клюшева «Футбольный Биги».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Там ещё и чистую пенку в первом тайме не поставили.
В общем 2 матча - 2 скандала)))
Вот она стабильность)