«Мечты сбываются». Гендиректор «Акрона» об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»

В «Акроне» с иронией прокомментировали отмену гола «Оренбургу».

Генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев прокомментировал отмену гола в игре против «Оренбурга » в 19-м туре Мир РПЛ (0:2).

Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда .

«Мечты сбываются, больше добавить нечего. Пожалуй, в довесок только вспомнить неназначенный пенальти в ворота «Оренбурга» в первом круге», – цитирует Клюшева «Футбольный Биги».