«Мечты сбываются». Гендиректор «Акрона» об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»

В «Акроне» с иронией прокомментировали отмену гола «Оренбургу».

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал отмену гола в игре против «Оренбурга» в 19-м туре Мир РПЛ (0:2).

Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.

«Мечты сбываются», – сказал Клюшев.

«Мечты сбываются, больше добавить нечего. Пожалуй, в довесок только вспомнить неназначенный пенальти в ворота «Оренбурга» в первом круге», – цитирует Клюшева «Футбольный Биги».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Константин Клюшев
ну справедливости ради, неплохо
Ответ игорь алексеевич
ну справедливости ради, неплохо
Неделя сбывшихся мечт
И все всё поняли)))
Там ещё и чистую пенку в первом тайме не поставили.
В общем 2 матча - 2 скандала)))
Вот она стабильность)
Ответ Всё знаю
Просто не хотят второй раз столетие клуба переносить ☝️
Ответ Всё знаю
Уже три из трёх
Так тонко что аж толсто
Вангую, это не последний судейский скандал в этом туре..)
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Вангую, это не последний судейский скандал в этом туре..)
Ты угадал)
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Вангую, это не последний судейский скандал в этом туре..)
Ты прав этой только разогрев был, самый Эпик будет в Грозном и Сочи, судя по всему)))
Что не так не пойму? Оба фарма Зенита находятся в зоне вылета, хотя бы один надо оставить в РПЛ, а то вдруг юбилейный год придётся ещё раз перенести, нужна будет поддержка для счастливого лица Миллера
Гендиректор «Акрона» о чемпионстве Зенита: «Национальное достояние»
Мечты сбываются уже второй день подряд
прав по факту,судья просто внаглую прибил
Фарм сам себя не вытащит
Газовые судейки рулят!!!
Рекомендуем