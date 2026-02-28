  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валуев об ударах по Ирану: «Вы всерьез можете предположить, у США отберут ЧМ? Где ФИФА и где справедливость? О чем вы? Ничего не будет»
12

Валуев об ударах по Ирану: «Вы всерьез можете предположить, у США отберут ЧМ? Где ФИФА и где справедливость? О чем вы? Ничего не будет»

Николай Валуев не верит, что США лишат права на проведение ЧМ.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев не верит, что ФИФА введет санкции против США на фоне событий в Иране

Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«Иран сам решит участвовать в этом чемпионате мира или нет. Мы на это никак не повлияем.

Вы всерьез можете предположить, что ФИФА может отобрать ЧМ у США? Где ФИФА и где справедливость? О чем вы? Ничего не будет. Никаких заявлений от ФИФА не будет. Чемпионат мира пройдет как положено. Единственный вопрос – будут ли участвовать в нем иранцы», – сказал Валуев. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31343 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Государственная дума
logoФИФА
logoСборная Ирана по футболу
Политика
logoСборная США по футболу
logoНиколай Валуев
logoЧМ-2026
logoСпорт-Экспресс
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как там кто-то из философов говорил: морально только то, что я считаю моральным :)) так и тут
Вы что, это другое - это демократия !
Зачем он вообще что-то сказал? Мог бы просто прокричать: "не чееестно!!!"
Как только введут войска и проведут референдумы о присоединении курдистана и Белуджистана 51 и 52 штатом Америки.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
12 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
26 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
29 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
57 минут назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
38 секунд назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
20 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
39 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
41 минуту назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем