Валуев об ударах по Ирану: «Вы всерьез можете предположить, у США отберут ЧМ? Где ФИФА и где справедливость? О чем вы? Ничего не будет»

Николай Валуев не верит, что США лишат права на проведение ЧМ.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев не верит, что ФИФА введет санкции против США на фоне событий в Иране .

Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«Иран сам решит участвовать в этом чемпионате мира или нет. Мы на это никак не повлияем.

Вы всерьез можете предположить, что ФИФА может отобрать ЧМ у США? Где ФИФА и где справедливость? О чем вы? Ничего не будет. Никаких заявлений от ФИФА не будет. Чемпионат мира пройдет как положено. Единственный вопрос – будут ли участвовать в нем иранцы», – сказал Валуев.