Слот о результативности Салаха: «Он установил настолько высокие стандарты, что люди удивляются, когда он не забивает несколько матчей подряд. Но у Экитике и Гакпо тоже не так много голов»

Слот о Салахе: задача «Ливерпуля» – убедиться, что он снова начнет забивать.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о низкой результативности Мохамеда Салаха в АПЛ.

Вингер мерсисайдцев не забивал в 9 последних матчах Премьер-лиги.

«Он сам установил для себя стандарты, и они настолько высоки, что, когда он несколько игр подряд не забивает, люди сразу же удивляются. Так что это, пожалуй, самый большой комплимент, который он может получить.

Мы привыкли к тому, что Мо забивает много голов, и это, пожалуй, самая большая разница в его игре на данный момент. Но мы также знаем, что такое случалось даже во время моей работы.

Я точно не знаю, случалось ли это девять матчей подряд, но мне задавали подобные вопросы раньше, когда он не забивал три игры или пять игр подряд, у меня нет точных цифр. Но я также знаю, что в конце концов он всегда снова начинает забивать.

Так что перед ним и нами стоит задача – убедиться, что он снова начнет забивать. Потому что он не единственный, кто в данный момент забивает не так много голов, как мы привыкли видеть у наших атакующих игроков.

Поэтому внимание сосредоточено не только на нем, хотя он заслуживает его, за все, что он сделал для клуба, но и на Юго [Экитике ] и Коди [Гакпо ], которые тоже в последнее время не забивают много голов. Так что это, опять же, командная работа, которую нам нужно улучшить», – сказал Слот на пресс-конференции перед матчем с «Вест Хэмом».

«Ливерпуль» сегодня примет «Вест Хэм» в 28-м туре АПЛ в 18:00 по московскому времени