Поконьоли об удалениях Головина: «Не вижу проблем с мотивацией – Александр работает на «Монако». Такое не должно повторяться, но он хорошо отреагировал и был сосредоточен»
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли высказался об удалениях Александра Головина.
В феврале полузащитник монегасков получил красные карточки в двух матчах подряд.
«Я не говорю о «потере очков», а скорее об общем балансе – положительном или отрицательном. Для меня решающими факторами являются настрой и самоотдача игроков на ежедневной основе – как с мячом, так и без него.
Я не вижу у него проблем с мотивацией: Александр работает на команду и не раз выручал ее, когда в этом была необходимость. Некоторые ситуации, конечно, не должны повторяться – это очевидно, – но он хорошо отреагировал, усердно тренировался и после матча с «Пари Сен-Жермен» я почувствовал, что он полностью сосредоточен на том, что происходит на поле», – сказал Поконьоли на пресс-конференции.