Поконьоли об удалениях Головина: «Не вижу проблем с мотивацией – Александр работает на «Монако». Такое не должно повторяться, но он хорошо отреагировал и был сосредоточен»

Поконьоли о Головине: у него нет проблем с мотивацией, он работает на «Монако».

Главный тренер «Монако » Себастьян Поконьоли высказался об удалениях Александра Головина .

В феврале полузащитник монегасков получил красные карточки в двух матчах подряд.

«Я не говорю о «потере очков», а скорее об общем балансе – положительном или отрицательном. Для меня решающими факторами являются настрой и самоотдача игроков на ежедневной основе – как с мячом, так и без него.

Я не вижу у него проблем с мотивацией: Александр работает на команду и не раз выручал ее, когда в этом была необходимость. Некоторые ситуации, конечно, не должны повторяться – это очевидно, – но он хорошо отреагировал, усердно тренировался и после матча с «Пари Сен-Жермен » я почувствовал, что он полностью сосредоточен на том, что происходит на поле», – сказал Поконьоли на пресс-конференции.