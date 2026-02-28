Зидан о Тайсоне: «Я вставал ночью, чтобы посмотреть его бои, даже если они длились всего минуту. Я всегда любил бокс, он прекрасен. История Майка трогательна»
Бывший полузащитник и тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о том, как он смотрел бои Майка Тайсона.
«Я вставал ночью, чтобы посмотреть его бои в прямом эфире. Даже если они длились всего одну минуту, я заводил будильник.
В общежитии в Каннах, где мы жили с Давидом [Беттони], у нас был Canal+. Мы смотрели бой, а потом ложились обратно. Мы никогда не знали, сколько он продлится, но мы хотели его посмотреть.
Я всегда любил бокс. Это не тот вид спорта, которым я мог бы заниматься, но он прекрасен. Видно, что чемпионы бьются стильно, мощно и элегантно, но при этом уважают друг друга.
Стиль Майка Тайсона не такой, как у Мохаммеда Али, но мне нравилось то, что он излучал. Чувствовалось, что он обладал особой чувствительностью и силой. Его история была трогательной. За каждым великим чемпионом всегда стоит своя история», – сказал Зидан.
Гендлин про его карьеру ещё давно интересный фильм снял. Кто любит бокс советую)
Помню просто папу разрешить посмотреть бокс, Тайсон дрался уже не помню с кем. А бой был поздно оч ночью.
В итоге ждал я ждал, бой начался и продлился пара секунд)) размен ударами и оппонент падает на ринге. И все спать)
там запрещены удары головой