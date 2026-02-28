Зидан о Тайсоне: «Я вставал ночью, чтобы посмотреть его бои, даже если они длились всего минуту. Я всегда любил бокс, он прекрасен. История Майка трогательна»

Зинедин Зидан: я вставал ночью, чтобы посмотреть бои Майка Тайсона.

Бывший полузащитник и тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о том, как он смотрел бои Майка Тайсона.

«Я вставал ночью, чтобы посмотреть его бои в прямом эфире. Даже если они длились всего одну минуту, я заводил будильник.

В общежитии в Каннах, где мы жили с Давидом [Беттони], у нас был Canal+. Мы смотрели бой, а потом ложились обратно. Мы никогда не знали, сколько он продлится, но мы хотели его посмотреть.

Я всегда любил бокс. Это не тот вид спорта, которым я мог бы заниматься, но он прекрасен. Видно, что чемпионы бьются стильно, мощно и элегантно, но при этом уважают друг друга.

Стиль Майка Тайсона не такой, как у Мохаммеда Али, но мне нравилось то, что он излучал. Чувствовалось, что он обладал особой чувствительностью и силой. Его история была трогательной. За каждым великим чемпионом всегда стоит своя история», – сказал Зидан.