  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зидан о Тайсоне: «Я вставал ночью, чтобы посмотреть его бои, даже если они длились всего минуту. Я всегда любил бокс, он прекрасен. История Майка трогательна»
16

Зидан о Тайсоне: «Я вставал ночью, чтобы посмотреть его бои, даже если они длились всего минуту. Я всегда любил бокс, он прекрасен. История Майка трогательна»

Зинедин Зидан: я вставал ночью, чтобы посмотреть бои Майка Тайсона.

Бывший полузащитник и тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о том, как он смотрел бои Майка Тайсона. 

«Я вставал ночью, чтобы посмотреть его бои в прямом эфире. Даже если они длились всего одну минуту, я заводил будильник.

В общежитии в Каннах, где мы жили с Давидом [Беттони], у нас был Canal+. Мы смотрели бой, а потом ложились обратно. Мы никогда не знали, сколько он продлится, но мы хотели его посмотреть. 

Я всегда любил бокс. Это не тот вид спорта, которым я мог бы заниматься, но он прекрасен. Видно, что чемпионы бьются стильно, мощно и элегантно, но при этом уважают друг друга.

Стиль Майка Тайсона не такой, как у Мохаммеда Али, но мне нравилось то, что он излучал. Чувствовалось, что он обладал особой чувствительностью и силой. Его история была трогательной. За каждым великим чемпионом всегда стоит своя история», – сказал Зидан. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31322 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoМохаммед Али
logoЗинедин Зидан
logoМайк Тайсон
logoбокс
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тайсон это уникум в боксе. Один из лучших в истории и однозначно любимый боксер)
Гендлин про его карьеру ещё давно интересный фильм снял. Кто любит бокс советую)

https://ya.ru/video/touch/preview/1503226953326626877
Ответ Forza14Viola
Тайсон это уникум в боксе. Один из лучших в истории и однозначно любимый боксер) Гендлин про его карьеру ещё давно интересный фильм снял. Кто любит бокс советую) https://ya.ru/video/touch/preview/1503226953326626877
Спасибо большое.
Насчет лучшего не знаю, но то что Майк был самым зрелищным тяжеловесом в истории бокса, как по мне, вещь неоспоримая.
Ностальгия
Помню просто папу разрешить посмотреть бокс, Тайсон дрался уже не помню с кем. А бой был поздно оч ночью.

В итоге ждал я ждал, бой начался и продлился пара секунд)) размен ударами и оппонент падает на ринге. И все спать)
Ответ Дядя ТУРА
Ностальгия Помню просто папу разрешить посмотреть бокс, Тайсон дрался уже не помню с кем. А бой был поздно оч ночью. В итоге ждал я ждал, бой начался и продлился пара секунд)) размен ударами и оппонент падает на ринге. И все спать)
В ринге*
А потом на Матераци отрабатывал удары
Ответ 13ыйРычагЛапорты
А потом на Матераци отрабатывал удары
Это было что-то из реслинга - горпун Голдберга, только взял высоковато - надо было в живот, а он зарядил в грудину.
Это не тот вид спорта, которым я мог бы заниматься

там запрещены удары головой
Если бы Тайсон из ислама ушел в другую веру,его история была бы столь же трогательна?
Но работать надо головой - подумал Зидан)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
14 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
42 минуты назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
5 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Нужны четкие правила, сколько времени можно тратить на стандарты. Болельщики хотят видеть зрелище»
11 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
24 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
26 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
52 минуты назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
54 минуты назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем