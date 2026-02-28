Бевеев об отмене гола «Зениту»: «Балтика» сделает выводы, что там вообще стоять не надо, чтобы не давать шанс ВАР»

  • Спортс
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев оценил матч с «Зенитом» (0:1) в 19‑м туре Мир РПЛ.

В середине второго тайма главный арбитр матча Алексей Сухой отменил гол калининградцев после просмотра ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля.

– Ноги уже легкие после сборов? Ведь они у вас были не простые с точки зрения нагрузок?

– В целом нормально. В четверг в отеле были борщ, котлеты и пюре, так что мы рады. Поели, восстановились – уже хорошо. Ведь турецкая еда такая жирненькая и не очень вкусная (улыбается).

Рады были приехать в Санкт‑Петербург. Спасибо агрономам, тем, кто пришел на стадион, нашим болельщикам. Их было много, они нас поддерживали. В целом – супер, но проигрывать всегда обидно.

– За что не пожалели оператора «Матч ТВ», в которого попали мячом?

– Если бы не выбил в этом эпизоде мяч и нам забили, меня бы потом Андрей Викторович Талалаев убил (улыбается).

– Что думаете о моменте с отмененным голом?

 – Отменили – этого уже не изменишь. Сделаем выводы, что там вообще стоять не надо, чтобы не давать шанс ВАР. Будем работать. Обидно, но так бывает, – сказал Бевеев.

📌 Ключевой принцип

Офсайд определяется в момент касания мяча партнёром по команде или удара по воротам .

Не «когда мяч уже летит», не «когда нога полностью завершила мах», а именно в момент контакта — первое соприкосновение стопы, головы или любой разрешённой части тела с мячом."

Вчера нам показали кадр с линиями в тот момент, когда мяч уже отлетал от головы Андраде
Взяли бы кадром раньше, и Мантуан был бы наглядно ближе к воротам, он делал движение вперёд, а балтиец стоял на месте
0,1 сек, в таком моменте это примерно 50 см.
Вот где нас обманули.
И Бевеева тоже
Что-то Талалаев молчит...
Чтобы еще раз на трибуны не отправили.
Просто всем нужно помнить, что когда играешь против зенита, придется и против вар играть и против судей... А на матче все будут говорить, что так и должно быть...
Хотя и оренбургу тоже сегодня помогли прилично...
отменили гол, может и справедливо но там такие линии нарисовали :-).
нашли пенальти с невидимой рукой и не увидели две более очевидные в штрафной оренбурга...
Да, Оренбургу сегодня нагло пририсовали три очка
Мой прогноз: в следующем туре (а там Зенит будет) или его будуть жёстко убивать судьи, либо он сам , без сопротивления отдаст три очка Зениту...
В заголовке и тексте новости три разных фамилии: Бевев, Бевеев и Бивеев. Спортс, все нормально у вас?
До сих пор так трясёт, что по клавишам не попадают
К воротам Зенита вообще лучше не приближаться, вдруг забьете ещё.
Бевеев 🤦🏻 вообще-то..
В заголовке вообще болгарин Бевев)
Во-первых, судьи не ошиблись - максимум, в чем их можно упрекнуть, это излишне формальный повод отмены. Но такое бывает - и гораздо чаще против Зенита. В таких случаях говорили, чаще всего: "не нойте". Понимаю, что вся страна, сидя в Тушино, мечтала чтобы гол засчитали, поэтому пожалуйста, минусуйте в порыве праведного гнева - на душе будет легче.
Алле, болотный. При чем здесь Спартак. Я за Балтику болею. Все всё видели. Даже линии не можете нормально нарисовать, даже с ними нет офсайда. Иди порадуйся этой «победе». Судак
Отступаю в ужасе. У вас тут и "судак" (какая изобретательность), и "все всё видели", и слово "победа" в кавычках (сокрушительный прием) и "алле, болотный" (я уничтожен) - в общем, весь набор борца со злом. Желаю вам и дальше высоко держать знамя правды в комментариях на спортсе.
Гол был нагло и бессовестно украден.
крадут скрытно, а тут ограбили на виду у всех
Бевеев очень правильно сказал: очки не вернуть, а вот правильные выводы сделать нужно. И готовиться к таким моментам на тренировках. Это как с угловыми Арсенала — многие команды подстроились и стали применять эту тактику в штрафной самого Арсенала
В случае с Зенитом, что перенимать? Падения Соболева?
Да не, против Краснодара, ЦСКА, Локо можете стоять, защитают если забьете))
Ну да, а такая заготовка была, прям как в хоккее. Казалась бы, что могло пойти не так? А вообще эти читтеры от футбола поднадоели со своим попытками взломать правила.
