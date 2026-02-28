Бевеев об отмене гола «Зениту»: «Балтика» сделает выводы, что там вообще стоять не надо, чтобы не давать шанс ВАР»

Бевеев об отмене гола «Зениту»: сделаем выводы, что там вообще стоять не надо.

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев оценил матч с «Зенитом » (0:1) в 19‑м туре Мир РПЛ .

В середине второго тайма главный арбитр матча Алексей Сухой отменил гол калининградцев после просмотра ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля .

– Ноги уже легкие после сборов? Ведь они у вас были не простые с точки зрения нагрузок?

– В целом нормально. В четверг в отеле были борщ, котлеты и пюре, так что мы рады. Поели, восстановились – уже хорошо. Ведь турецкая еда такая жирненькая и не очень вкусная (улыбается).

Рады были приехать в Санкт‑Петербург. Спасибо агрономам, тем, кто пришел на стадион, нашим болельщикам. Их было много, они нас поддерживали. В целом – супер, но проигрывать всегда обидно.

– За что не пожалели оператора «Матч ТВ», в которого попали мячом?

– Если бы не выбил в этом эпизоде мяч и нам забили, меня бы потом Андрей Викторович Талалаев убил (улыбается).

– Что думаете о моменте с отмененным голом?

– Отменили – этого уже не изменишь. Сделаем выводы, что там вообще стоять не надо, чтобы не давать шанс ВАР. Будем работать. Обидно, но так бывает, – сказал Бевеев.