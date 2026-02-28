Бевеев об отмене гола «Зениту»: «Балтика» сделает выводы, что там вообще стоять не надо, чтобы не давать шанс ВАР»
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев оценил матч с «Зенитом» (0:1) в 19‑м туре Мир РПЛ.
В середине второго тайма главный арбитр матча Алексей Сухой отменил гол калининградцев после просмотра ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля.
– Ноги уже легкие после сборов? Ведь они у вас были не простые с точки зрения нагрузок?
– В целом нормально. В четверг в отеле были борщ, котлеты и пюре, так что мы рады. Поели, восстановились – уже хорошо. Ведь турецкая еда такая жирненькая и не очень вкусная (улыбается).
Рады были приехать в Санкт‑Петербург. Спасибо агрономам, тем, кто пришел на стадион, нашим болельщикам. Их было много, они нас поддерживали. В целом – супер, но проигрывать всегда обидно.
– За что не пожалели оператора «Матч ТВ», в которого попали мячом?
– Если бы не выбил в этом эпизоде мяч и нам забили, меня бы потом Андрей Викторович Талалаев убил (улыбается).
– Что думаете о моменте с отмененным голом?
– Отменили – этого уже не изменишь. Сделаем выводы, что там вообще стоять не надо, чтобы не давать шанс ВАР. Будем работать. Обидно, но так бывает, – сказал Бевеев.
Офсайд определяется в момент касания мяча партнёром по команде или удара по воротам .
Не «когда мяч уже летит», не «когда нога полностью завершила мах», а именно в момент контакта — первое соприкосновение стопы, головы или любой разрешённой части тела с мячом."
Вчера нам показали кадр с линиями в тот момент, когда мяч уже отлетал от головы Андраде
Взяли бы кадром раньше, и Мантуан был бы наглядно ближе к воротам, он делал движение вперёд, а балтиец стоял на месте
0,1 сек, в таком моменте это примерно 50 см.
Вот где нас обманули.
И Бевеева тоже
Что-то Талалаев молчит...
Просто всем нужно помнить, что когда играешь против зенита, придется и против вар играть и против судей... А на матче все будут говорить, что так и должно быть...
Хотя и оренбургу тоже сегодня помогли прилично...
отменили гол, может и справедливо но там такие линии нарисовали :-).
нашли пенальти с невидимой рукой и не увидели две более очевидные в штрафной оренбурга...
Мой прогноз: в следующем туре (а там Зенит будет) или его будуть жёстко убивать судьи, либо он сам , без сопротивления отдаст три очка Зениту...