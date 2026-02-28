Ван Перси о Стерлинге в «Фейеноорде»: «Если вы критикуете его за первую игру после шестимесячного перерыва, то вы ничего не понимаете. Знаю, что от топ-игрока многого ждут»
Робин ван Перси вступился за Рахима Стерлинга.
Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси отреагировал на критику в адрес Рахима Стерлинга.
Английский вингер присоединился к команде из Роттердама 12 февраля. Он дебютировал за свой новый клуб в матче против «Телстара» (2:1), отыграв 29 минут.
«Нужно немного понимать контекст: откуда он пришел, чего он добился в прошлом, он несколько месяцев не тренировался ни с одной командой.
Я понимаю, что от игрока топ-уровня многого ждут, но если вы критикуете его за то, как он играл на протяжении получаса в первом матче после шестимесячного перерыва, то вы действительно ничего не понимаете», – сказал ван Перси.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Как минимум весь прошлый сезон в Арсенале он был жалким подобием футболиста. Ну реально, без проблесков практически. Так что это не проблема шестимесячного перерыва.
Отставание от лидера 14 очков, Стерлинг место занимает молодого игрока из академии.
