Ван Перси о Стерлинге в «Фейеноорде»: «Если вы критикуете его за первую игру после шестимесячного перерыва, то вы ничего не понимаете. Знаю, что от топ-игрока многого ждут»

Робин ван Перси вступился за Рахима Стерлинга.

Главный тренер «Фейеноорда » Робин ван Перси отреагировал на критику в адрес Рахима Стерлинга .

Английский вингер присоединился к команде из Роттердама 12 февраля. Он дебютировал за свой новый клуб в матче против «Телстара» (2:1), отыграв 29 минут.

«Нужно немного понимать контекст: откуда он пришел, чего он добился в прошлом, он несколько месяцев не тренировался ни с одной командой.

Я понимаю, что от игрока топ-уровня многого ждут, но если вы критикуете его за то, как он играл на протяжении получаса в первом матче после шестимесячного перерыва, то вы действительно ничего не понимаете», – сказал ван Перси.