  Филипп Лам: «Я бы хотел, чтобы каждый клуб Бундеслиги выделял 3 места в составе для воспитанников. Нужны целевые показатели по их игровому времени, иначе академии бессмысленны»
Филипп Лам: «Я бы хотел, чтобы каждый клуб Бундеслиги выделял 3 места в составе для воспитанников. Нужны целевые показатели по их игровому времени, иначе академии бессмысленны»

Экс-футболист «Баварии» Филипп Лам поделился предложением по внедрению воспитанников в составы немецких команд.

«Мальчики тоже должны играть, талант развивается в условиях конкуренции. Поэтому открытость должна стать обязательным условием. Я бы хотел, чтобы каждый клуб Бундеслиги устанавливал целевые показатели по игровому времени для молодых воспитанников академии.

Профессиональный состав не должен превышать 23 игроков, и как минимум 3 места должны быть зарезервированы для воспитанников собственной академии. Это даст каждому чувство востребованности.

Это также повысит ответственность спортивного руководства. Это означает, что они должны принимать прозрачные решения. Каждый год следует проверять трех игроков, чтобы увидеть, смогут ли они внести свой вклад в успех. Если никто этого не сделает, молодежные академии бессмысленны», – заявил Лам.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Заголовок некорректный, Лам говорит о 3 местах для воспитанников в ЗАЯВКЕ на сезон, а не в составе

Кликбейт короче
Ответ Stasinho7
Ну так с чего-то надо начинать. Понемножку придут к тому, что надо столько-то мест в старте. "Иначе академии бессмысленны", как сказал Лам.
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну так с чего-то надо начинать. Понемножку придут к тому, что надо столько-то мест в старте. "Иначе академии бессмысленны", как сказал Лам.
Здорово жить в мирке, когда можно что-то придумать за других, свято в это уверовать самому и потом эту веру принимать как данность.
может им Дегтярева отправить, по обмену опытом....
В Баварии все в порядке с воспитанниками. Мусиала, Станишич, Карл, Павлович это практически игроки старта
И лимит! Лимит обязательно!
Ну из трёх будут два вратаря и толку)
Лам, ваши Семак не одобрит! Хотя мы в разных чемпионах, но проблема одна и та же!
В ЛЧ всегда есть 4 зарезервированных места под местных воспитанников. Не помню, как там в Бундеслиге, но тоже заявка подается с воспитанниками клубов Германии
Рекомендуем