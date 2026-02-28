Филипп Лам: «Я бы хотел, чтобы каждый клуб Бундеслиги выделял 3 места в составе для воспитанников. Нужны целевые показатели по их игровому времени, иначе академии бессмысленны»

Лам о немецких клубах: 3 места в заявке нужно отдать воспитанникам.

Экс-футболист «Баварии» Филипп Лам поделился предложением по внедрению воспитанников в составы немецких команд.

«Мальчики тоже должны играть, талант развивается в условиях конкуренции. Поэтому открытость должна стать обязательным условием. Я бы хотел, чтобы каждый клуб Бундеслиги устанавливал целевые показатели по игровому времени для молодых воспитанников академии.

Профессиональный состав не должен превышать 23 игроков, и как минимум 3 места должны быть зарезервированы для воспитанников собственной академии. Это даст каждому чувство востребованности.

Это также повысит ответственность спортивного руководства. Это означает, что они должны принимать прозрачные решения. Каждый год следует проверять трех игроков, чтобы увидеть, смогут ли они внести свой вклад в успех. Если никто этого не сделает, молодежные академии бессмысленны», – заявил Лам.