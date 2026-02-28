  • Спортс
  • Первак не смог назвать лучшего игрока «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, Промес тоже отличился: наркотики, еще резал, пилил кого-то»
Первак не смог назвать лучшего игрока «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, Промес тоже отличился: наркотики, еще резал, пилил кого-то»

Юрий Первак не смог назвать лучшего футболиста «Спартака» в XXI веке.

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак не смог назвать лучшего футболиста красно-белых в XXI веке.

– Кого бы вы назвали лучшим футболистом «Спартака» в 21-м веке? 

– Тяжело кого-то выделить. Если бы вопрос был про лучшего в истории «Спартака», то я бы назвал без обдумывания Симоняна. А в 21-м веке даже не знаю… Я этот век помню, все при мне было. Но правда не знаю.

– Кто-то называет Титова. 

– Можно, конечно, назвать Титова. Но он там, как говорится, глотнул таблеток в этот временной промежуток. Я считаю, это играет свою роль в любом случае. 

– Промеса тоже называют. Играл ярко, стал чемпионом.  

– Промес тоже отличился, но с уголовным делом. Что у него там было? Наркотики, еще резал, пилил кого-то… Это же тоже нехорошо. Поэтому на ум никто не приходит за это время. Но повторюсь: за всю историю «Спартака» Симонян для меня номер один. Это даже не обсуждается, – сказал Первак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoЕгор Титов
logoНикита Симонян
logoКвинси Промес
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Юрий Первак
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Речь идет о достижениях на поле, а не вне его. По игре, по влиянию на результат - это Промес с отрывом. Чемпионство, кубок и суперкубок, 2+2 с Севильей - это навсегда в памяти. Титов это больше к ХХ веку
Ответ Ебздрогыч
Речь идет о достижениях на поле, а не вне его. По игре, по влиянию на результат - это Промес с отрывом. Чемпионство, кубок и суперкубок, 2+2 с Севильей - это навсегда в памяти. Титов это больше к ХХ веку
По влиянию на результат - да. Но самый лучший как игрок был Алекс.
Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
По влиянию на результат - да. Но самый лучший как игрок был Алекс.
Хорош нести ерунду. Алекс от силы сыграл 50 матчей во всех турнирах, ничего не выиграл и впал в депрессию в момент когда был нужен. Да и по игре вопросы к нему были, поскольку играл он через раз. Лучший игрок в 21 веке без вариантов Промес
Первак перебрал с перваком... 🤔
остаётся только Никита Баженов... и имя как у Симоняна, и гол в ворота ЦСКА забил
С чего Перваку попрекать Титова допингом. Или он не в курсе, типо, всей этой истории, когда Титов отдувался за других.
А Титов сам таблеток хватанул? По доброй воле?
Первак Первака тяпнул
Проблема решается просто. Нужно в ближайшем матче выпустить Мостового на 5-10 минут и проблема лучшего игрока века решена).
Комментарий удален пользователем
Ответ Unnamed80
Комментарий удален пользователем
Ну а где Тихонов с Цымбаларем? Какой еще Веллитон.
Ответ Alрина M
Ну а где Тихонов с Цымбаларем? Какой еще Веллитон.
– Кого бы вы назвали лучшим футболистом «Спартака» в 21-м веке?

Ничего не смущает?
Реально Первак!
Я один не понял, при чем тут джентльменская игра и поведение вне поля в определении лучшего ФУТБОЛИСТА!??
Вкус курицы Юрий наверное тоже определяет по бульонному кубику?
