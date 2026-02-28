ФИФА вернет антирасистские обращения на стадионах на ЧМ-2026. В руководстве признали ошибочным отказ от них во время КЧМ (The Athletic)
ФИФА планирует вернуться к антирасистской активности во время ЧМ-2026, после того как в прошлом году во время клубного чемпионата мира ее значимость была значительно снижена, сообщает The Athletic.
По словам источников, пожелавших остаться анонимными, ФИФА в настоящее время планирует размещать сообщения в рамках кампании «Нет расизму» на стадионах во время чемпионата мира, а также продвигать такие лозунги, как «Объединимся ради мира» и «Объединим мир».
В ходе клубного чемпионата мира в США ФИФА убрала видеоролики, вывески и маркетинговые материалы со стадионов, несмотря на то, что в преддверии турнира были разработаны меры для продвижения кампаний «нет расизму» и «нет дискриминации». Вместо этого ФИФА использовала слоган «Футбол объединяет мир». Антирасистские и антидискриминационные сообщения демонстрировались лишь раз, в Международный день борьбы с разжиганием ненависти.
Представители ФИФА сообщили, что высшее руководство признает, что такой подход был ошибочным. В организации считают, что использование чемпионата мира для распространения важных информационных и образовательных сообщений имеет важное значение.
