  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА вернет антирасистские обращения на стадионах на ЧМ-2026. В руководстве признали ошибочным отказ от них во время КЧМ (The Athletic)
35

ФИФА вернет антирасистские обращения на стадионах на ЧМ-2026. В руководстве признали ошибочным отказ от них во время КЧМ (The Athletic)

ФИФА вернет антирасистские обращения на ЧМ.

ФИФА планирует вернуться к антирасистской активности во время ЧМ-2026, после того как в прошлом году во время клубного чемпионата мира ее значимость была значительно снижена, сообщает The Athletic.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, ФИФА в настоящее время планирует размещать сообщения в рамках кампании «Нет расизму» на стадионах во время чемпионата мира, а также продвигать такие лозунги, как «Объединимся ради мира» и «Объединим мир».

В ходе клубного чемпионата мира в США ФИФА убрала видеоролики, вывески и маркетинговые материалы со стадионов, несмотря на то, что в преддверии турнира были разработаны меры для продвижения кампаний «нет расизму» и «нет дискриминации». Вместо этого ФИФА использовала слоган «Футбол объединяет мир». Антирасистские и антидискриминационные сообщения демонстрировались лишь раз, в Международный день борьбы с разжиганием ненависти.

Представители ФИФА сообщили, что высшее руководство признает, что такой подход был ошибочным. В организации считают, что использование чемпионата мира для распространения важных информационных и образовательных сообщений имеет важное значение.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31233 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
дискриминация
logoФИФА
logoЧМ-2026
болельщики
logoчемпионат мира среди клубов
стадионы
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В прошлый раз же сработало, да
Это всё изменит, гарантированно.
Какой чемпионат мира а что США не отстранят)?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Какой чемпионат мира а что США не отстранят)?
Дык, за что? За бомбардировки стран по всему и за полный игнор всех правил, законов, соглашений? Пф-ф... Было б реально за что🥹
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Какой чемпионат мира а что США не отстранят)?
Так они не истребляют нацистов на Украине
Теперь будут крачать: "Виинисиус не обезъяна"?
Ответ Дмитрий
Теперь будут крачать: "Виинисиус не обезъяна"?
В завершении обращения будут подчёркивать это
А перенести ЧМ из страны-агрессора США они не хотят?
Ответ EgorArefev
А перенести ЧМ из страны-агрессора США они не хотят?
А кто сейчас не агрессор? Исландия?
Ответ Иван Лапин
А кто сейчас не агрессор? Исландия?
Гренландия
Предлагаю текст антирасистского обращения:
"Расизм - это ложь использованная дважды.
Сначала расизм был ложью, которой рабовладельцы оправдывали рабство.
Теперь расизм стал ложью, при помощи которой потомки рабовладельцев (также известные как самые богатые и уважаемые семьи западного мира) перекладывают вину за рабство со своих семей на всю белую расу.
Не ведитесь на их разводку! Люди делятся не на белых и черных, а на негодяев и их жертв. И цвет кожи в обеих группах бывает любым, т.к. африканцев отлавливали, порабощали и продавали работорговцам не белые, а чёрные (чьи потомки известны как самые богатые и уважаемые семьи Африки). И среди рабов изначально были не только чёрные..."
Надо признать яйцеголовый Инфантино превратил ФИФА в полит.организацию
Ответ Born is the King
Надо признать яйцеголовый Инфантино превратил ФИФА в полит.организацию
Она такая давно , просто раньше двойных стандартов было меньше как в пример сейчас с нашим отстранением и не отстранением других стран .
Дык, европейцы всегда были против расизма. Даже тогда, когда уничтожали десятки народов в Америке и Австралии, когда колонизировали весь мир, даже когда устраивали человеческие зоопарки в европейских городах, - а они существовали ещё несколько десятилетий тому назад. Ну, очень чёрненьких они любят, и всегда любили, ну, что ж тут поделаешь.
А что там про удары по Ирана ?! Язык засунули представители Фифы
В смысле опять на колени бухатся будут? Отличная идея.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
78% участников опроса Sky Deutschland считают Компани примером для подражания в борьбе с расизмом после слов тренера «Баварии» в защиту Винисиуса
27 февраля, 21:07
Бразильская конфедерация обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом к «строгим мерам» в отношении причастных к скандалу с Винисиусом: «Ожидаем показательного наказания за расизм»
20 февраля, 09:44
Глава ФИФА Инфантино: «Расизм и дискриминация – это не просто неправильно, это преступления. Все случаи должны быть строго наказуемы как в футболе, так и в обществе»
5 сентября 2025, 20:03
В Совет игроков ФИФА по борьбе с расизмом вошли Дрогба, Веа, Сорин, Сильвестр, Адебайор. Они будут консультировать по антирасистским инициативам
5 сентября 2025, 15:35Фото
Рекомендуем
Главные новости
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
28 минут назад
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
29 минут назад
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
53 минуты назад
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
сегодня, 09:34
Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Сочи» – «Спартак»: «Буланов смотрелся хорошо, игроки его слушались. Ошибся с пенальти на 5-й минуте, эпизод с отменой гола пограничный»
сегодня, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
4 минуты назад
Игрок «Эстегляля» Назон о том, как покидал Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Потом все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
6 минут назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
18 минут назад
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
52 минуты назад
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
В Англии хотят протестировать систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров – будут разрешены две неудачные попытки
сегодня, 09:30
Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»
сегодня, 09:06
Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
сегодня, 08:23
Рекомендуем