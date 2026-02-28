  • Спортс
Колосков об ударах по Ирану: «ФИФА нужно отстранить США и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать исходя из того, как поступили с нами»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ввести спортивные санкции против США на фоне событий в Иране. 

Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать логично, исходя из того, как поступили с нами.

Иран – жертва в данной ситуации. С США нужно поступить как минимум так же, как это сделали с нами», – сказал Колосков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Они скорее Иран отстранят. За то что провоцируют США своей нефтью.
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Они скорее Иран отстранят. За то что провоцируют США своей нефтью.
Я за то, чтобы США отстранили, их действия - это уже явно перебор.
Но, объективно, с нашей СВО это и близко не стоит, т.к. 1) Территорию Ирана никто не захватывает. 2) Масштаб - наша СВО длится дольше Великой Отечественной, а счет жертв давно идет на сотни тысяч.
Ответ Konservator
Я за то, чтобы США отстранили, их действия - это уже явно перебор. Но, объективно, с нашей СВО это и близко не стоит, т.к. 1) Территорию Ирана никто не захватывает. 2) Масштаб - наша СВО длится дольше Великой Отечественной, а счет жертв давно идет на сотни тысяч.
Максимально убогое и идиотское оправдание.
На самом деле Россия ничего не захватывает, а защищает русских и борется с бандеровцами.
С чем борются Израиль и США? Да просто обстреливают суверенное государство, потому что им не нравятся руководители этого государства.
Это другое же...
Ответ djamel
Это другое же...
Понимать нужно 👌
Если эта шарага руководствовалась нормами права при отстранении России, то вполне по букве закона и духу права будет выглядеть отстранение пендосов и лишение их ЧМ-2026, но у лысого душка не хватит
Ответ Owusu_Abeyie
Если эта шарага руководствовалась нормами права при отстранении России, то вполне по букве закона и духу права будет выглядеть отстранение пендосов и лишение их ЧМ-2026, но у лысого душка не хватит
РФ отстранили только после того как поляки и ряд европейских стран отказались играть матчи с нашей сборной. А кто откажется ехать на ЧМ в США? Уверен даже сборная Ирана там будет
Во все времена всё рашала только сила. СССР вводил войска и в Чехословакию, и в Венгрию, и в Афганистане девять лет воевал и никому даже в голову не пришла мыслишка отстранить Союз от международных соревнований. Потому что боялись. И Трамп сейчас творит всё что ему угодно, совершенно ясно понимая, что никто даже вякнуть не посмеет.
Вы ещё скажите, что у Трампа нужно премию мира забрать.
Ответ Фут.Боль
Вы ещё скажите, что у Трампа нужно премию мира забрать.
Так ему ее не вручали. Так, дали подержать, чтобы потешить самолюбие пенсионера )
Трампу премию мира выдать снова срочно!!!!
Превентивный удар🙊🙊 Через весь океан (если про Америку). С убийствами конкретных людей, а не атак "военных объектов".
И ничего не будет.

А Россия под боком своим защищает своё, после десятилетия игнорирования просьб к НАТО не идти сюда - это агрессия с кучей последствий (санкций).

Смотрите не перепутайте.

P. S. Те, кто придёт рассказывать мне, что "сильные правят и сами виноваты что слабы", напомню - РФ сверхдержава с триядой! И разведданными. Хоть завтра можно нафиг всю зелевскую компанию на кусочки разнести, по асфальту размазать.
Но мы - даже на войне - люди! Но, видимо, в этом и слабость...
А если вы в таком мире хотите жить, мне вас просто жаль.
Ответ N. Vidich
Превентивный удар🙊🙊 Через весь океан (если про Америку). С убийствами конкретных людей, а не атак "военных объектов". И ничего не будет. А Россия под боком своим защищает своё, после десятилетия игнорирования просьб к НАТО не идти сюда - это агрессия с кучей последствий (санкций). Смотрите не перепутайте. P. S. Те, кто придёт рассказывать мне, что "сильные правят и сами виноваты что слабы", напомню - РФ сверхдержава с триядой! И разведданными. Хоть завтра можно нафиг всю зелевскую компанию на кусочки разнести, по асфальту размазать. Но мы - даже на войне - люди! Но, видимо, в этом и слабость... А если вы в таком мире хотите жить, мне вас просто жаль.
Конечно, слабость . Врага нужно уничтожать как можно быстрее, используя любые средства. Но у кремлёвских свой вымышленный мир, в котором их там до сих пор ждут
Ответ unreality
Конечно, слабость . Врага нужно уничтожать как можно быстрее, используя любые средства. Но у кремлёвских свой вымышленный мир, в котором их там до сих пор ждут
Отчасти согласен, да, надо смело уничтожать и ставить точки.
Против России протестовали все, только ленивый не осуждал нашу страну, а тут хвост поджали. Насколько лжив этот мир
А я счастлив, что дикари, захватившие власть в Иране наконец-то уйдут в прошлое, народ Ирана заслуживает большее, хотя бы за то, какие организовали протесты недавно💪 все автократии должны пасть
Ответ Benjamin
А я счастлив, что дикари, захватившие власть в Иране наконец-то уйдут в прошлое, народ Ирана заслуживает большее, хотя бы за то, какие организовали протесты недавно💪 все автократии должны пасть
Народ организовал)) Этот же "народ" организовал майдан и ещё много чего.
Ответ Benjamin
А я счастлив, что дикари, захватившие власть в Иране наконец-то уйдут в прошлое, народ Ирана заслуживает большее, хотя бы за то, какие организовали протесты недавно💪 все автократии должны пасть
Такие же дикари как Садам Хусеин, Муаммар Кадаффи, правильно?

А ты спроси иракцев и ливийцев сейчас - при дикарей им лучше было или сейчас? У ливийцев ВОДУ питьевую отняли, только за деньги.... Nestle владеет этим бизнесом там. Про нефть молчу.

И напомнить тебе как закончил "дикарь" Кадаффи? По моему, дикари те, кто такое может сделать, с кем бы ни было.
А похищение президента другой страны (Мадуро) - это цивилизация, правильно?
фашиствующие режимы вашингтона и сионистов к ответу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ catcher69
фашиствующие режимы вашингтона и сионистов к ответу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Никто их ни к чему не призовет. Если только суд истории :)
Ответ Всё такЪ
Никто их ни к чему не призовет. Если только суд истории :)
пичяль...
Рекомендуем