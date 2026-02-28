Колосков об ударах по Ирану: «ФИФА нужно отстранить США и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать исходя из того, как поступили с нами»

Вячеслав Колосков: ФИФА должна отстранить США и отобрать у них ЧМ.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ввести спортивные санкции против США на фоне событий в Иране.

Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать логично, исходя из того, как поступили с нами.

Иран – жертва в данной ситуации. С США нужно поступить как минимум так же, как это сделали с нами», – сказал Колосков.