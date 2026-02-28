Колосков об ударах по Ирану: «ФИФА нужно отстранить США и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать исходя из того, как поступили с нами»
Вячеслав Колосков: ФИФА должна отстранить США и отобрать у них ЧМ.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ввести спортивные санкции против США на фоне событий в Иране.
Сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.
«ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать логично, исходя из того, как поступили с нами.
Иран – жертва в данной ситуации. С США нужно поступить как минимум так же, как это сделали с нами», – сказал Колосков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Но, объективно, с нашей СВО это и близко не стоит, т.к. 1) Территорию Ирана никто не захватывает. 2) Масштаб - наша СВО длится дольше Великой Отечественной, а счет жертв давно идет на сотни тысяч.
На самом деле Россия ничего не захватывает, а защищает русских и борется с бандеровцами.
С чем борются Израиль и США? Да просто обстреливают суверенное государство, потому что им не нравятся руководители этого государства.
И ничего не будет.
А Россия под боком своим защищает своё, после десятилетия игнорирования просьб к НАТО не идти сюда - это агрессия с кучей последствий (санкций).
Смотрите не перепутайте.
P. S. Те, кто придёт рассказывать мне, что "сильные правят и сами виноваты что слабы", напомню - РФ сверхдержава с триядой! И разведданными. Хоть завтра можно нафиг всю зелевскую компанию на кусочки разнести, по асфальту размазать.
Но мы - даже на войне - люди! Но, видимо, в этом и слабость...
А если вы в таком мире хотите жить, мне вас просто жаль.
А ты спроси иракцев и ливийцев сейчас - при дикарей им лучше было или сейчас? У ливийцев ВОДУ питьевую отняли, только за деньги.... Nestle владеет этим бизнесом там. Про нефть молчу.
И напомнить тебе как закончил "дикарь" Кадаффи? По моему, дикари те, кто такое может сделать, с кем бы ни было.
А похищение президента другой страны (Мадуро) - это цивилизация, правильно?