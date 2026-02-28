  • Спортс
84

Орлов об игре Соболева против «Балтики»: «Столько потерь... Это, увы, игрок из другой команды, да даже из другой лиги. Я об этом всегда говорил!»

Орлов раскритиковал Соболева: это игрок из другой лиги.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче против «Балтики» в 19-м туре Мир РПЛ (1:0).

«Выход на поле Соболева мне сложно комментировать. Ну столько потерь... Это, увы, игрок из другой команды, да даже из другой лиги. Я об этом, кстати, всегда говорил!

Помните, как он попытался пробить пяткой? Это просто вызвало недоумение. Ну почему не остановить мяч и не отдать передачу чуть назад – под удар Педро? Тот же ему показывал, что свободен, готов пробить», – сказал Орлов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
84 комментария
А Бухаров не так плох был, оказывается
Ответ Alex Slobodskikh
А Бухаров не так плох был, оказывается
Даже Адамов сейчас кажется добротным лавочником на фоне дельфина
Ответ Unnamed80
Даже Адамов сейчас кажется добротным лавочником на фоне дельфина
Легенду не трогай)))
Его пас на евро 08 навсегда в сердечке)
Вроде в Спартаке был первое время не таким безнадёжным , сейчас конечно даже не верится что он что то способен показать
Ответ oleg557
Вроде в Спартаке был первое время не таким безнадёжным , сейчас конечно даже не верится что он что то способен показать
Это пока не получил улучшенный контракт, а дальше уже начались первые звонки и потом деградация из-за собственной лени и пофигизма, почувствовал себя звездой.
Ответ oleg557
Вроде в Спартаке был первое время не таким безнадёжным , сейчас конечно даже не верится что он что то способен показать
душит его аура Халка в раздевалке, нет у него болотной резистенции
Есть подозрение, что Соболева усыновила Анна Семак
Ответ igls54
Есть подозрение, что Соболева усыновила Анна Семак
Приручила.
Есть советский мультик, где дельфин приплывал к девочке, чтобы поиграть)
Не устраивал Сергеев, Кассьера, Гонду... не говорю о Дзюбе. Зато этот кудесник мяча прям полностью подходит. Семак кому-то проспорил его в состав всегда ставить
Ответ Студент
Не устраивал Сергеев, Кассьера, Гонду... не говорю о Дзюбе. Зато этот кудесник мяча прям полностью подходит. Семак кому-то проспорил его в состав всегда ставить
Жене
Это персонаж из другого вида спорта.
Ответ Дмитрий Калибабчук
Это персонаж из другого вида спорта.
Из футбола в воде!! 😁
Ответ Дмитрий Калибабчук
Это персонаж из другого вида спорта.
Из плавания?
Ну на фоне других игроков Зенита конечно то ещё дерево, в глаза бросается.

Ему надо в команду попроще. И самому веселее было бы
Ответ Иван Егурнов
Ну на фоне других игроков Зенита конечно то ещё дерево, в глаза бросается. Ему надо в команду попроще. И самому веселее было бы
А как же бабки газовые?
До сих пор не понятно за какие заслуги он в Зенит попал
Ответ Василиус
До сих пор не понятно за какие заслуги он в Зенит попал
Ну, за 0.41 гола за игру в Спартаке. У Сергеева для сравнения было в Зените 0.32. У Дзюбы - 0.43. Так что вполне возможно модели показывали, что Соболев будет новым Дзюбой, а он приехал деньги получать.
Ответ Василиус
До сих пор не понятно за какие заслуги он в Зенит попал
Его хотел сам Семак. Поэтому и выпускает на поле от игры к игре !!! Посмотрите на Лусиано!! Его Семак не просил, поэтому и зачехлил. Всё просто !!!
Саня красавец, хоть кто-то из народа получает с газпрома
Думаете легко дельфину пяткой играть ?!
Ответ WelcomeBackPURE
Думаете легко дельфину пяткой играть ?!
Согласен. Плавником было бы более привычнее. 😂
Как получил 2 ляма на зп у Спартака и 5-ти летний контракт - завязал с футболом окончательно. В зенит попал благодаря паспорту и только. В остальном - детище лимита в действии. Покажите это все Дегтярева, а лучше кому повыше, к чему приведёт ужесточение лимита.

Лучше пускай займутся ДЮС, поднимут футбольные школы, программы запустят, тренеров мотивируют и подготовку кадров введут. На это надо 5-7 лет потратить, только после этого можно в принципе что-то говорить про ужесточение лимита. Сейчас это выстрел в висок всему футболу в России.
