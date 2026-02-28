Орлов об игре Соболева против «Балтики»: «Столько потерь... Это, увы, игрок из другой команды, да даже из другой лиги. Я об этом всегда говорил!»

Орлов раскритиковал Соболева: это игрок из другой лиги.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего «Зенита » Александра Соболева в матче против «Балтики» в 19-м туре Мир РПЛ (1:0).

«Выход на поле Соболева мне сложно комментировать. Ну столько потерь... Это, увы, игрок из другой команды, да даже из другой лиги. Я об этом, кстати, всегда говорил!

Помните, как он попытался пробить пяткой? Это просто вызвало недоумение. Ну почему не остановить мяч и не отдать передачу чуть назад – под удар Педро ? Тот же ему показывал, что свободен, готов пробить», – сказал Орлов.