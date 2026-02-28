Орлов об игре Соболева против «Балтики»: «Столько потерь... Это, увы, игрок из другой команды, да даже из другой лиги. Я об этом всегда говорил!»
Орлов раскритиковал Соболева: это игрок из другой лиги.
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче против «Балтики» в 19-м туре Мир РПЛ (1:0).
«Выход на поле Соболева мне сложно комментировать. Ну столько потерь... Это, увы, игрок из другой команды, да даже из другой лиги. Я об этом, кстати, всегда говорил!
Помните, как он попытался пробить пяткой? Это просто вызвало недоумение. Ну почему не остановить мяч и не отдать передачу чуть назад – под удар Педро? Тот же ему показывал, что свободен, готов пробить», – сказал Орлов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Его пас на евро 08 навсегда в сердечке)
Есть советский мультик, где дельфин приплывал к девочке, чтобы поиграть)
Ему надо в команду попроще. И самому веселее было бы
Лучше пускай займутся ДЮС, поднимут футбольные школы, программы запустят, тренеров мотивируют и подготовку кадров введут. На это надо 5-7 лет потратить, только после этого можно в принципе что-то говорить про ужесточение лимита. Сейчас это выстрел в висок всему футболу в России.